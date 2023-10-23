Supply and Demand Order Blocks

TreendLines Sajjad Karimi Göstergeler

''Trendlines'' is an Indicator, that every Trader need and shows Trendline and Support and resistance levels in all Timeframe's. Also In 1-hour, 4-hour and daily time frames and Current timeframes, support, and resistance levels are specified and trend lines are drawn so that the trader can see all levels on a chart. In Properties it is possible to turn off unnecessary Lines. In ' Tendency indicator '' , as full package of Predictions that every Trader need, there is also the Predict