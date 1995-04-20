Trend Flat Pro Histogram m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.11
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Trend Flat Pro Histogram" para MT4, sin repintado.
- El indicador "Trend Flat Pro Histogram" es muy sensible y mucho más eficiente que cualquier media móvil estándar.
- Está diseñado para mostrar las condiciones actuales del mercado: plano, tendencia alcista, tendencia bajista.
- El indicador tiene 3 colores: amarillo para condiciones de mercado planas, rojo para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).
- Incluye alertas para móvil y PC.
- Es ideal para combinar este indicador con otros métodos de trading: acción del precio, scalping, trading de momentum y otros indicadores.
- El indicador cuenta con pantalla de información: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociado.
- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.
- La pantalla de información se puede ubicar en cualquier esquina del gráfico.
Este es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.