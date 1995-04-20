Key Round Zones mf

Indicador de Forex "Zonas Circulares Clave" para MT4.





- El indicador "Zonas Circulares Clave" es un indicador auxiliar indispensable para los operadores que consideran el soporte/resistencia.

- El precio respeta los niveles circulares de 1000 y 500, que rebotan con frecuencia.

- Los niveles principales de 1000 también tienen fuertes zonas de soporte/resistencia (100 puntos en cada lado).

- Los niveles circulares de 1000 y 500 también son adecuados para colocar Take Profits (delante del nivel circular) y SL (detrás del nivel circular).

- Estos niveles son especialmente fuertes durante periodos de precios laterales y planos.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.