Easy ICT Price Action MT4

ICT, SMC, Akıllı Para Kavramı, Destek ve Direnç, Trend Analizi, Fiyat Hareketi, Piyasa Yapısı, Emir Blokları, Kırıcı Bloklar, Momentum Değişimi, Güçlü Dengesizlik, HH/LL/HL/LH, Adil Değer Boşluğu, FVG, Prim ve İndirim Bölgeleri, Fibonacci Retracement, OTE, Alış Tarafı Likidite, Satış Tarafı Likidite, Likidite Boşlukları, Piyasa Oturumları, NDOG, NWOG, Gümüş Mermi, ict şablonuFinansal piyasada doğru piyasa analizi yatırımcılar için çok önemlidir. Yatırımcıların piyasa trendlerini ve likiditeyi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için gelişmiş piyasa analizi için bir kullanım kılavuzu sağlıyoruz. İşte bazı özelliklerin ve uygulama yöntemlerinin kısa bir tanıtımı:1. Yüksek Zaman Çerçeveli Piyasa Yapısını Gösterme:Parametreleri ayarlayarak, grafik üzerinde yüksek zaman çerçeveli piyasa yapısını gösterebilirsiniz. Bu, genel piyasa trendlerini ve yapısını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. İhtiyaçlarınıza göre zaman çerçevesini özelleştirebilir ve piyasa yapısını grafik üzerinde gösterebilirsiniz.2. Likiditeyi Gösterme:Likidite, piyasada önemli göstergelerden biridir. Parametreleri ayarlayarak, alıcıların ve satıcıların likiditesini grafik üzerinde gösterebilirsiniz. Farklı likidite seviyelerini daha iyi tanımlamak için metin ve renkleri özelleştirebilirsiniz. Ayrıca Londra AM seansı ve New York öğle saatlerinde likiditeyi gösterebilirsiniz.3. Adil Değer Farkını Gösterme:Adil değer farkı, piyasa fiyatı ile adil değer arasındaki farkı ifade eder. Parametreleri ayarlayarak, adil değer farkını grafik üzerinde gösterebilir ve yükseliş veya düşüş olduğunu belirtmek için farklı renkler kullanabilirsiniz. Bu, piyasada arz ve talep ilişkisini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.4. Londra AM Seansını Gösterme:Londra AM seansı, forex piyasasında önemli bir zaman dilimidir. Parametreleri ayarlayarak, Londra AM seansının zaman aralığını grafik üzerinde gösterebilir ve arka plan rengini ve çizgi stilini özelleştirebilirsiniz. Bu, Londra piyasasının özelliklerini ve trendlerini daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır.5. New York Açılış Zamanını Gösterme:New York açılış saati, forex piyasasında başka bir önemli zaman noktasıdır. Parametreleri ayarlayarak, New York açılış saatini grafik üzerinde gösterebilir ve renkleri ve çizgi stillerini özelleştirebilirsiniz. Bu, New York piyasasının açılış durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.6. Açılış Aralığı Farkını Gösterme:Açılış aralığı farkı, piyasa açılış fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkı ifade eder. Parametreleri ayarlayarak, açılış aralığı farkını grafik üzerinde gösterebilir ve tanımlama için renkleri özelleştirebilirsiniz. Bu, piyasa açılış durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.7. Silver Bullet Time'ı Gösterme:Silver Bullet Time, piyasada özel zaman noktalarını ifade eder. Parametreleri ayarlayarak, Silver Bullet Time'ı grafik üzerinde gösterebilir ve tanımlama için renkleri özelleştirebilirsiniz. Bu, piyasada önemli fırsatları daha iyi yakalamanıza yardımcı olacaktır.8. New York AM Seansını Gösterme:New York AM seansı, forex piyasasında başka bir önemli zaman dilimidir. Parametreleri ayarlayarak, New York AM seansının zaman aralığını grafik üzerinde gösterebilir ve arka plan rengini ve çizgi stilini özelleştirebilirsiniz. Bu, New York piyasasının özelliklerini ve trendlerini daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır.9. New York PM Seansını Gösterme:New York PM seansı, forex piyasasında başka bir önemli zaman dilimidir. Parametreleri ayarlayarak, New York PM seansının zaman aralığını grafik üzerinde gösterebilir ve arka plan rengini ve çizgi stilini özelleştirebilirsiniz. Bu, New York piyasasının özelliklerini ve trendlerini daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır.10. Günlük / Haftalık / Aylık Bazda Önceki Yüksek / Düşük Fiyat Seviyelerini Gösterme:Parametreleri ayarlayarak, günlük, haftalık ve aylık bazda önceki yüksek ve düşük fiyat seviyelerini grafik üzerinde gösterebilirsiniz. Bu, piyasadaki fiyat trendlerini ve önemli seviyeleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.Bunlar gelişmiş piyasa analizimizin bazı özellikleri ve uygulama yöntemleridir. İhtiyaçlarınıza göre parametreleri ayarlayabilir ve kod parçacıklarınızı ekleyerek istenen işlevselliği elde edebilirsiniz. Bu kullanım kılavuzuyla piyasayı daha iyi analiz etmenize ve kararlar almanıza yardımcı olmasını umuyoruz. Yatırımlarınızda başarılar dileriz!



