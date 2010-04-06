ATR Trailing Stop ml
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "ATR Trailing Stop" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- MT4 için harika bir yardımcı ATR Trailing Stop göstergesi ile işlem yöntemlerinizi geliştirin.
- Bu gösterge, Trailing Stop amacı için mükemmeldir.
- ATR Trailing Stop, piyasa oynaklığına otomatik olarak uyum sağlar.
- Gecikmesiz ve kolay kurulum.
- Bu gösterge, ana trend yönündeki fiyat hareketi girişleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.