Trend Flat Pro Histogram m

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de tendance plate Pro » pour MT4, sans repeint.





- L'indicateur « Histogramme de tendance plate Pro » est très sensible et bien plus performant que les moyennes mobiles classiques.

- Il est conçu pour afficher les conditions actuelles du marché : marché plat, tendance haussière ou baissière.

- L'indicateur utilise 3 couleurs : jaune pour un marché plat, rouge pour une tendance baissière et vert pour une tendance haussière (les couleurs sont personnalisables dans les paramètres).

- Alertes disponibles sur mobile et PC.

- Cet indicateur se combine parfaitement avec d'autres méthodes de trading : analyse de l'action des prix, scalping, trading de momentum et autres indicateurs.

- L'indicateur dispose d'un affichage d'informations indiquant le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est appliqué.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage d'informations peut être placé dans n'importe quel coin du graphique.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.