WPR Speed mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "WPR SPEED" Kripto_Forex Göstergesi - harika bir tahmin aracı, Yeniden Boyama Gerektirmez.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. WPR SPEED, WPR osilatörünün birinci türevidir.
- WPR SPEED, yatay ve yatay piyasalarda scalping girişleri için iyidir.
- WPR SPEED göstergesi, WPR'nin yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir - çok hassastır.
- Momentum scalping işlem stratejileri için WPR SPEED göstergesinin kullanılması önerilir: göstergenin büyük zirvelerini bulun - zıt yönlerde scalping işlemleri açın (resimlerdeki gibi).
- Gösterge, mobil ve PC'de yerleşik uyarılara sahiptir.
