Key Round Zones mf
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
Indicador de Forex "Zonas Circulares Clave" para MT4.
- El indicador "Zonas Circulares Clave" es un indicador auxiliar indispensable para los operadores que consideran el soporte/resistencia.
- El precio respeta los niveles circulares de 1000 y 500, que rebotan con frecuencia.
- Los niveles principales de 1000 también tienen fuertes zonas de soporte/resistencia (100 puntos en cada lado).
- Los niveles circulares de 1000 y 500 también son adecuados para colocar Take Profits (delante del nivel circular) y SL (detrás del nivel circular).
- Estos niveles son especialmente fuertes durante periodos de precios laterales y planos.
