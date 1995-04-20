Trend Flat Pro Histogram m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.11
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Trend Flat Pro Histogram" para MT4, sem repintura.
- O indicador "Trend Flat Pro Histogram" é muito sensível e muito mais eficiente do que qualquer média móvel padrão.
- Ele foi projetado para mostrar as condições atuais do mercado: Lateral, Tendência de Alta e Tendência de Baixa.
- O indicador possui 3 cores: Amarelo para condições de mercado Lateral, Vermelho para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas configurações).
- Com alertas para dispositivos móveis e PCs.
- É ótimo combinar este indicador com outros métodos de negociação: Price Action, Scalping, Momentum trading e outros indicadores.
- O indicador possui um painel de informações que exibe o spread e os swaps atuais do par de moedas em que está inserido.
- O painel também exibe o saldo da conta, o patrimônio e as margens.
- É possível posicionar o painel de informações em qualquer canto do gráfico.
Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.