Trend Flat Pro Histogram m

MT4용 Crypto_Forex 지표 "Trend Flat Pro Histogram", 리페인트 없음.





- "Trend Flat Pro Histogram" 지표는 매우 민감하고 일반적인 이동 평균보다 훨씬 효율적입니다.

- 현재 시장 상황(플랫, 상승 추세, 하락 추세)을 보여주도록 설계되었습니다.

- 지표는 세 가지 색상으로 표시됩니다. 플랫 시장 상황은 노란색, 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 녹색입니다(색상은 설정에서 변경 가능).

- 모바일 및 PC 알림 기능 제공.

- 이 지표는 가격 변동, 스캘핑, 모멘텀 트레이딩 등 다른 거래 방식과 결합하면 유용합니다.

- 지표에 정보 표시 기능이 있어, 지표가 연결된 외환 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.

- 차트의 어느 곳에서나 정보 표시를 찾을 수 있습니다.





이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.