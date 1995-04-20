Crypto_Forex MT4用インジケーター「Trend Flat Pro Histogram」（リペイント不要）





- 「Trend Flat Pro Histogram」インジケーターは非常に高感度で、標準的な移動平均線よりもはるかに効率的です。

- 現在の市場状況（フラット、上昇トレンド、下降トレンド）を表示するように設計されています。

- インジケーターは3色で表示されます。フラット市場状況は黄色、下降トレンドは赤、上昇トレンドは緑です（色は設定で変更できます）。

- モバイルとPCの両方でアラート機能を搭載しています。

- このインジケーターは、プライスアクション、スキャルピング、モメンタムトレード、その他のインジケーターなど、他の取引手法と組み合わせるのに最適です。

- インジケーターには情報ディスプレイが搭載されており、接続された通貨ペアの現在のスプレッドとスワップが表示されます。

- 画面には、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- 情報ディスプレイはチャートの任意の場所に配置できます。





これはこの MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。