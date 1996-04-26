Key Round Zones mf

MT4용 외환 지표 "주요 라운드 존"





- "주요 라운드 존" 지표는 지지선/저항선을 고려하는 트레이더에게 필수적인 보조 지표입니다.

- 1000 및 500 라운드 레벨은 가격에 중요한 영향을 미치며, 가격은 이 레벨에서 매우 자주 반등합니다.

- 주요 1000 레벨 주변에는 강력한 지지선/저항선(각 면에 100포인트)이 있습니다.

- 또한 1000 및 500 라운드 레벨은 이익실현(라운드 레벨 앞)과 손절매(라운드 레벨 뒤)를 배치하기에 적합합니다.

- 이러한 레벨은 특히 가격이 횡보할 때와 시장이 평탄할 때 강력합니다.

이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.