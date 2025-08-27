One Minute Gold

SuperEntryx Abdulkarim Karazon Göstergeler

Super Entry, ATR değerine dayalı olan ve değiştirilebilen ve ayarlanabilen yan tp ve sl seviyelerini tek başına uzun ve kısa sinyaller veren, hepsi bir arada ok tipi bir göstergedir; bu gösterge, kazanma oranını ve diğer istatistikleri gösteren bir geriye dönük test paneli sağlar. ne kadar doğruluk bekleneceğine dair net bir görüş sağlar. bu gösterge yeniden boyamaz veya arka boyama yapmaz ve sinyal gecikme olmadan çubuk açıkken gelir. Parametreler: ayarlar: gösterge tp ve sl değerleri ve ge