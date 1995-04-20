Trend Flat Pro Histogram m

Indicador Crypto_Forex "Trend Flat Pro Histogram" para MT4, sem repintura.





- O indicador "Trend Flat Pro Histogram" é muito sensível e muito mais eficiente do que qualquer média móvel padrão.

- Ele foi projetado para mostrar as condições atuais do mercado: Lateral, Tendência de Alta e Tendência de Baixa.

- O indicador possui 3 cores: Amarelo para condições de mercado Lateral, Vermelho para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas configurações).

- Com alertas para dispositivos móveis e PCs.

- É ótimo combinar este indicador com outros métodos de negociação: Price Action, Scalping, Momentum trading e outros indicadores.

- O indicador possui um painel de informações que exibe o spread e os swaps atuais do par de moedas em que está inserido.

- O painel também exibe o saldo da conta, o patrimônio e as margens.

- É possível posicionar o painel de informações em qualquer canto do gráfico.





