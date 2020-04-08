Stochastic Higher Time Frame mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi HTF Stokastik MT4 için.
- Stokastik osilatör piyasadaki en iyi göstergelerden biridir - birçok yatırımcı için mükemmel bir araçtır. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi.
- Aşırı Satın Alma bölgesi - 80'in üzerinde; Aşırı Satılan bölge - 20'nin altında.
- HTF Stokastik göstergesi, özellikle Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi ticaret sistemleri için mükemmeldir.
- Bu Gösterge, Stokastik'i Daha Yüksek zaman çerçevesinden mevcut grafiğinize eklemenize olanak tanır --> bu profesyonel bir ticaret yaklaşımıdır.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
- HTF Stokastik Osilatörü düzenli sapma tespiti için de kullanılabilir.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.