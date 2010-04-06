Trend Flat Pro Histogram m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.11
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Trend Flat Pro Histogram" per MT4, senza ridisegnatura.
- L'indicatore "Trend Flat Pro Histogram" è molto sensibile e molto più efficiente di qualsiasi media mobile standard.
- È progettato per mostrare le condizioni di mercato attuali: piatto, rialzista, ribassista.
- L'indicatore ha 3 colori: giallo per condizioni di mercato piatte, rosso per trend ribassista e verde per trend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi su dispositivi mobili e PC.
- È ottimo da combinare con qualsiasi altro metodo di trading: Price Action, Scalping, Momentum trading, altri indicatori.
- L'indicatore ha un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo in qualsiasi angolo del grafico.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.