Trend Flat Pro Histogram m

Indicador Crypto_Forex "Trend Flat Pro Histogram" para MT4, sin repintado.

- El indicador "Trend Flat Pro Histogram" es muy sensible y mucho más eficiente que cualquier media móvil estándar.
- Está diseñado para mostrar las condiciones actuales del mercado: plano, tendencia alcista, tendencia bajista.
- El indicador tiene 3 colores: amarillo para condiciones de mercado planas, rojo para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).
- Incluye alertas para móvil y PC.
- Es ideal para combinar este indicador con otros métodos de trading: acción del precio, scalping, trading de momentum y otros indicadores.
- El indicador cuenta con pantalla de información: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociado.
- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.
- La pantalla de información se puede ubicar en cualquier esquina del gráfico.

