One Minute Gold
- Göstergeler
- Abdulkarim Karazon
- Sürüm: 1.40
- Güncellendi: 4 Eylül 2025
Bir Dakikalık Altın, hacim-fiyat-hareket ve trend filtresiyle çalışan giriş oku sinyalleridir. Traderların piyasanın doğru tarafında işlem açmasına ve fırsatlar yaratmasına yardımcı olur.
Neden Bir Dakikalık Altın?
TP-SL. Her sinyal için grafik üzerinde görünen yerleşik TP ve SL nesneleri bulunur. İki yöntem: ATR TP-SL ve sabit puan TP-SL.
İstatistik paneli. Girilen geçmiş barlara göre kazanç/kayıp istatistiklerini gösterir. Mevcut kazanma oranı, seri kazanma/kaybetme bilgileri ve net kâr.
Yüksek ayarlanabilirlik. Varsayılan ayarlar optimize edilmiştir, fakat neredeyse sonsuz kombinasyon mümkündür. 5 ticaret kuralı üzerine kuruludur.
Repaint yok. Diğer göstergelerin aksine, bu indikatörde oklar ve tüm özellikler ASLA repaint olmaz!
Very good