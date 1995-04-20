Trend Flat Pro Histogram m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.11
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "Trend Flat Pro Histogram" для MT4, без перерисовки.
- Индикатор "Trend Flat Pro Histogram" очень чувствителен и гораздо эффективнее любых стандартных скользящих средних.
- Он предназначен для отображения текущих рыночных условий: флэт, восходящий и нисходящий тренд.
- Индикатор имеет 3 цвета: жёлтый для флэта, красный для нисходящего тренда и зелёный для восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках).
- С оповещением на мобильных устройствах и ПК.
- Этот индикатор отлично сочетается с другими торговыми методами: Price Action, скальпингом, импульсной торговлей и другими индикаторами.
- Индикатор имеет информационный дисплей — он отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплён.
- Дисплей также отображает баланс счёта, средства и маржу.
- Информационный дисплей можно разместить в любом углу графика.
