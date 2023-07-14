Easy ICT Price Action MT4

4.88
ICT, SMC, Akıllı Para Kavramı, Destek ve Direnç, Trend Analizi, Fiyat Hareketi, Piyasa Yapısı, Emir Blokları, Kırıcı Bloklar, Momentum Değişimi, Güçlü Dengesizlik, HH/LL/HL/LH, Adil Değer Boşluğu, FVG, Prim ve İndirim Bölgeleri, Fibonacci Retracement, OTE, Alış Tarafı Likidite, Satış Tarafı Likidite, Likidite Boşlukları, Piyasa Oturumları, NDOG, NWOG, Gümüş Mermi, ict şablonu
Finansal piyasada doğru piyasa analizi yatırımcılar için çok önemlidir. Yatırımcıların piyasa trendlerini ve likiditeyi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için gelişmiş piyasa analizi için bir kullanım kılavuzu sağlıyoruz. İşte bazı özelliklerin ve uygulama yöntemlerinin kısa bir tanıtımı:
1. Yüksek Zaman Çerçeveli Piyasa Yapısını Gösterme:
   Parametreleri ayarlayarak, grafik üzerinde yüksek zaman çerçeveli piyasa yapısını gösterebilirsiniz. Bu, genel piyasa trendlerini ve yapısını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. İhtiyaçlarınıza göre zaman çerçevesini özelleştirebilir ve piyasa yapısını grafik üzerinde gösterebilirsiniz.
2. Likiditeyi Gösterme:
   Likidite, piyasada önemli göstergelerden biridir. Parametreleri ayarlayarak, alıcıların ve satıcıların likiditesini grafik üzerinde gösterebilirsiniz. Farklı likidite seviyelerini daha iyi tanımlamak için metin ve renkleri özelleştirebilirsiniz. Ayrıca Londra AM seansı ve New York öğle saatlerinde likiditeyi gösterebilirsiniz.
3. Adil Değer Farkını Gösterme:
   Adil değer farkı, piyasa fiyatı ile adil değer arasındaki farkı ifade eder. Parametreleri ayarlayarak, adil değer farkını grafik üzerinde gösterebilir ve yükseliş veya düşüş olduğunu belirtmek için farklı renkler kullanabilirsiniz. Bu, piyasada arz ve talep ilişkisini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
4. Londra AM Seansını Gösterme:
   Londra AM seansı, forex piyasasında önemli bir zaman dilimidir. Parametreleri ayarlayarak, Londra AM seansının zaman aralığını grafik üzerinde gösterebilir ve arka plan rengini ve çizgi stilini özelleştirebilirsiniz. Bu, Londra piyasasının özelliklerini ve trendlerini daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır.
5. New York Açılış Zamanını Gösterme:
   New York açılış saati, forex piyasasında başka bir önemli zaman noktasıdır. Parametreleri ayarlayarak, New York açılış saatini grafik üzerinde gösterebilir ve renkleri ve çizgi stillerini özelleştirebilirsiniz. Bu, New York piyasasının açılış durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
6. Açılış Aralığı Farkını Gösterme:
   Açılış aralığı farkı, piyasa açılış fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkı ifade eder. Parametreleri ayarlayarak, açılış aralığı farkını grafik üzerinde gösterebilir ve tanımlama için renkleri özelleştirebilirsiniz. Bu, piyasa açılış durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
7. Silver Bullet Time'ı Gösterme:
   Silver Bullet Time, piyasada özel zaman noktalarını ifade eder. Parametreleri ayarlayarak, Silver Bullet Time'ı grafik üzerinde gösterebilir ve tanımlama için renkleri özelleştirebilirsiniz. Bu, piyasada önemli fırsatları daha iyi yakalamanıza yardımcı olacaktır.
8. New York AM Seansını Gösterme:
   New York AM seansı, forex piyasasında başka bir önemli zaman dilimidir. Parametreleri ayarlayarak, New York AM seansının zaman aralığını grafik üzerinde gösterebilir ve arka plan rengini ve çizgi stilini özelleştirebilirsiniz. Bu, New York piyasasının özelliklerini ve trendlerini daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır.
9. New York PM Seansını Gösterme:
   New York PM seansı, forex piyasasında başka bir önemli zaman dilimidir. Parametreleri ayarlayarak, New York PM seansının zaman aralığını grafik üzerinde gösterebilir ve arka plan rengini ve çizgi stilini özelleştirebilirsiniz. Bu, New York piyasasının özelliklerini ve trendlerini daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır.
10. Günlük / Haftalık / Aylık Bazda Önceki Yüksek / Düşük Fiyat Seviyelerini Gösterme:
    Parametreleri ayarlayarak, günlük, haftalık ve aylık bazda önceki yüksek ve düşük fiyat seviyelerini grafik üzerinde gösterebilirsiniz. Bu, piyasadaki fiyat trendlerini ve önemli seviyeleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
Bunlar gelişmiş piyasa analizimizin bazı özellikleri ve uygulama yöntemleridir. İhtiyaçlarınıza göre parametreleri ayarlayabilir ve kod parçacıklarınızı ekleyerek istenen işlevselliği elde edebilirsiniz. Bu kullanım kılavuzuyla piyasayı daha iyi analiz etmenize ve kararlar almanıza yardımcı olmasını umuyoruz. Yatırımlarınızda başarılar dileriz!


Heiner G.
630
Heiner G. 2024.09.03 16:09 
 

This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.

quantnoemo
31
quantnoemo 2024.01.12 22:20 
 

Great value for money, seems good so far. Thanks han!

nic
201
nic 2023.12.08 11:46 
 

A really good tool. I absolutely love it, Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. thanks

BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Göstergeler
The BarsOldTimeFrame indicator is designed to analyze bar formation on a higher timeframe, projecting bars from it onto the current timeframe. The indicator draws higher timeframe bars on the current chart as rectangles with filled candlestick bodies and transparent shadows. The higher timeframe and fill colors for bullish and bearish bar bodies are selected in the settings.
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Night Ghost - İkili opsiyonlar için ok göstergesi. Bu, gelecekte sizin için güvenilir bir yardımcıdır! - Grafikte yeniden çizim yok -Tüm döviz çiftlerinde harika çalışıyor! -%90'a varan gösterge doğruluğu (Özellikle geceleri) -Uzun süre kurulum yapmaya gerek yok (İkili Opsiyonlar için mükemmel kurulum) - Geç olmayan sinyaller - Mevcut mum üzerinde bir sinyalin görünümü -M1 dönemi için mükemmel (Artık Yok!) - Göz dostu mum rengi (Kırmızı ve Mavi) -Yüklü Uyarı Onunla çalışmak: - Mavi
Max Volume
Maksim Slovakov
Göstergeler
Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в красный цвет. Имеет следующие настройки: "Процент" по умолчанию "70"  (Процент на который аномальный объём должен быть больше предыдущего) "Уровень" по умолчанию "500" (Количество тиков, больше которого будем брать во внимание аномальный объём) Внимание! Данный индикатор был разработан для мелких таймфреймов M1,M5,M15. Идея в том, что на таких Таймфреймах увеличение количества тиков говорит об увеличении количество сделок, увеличения интереса к цен
FiboZag
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Göstergeler
This indicator is designed for scalping on low timeframes (M1-M15) in volatile markets like major forex pairs (e.g., EURUSD, GBPUSD). It generates non-repainting buy (green up arrow) and sell (red down arrow) signals based on EMA crossover confirmed by RSI momentum and MACD crossovers, minimizing false signals in ranging markets. How to Use: Attach the indicator to your MT4 chart. Look for arrows on the chart: Buy on green up arrow, Sell on red down arrow. Signals appear at the open of the new
Secret Liquidity Zones
Ihab Salloum
Göstergeler
Secret Liquidity Zones Indicator User Manual Introduction Unlock the power of hidden market opportunities with the Secret Liquidity Zones Indicator . This cutting‐edge tool is designed to reveal critical price levels where market momentum may shift. With its dynamic adaptability and sleek gold visuals, it offers clear and elegant insights into key trading opportunities—making it the perfect secret weapon for traders who demand precision and clarity. Key Features Dynamic Timeframe Adaptation: A
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Happy Trend Arrow
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
This   Happy Trend Arrow   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.       Features and Recommendations Time Frame: H1
Nice Stable Arrow
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Nice Stable Arrow   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change. Signals are sent at the beginning of new candles.
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Göstergeler
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Göstergeler
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
Non Repainting XY Trend
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
İşte "Uneveiling the Non-Repainting XY Trend Indicator: Your Ultimate Guide to Forex and Binary Options Success" metninin Türkçe çevirisi: Başlık: Yeniden Boyamayan XY Trend Göstergesinin Gizemini Çözmek: Forex ve Biner Opsiyonlarda Başarının Kapsamlı Kılavuzu Forex ve ikili opsiyon ticareti gibi dinamik bir dünyada, eğrinin önünde kalmak çok önemlidir. Yatırımcılar, kendilerine rekabet avantajı sağlayabilecek araçlar için sürekli arayıştadır. Ticaretim camiasında dalgalar yaratan bu tür güçlü b
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Bu gösterge, agresif scalping ve ikili opsiyonlarda hızlı girişler yapmak için tasarlanmıştır , her mumda sinyaller üreterek her an neler olduğunu tam olarak bilmenizi sağlar. Happy Scalping kanalına katılın: MQL5 Yeniden çizim yapmaz : Mevcut mumun sinyali gerçek ZAMAN da üretilir, bu da mum hala şekillenirken, fiyatın bir önceki mumun kapanışına göre yukarı ya da aşağı gitmesine bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Ancak bir kez mum kapanınca , sinyalin rengi tamamen sabit kalır . Değ
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Göstergeler
Dear Traders this is my another tool called " Swing Master Indicator ". As the name above the indicator is designed to help you in swing trading by capturing the low and highs of the price. You may us this tool with any trading strategy and style from scalping to position trading. It is made for level of traders including newbies and advanced traders even prop-firms, hedge funds and banks to help them make sold market analysis. I create tools for serious traders who want to make a difference in
HC ARROW
Cuong Pham
Göstergeler
The indicator shows you buy/sell signals and does not repaint. It works well with almost all pairs, while the best ones are GBPUSD, XAUUSD and EURUSD. The product works better on H1 and H4. You can change the parameters in the inputs tab to get the best signals and the best trade results on each pair. You can enable/disable alerts when signal appears. The indicator is easy to use. Parameters barstrip & Sensitive: amount of bars to process the highest and lowest prices (relates to the internal l
Agent0007
36
Agent0007 2024.09.20 19:08 
 

Hai, kannst du der Indikator richtig beschreiben wie funktioniert damit der Handel in Profit geht, danke dir Voraus hast du für mich ein Video?

kurz Bezeichnungen : SSL,LL, Breaker, Silver Bullet, HH-Bos, HL-Bos, LH-Bos, Orange Farbe........?

Bitte beschreiben. Danke

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2024.09.21 04:07
https://www.mql5.com/en/blogs/post/754826
Heiner G.
630
Heiner G. 2024.09.03 16:09 
 

This indicator provides a good overview. You can find good trade entries based on the indicator and the target is also clearly defined. What is missing is a display on which you can see the higher TF in the structure, i.e. an MTF display. That is a great pity.

quantnoemo
31
quantnoemo 2024.01.12 22:20 
 

Great value for money, seems good so far. Thanks han!

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2024.01.13 10:20
Thank you so much for your recognition! We're delighted to hear that you find our tool to be great value for money. Wishing you a Happy New Year filled with success and joy!
nic
201
nic 2023.12.08 11:46 
 

A really good tool. I absolutely love it, Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. thanks

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2024.01.13 10:15
Thank you so much for your positive feedback! We're delighted to hear that you love our tool. Our team is always here to assist you, and we appreciate your recognition of our helpful and responsive service. If you have any more questions or need further advice, feel free to reach out. Thanks again for choosing our tool!
Thompson8888
20
Thompson8888 2023.11.15 16:21 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2023.11.15 16:38
Thank you for appreciating the indicator. Good luck and happy trading :)
zolid
64
zolid 2023.10.23 21:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2023.10.28 06:47
Hello, Easy ICT Price Action is a comprehensive and versatile indicator that has been well-received due to its outstanding performance and affordable price. If you have any questions or concerns while using the indicator, please feel free to provide feedback. Wishing you good luck and happy trading!
itskev G-
95
itskev G- 2023.10.20 02:15 
 

Hi. My name Is Kevin. A few weeks has gone by since, I purchased two products from and the E.A. from David. At first, I found it a little glitchy. However, what Is discovered was it was not in the coding at all. All the products work great. Just do try to download them on too many computers. I think that was my problem. I downloaded it on my laptop when I travel and trade and on my desktop at home in my office. I know when someone spends the time to learn it features and is patient their trading will improve. Good Luck and be Patient.

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2023.10.24 01:51
Hello Kevin! Thank you for sharing your experience and giving a 5-star review. I'm glad to hear that the products are working great for you.I completely agree with you that patience and learning are key to improving trading. If you have any questions or need assistance with using the indicators, feel free to reach out to me. Wishing you good luck and continued success in your trading endeavors!
elite luis
3483
elite luis 2023.09.23 19:56 
 

I've purchase many ict, smt, I must admit honestly this is the BEST! have bought Author both mt4+mt5, and Author is very passionate and take prompt action to fix any issue and open to suggestion, 5 stars, excellent indicator and awesome support responsive author! Well worth every penny spent, Thanks alot! 我购买了很多 ict、smt，老实说我必须承认这是最好的！已经买了 mt4+mt5，作者非常热情，立即采取行动解决任何问题并接受建议，5 颗星，出色的指标和出色的支持响应作者！花的每一分钱都值得，非常感谢！我几乎买了MQL中的所有smt、ict，你的是最好的，排名第一！

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2023.10.24 02:12
Thank you so much for your positive feedback and support! We are honored to receive such high praise from a professional buyer like you. We will continue to improve our products and provide excellent support. Thank you for your trust and blessings. Wishing you all the best!
Bayuajidnd
46
Bayuajidnd 2023.09.16 11:55 
 

Great indicator, definitely help my trading setup as a newbie trader, i can learn while watching the chart, and the support from Han is fantastic, he's amazing. Thanks Han!

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2023.10.24 02:16
Thank you for your positive review! We'll continue to improve our product and provide further assistance. If you have any more questions or need help, feel free to reach out to us. Happy trading!
Shu Hao Li
2140
Shu Hao Li 2023.08.29 05:23 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2023.10.24 02:23
Thank you for your amazing review! We're thrilled to hear that you find our ICT indicator helpful. Good luck and happy trading.
barko9
160
barko9 2023.08.27 12:19 
 

love this indicator for the reasonable price and for the excellent potential Han is fast responsive and helpful thank u

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2023.10.24 02:28
Thank you for your kind words! We're delighted to hear that you love our indicator and find it reasonably priced. We will continue to provide excellent support and improve our product. If you have any more feedback or need further assistance, please feel free to let us know. Thank you for your support!
man1980
1524
man1980 2023.07.15 16:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Han Qin Lin
87690
Geliştiriciden yanıt Han Qin Lin 2023.10.24 02:32
Thank you for purchasing our indicator! We're thrilled to hear that you see promise in it and that you're satisfied with the support we provided. Rest assured, we are committed to continuously improving our indicator and providing regular updates. We will keep you informed of any new developments and enhancements.If you have any further questions or need assistance, please don't hesitate to reach out. We're here to help.
Thank you once again for your purchase and support!
