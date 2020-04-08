Momentum Higher Time Frame mz
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "HTF Momentum" Kripto Forex Göstergesi.
- HTF Momentum, fiyat değişim oranını ölçen önde gelen göstergelerden biridir. HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir.
- Bu gösterge, trend yönünü gösterir ve mevcut ve geçmiş değerleri karşılaştırarak fiyat değişim hızını ölçer.
- HTF Momentum göstergesi, scalping girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte kullanılan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- Bu gösterge, daha yüksek zaman dilimindeki Momentum'u mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
- Gösterge, dahili Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.