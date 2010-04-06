Trend Flat Pro Histogram m

MT4 için "Trend Flat Pro Histogram" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.





- "Trend Flat Pro Histogram" göstergesi, standart Hareketli Ortalamalardan çok daha hassas ve çok daha verimlidir.

- Mevcut piyasa koşullarını göstermek için tasarlanmıştır: Düz, Yükseliş Trendi, Düşüş Trendi.

- Göstergenin 3 rengi vardır: Düz piyasa koşulları için Sarı, düşüş trendi için Kırmızı ve yükseliş trendi için Yeşil (renkler ayarlardan değiştirilebilir).

- Mobil ve PC uyarılarıyla.

- Bu göstergeyi diğer işlem yöntemleriyle birleştirmek harikadır: Fiyat Hareketi, Scalping, Momentum ticareti ve diğer göstergeler.

- Göstergenin Bilgi Ekranı vardır - eklendiği forex paritesinin mevcut Spread ve Swap'larını gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.

- Bilgi Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.