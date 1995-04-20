Trend Flat Pro Histogram m

Crypto_Forex Indikator „Trend Flat Pro Histogram“ für MT4, ohne Nachzeichnen.





- Der Indikator „Trend Flat Pro Histogram“ ist sehr sensitiv und deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte.

- Er zeigt die aktuelle Marktlage an: Seitwärtsbewegung, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend.

- Der Indikator verwendet drei Farben: Gelb für Seitwärtsbewegung, Rot für Abwärtstrend und Grün für Aufwärtstrend (die Farben können in den Einstellungen geändert werden).

- Mit Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PCs.

- Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit anderen Handelsmethoden kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading und anderen Indikatoren.

- Der Indikator verfügt über eine Infoanzeige, die den aktuellen Spread und die Swaps des jeweiligen Währungspaares anzeigt.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Infoanzeige kann an jeder beliebigen Stelle im Chart platziert werden.