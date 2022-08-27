Ultimate Sniper Dashboard

4.82
İndirimli fiyatı 299$! Fiyatlar gelecekte artabilir! Aşağıdaki açıklamayı okuyun!


Ultimate Sniper Dashboard için En İyi Giriş Sistemi: NIHAI DINAMIK SEVIYELER. (Lütfen Ürünlerimi Kontrol Edin)
Ultimate Sniper Dashboard, MT4 çoklu para birimi test limitleri nedeniyle SADECE canlı piyasalarda çalışır.

Ultimate-Sniper Dashboard ile tanışın! Hem HA-Sniper hem de MA-Sniper içeren en iyimiz. ve birçok özel mod. Ultimate Sniper Dashboard mutlak bir canavar! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bir daha ASLA bir hareketi kaçırmayın!
Sadeliği ve pipleri seven tüccarlar için size ÖZEL bir ÜRÜNÜMÜZ var. Doğası gereği basit olan gösterge paneli, birden fazla özel algoritmaya dayalı olarak 28 döviz çiftine bakarak tüm işi yapar. Sadece TEK bir grafikle piyasayı bir profesyonel gibi okuyabilirsiniz. Herhangi bir FOREX çiftinin yönünü tam olarak hareket etmeye başladığında belirleyebilirseniz, ticaretinizin ne kadar gelişebileceğini hayal edin.
 
Sistemimiz yüksek olasılıklı sinyaller bulmak ve kullanıcılara GERÇEK ZAMANLI olarak uyarılar göndermek için oluşturulmuştur. Gecikme veya yanlış sinyal yok.
Grafiklerinizi temiz tutmak için, ihtiyacınız olmadığında Ultimate-Sniper'ı gizleyebilirsiniz. Gösterge tablosunu gizlemek için ok düğmesine basmanız yeterlidir.
Ultimate-Sniper, 1 Dakikadan Aylık'a kadar tüm zaman dilimlerinde çalışır, böylece ticaret yapmayı seçtiğiniz herhangi bir zaman dilimindeki eğilimi hızlı bir şekilde tespit edersiniz.
Yüksek olasılıklı sinyaller bir zaman diliminde görünürken, hareketten en iyi şekilde yararlanmak için pipleri daha düşük bir zaman diliminde tırmıklayın. Sistem, yalnızca güçlü ve zayıf para birimlerinin hangileri olduğunu belirlemenizi kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda size ne zaman işlem yapacağınızı, ne zaman işlem yapmayacağınızı ve kardan çıkacağınızı göstermek için tasarlanmıştır.


Ultimate-Sniper, kullandığınız zaman dilimi ne olursa olsun basitçe çalışır. Bu, scalpers ve swing tüccarları için büyük bir avantajdır.
Ultimate-Sniper ile ticaret yapmak için, aşağıdaki ayarları kullanacak şekilde optimize ettik:
H1 Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikalık Girişler
H4 Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikadan 5 Dakikaya Girişler
D1 Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikadan 15 Dakikaya Girişler
W1 Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikadan 1 Saate Kadar Girişler
Aylık Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikadan 4 Saate Kadar Girişler


Ultimate-Sniper Dashboard, her zaman dilimi ve döviz çifti için sinyalleri otomatik olarak hesaplar ve bu bilgileri AUD, NZD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, JPY 8 endeksinin her birinin genel gücünü belirlemek için kullanır.
Her endeksin kendi bölümü ve renk kodlaması vardır.
Tam Yeşil = Tamamen Güçlü Endeks
Kısmi Yeşil = Kısmen Güçlü Endeks
Kısmi Kırmızı = Kısmen Zayıf Endeks
Tam Kırmızı = Tamamen Zayıf Endeks


Strateji çok basit.
DAHA YÜKSEK ZAMAN DILIMINDE GÜÇLÜ (YEŞIL) VE ZAYIF (KIRMIZI) BIR ENDEKSI EŞLEŞTIRIN VE DAHA DÜŞÜK ZAMAN DILIMINDE IŞLEM YAPIN.
Örneğin: GBP tamamen YEŞİL ise ve JPY H1'de tamamen KIRMIZI ise, 1 Dakikada GBPJPY SATIN ALMA zamanı gelmiştir. Çok basit!

Sayı, sinyalin kaç mum AÇIK olduğunu gösterir, böylece TEKRARLANMADIĞINDAN emin olursunuz.
Ultimate-Sniper Gösterge Tablosu varsayılan olarak optimize edilmiştir, ancak ayarları farklı hareketli ortalama ayarlarına değiştirebilirsiniz. Gösterge tablosu, seçtiğiniz ayarları kullanarak otomatik olarak hesaplayacaktır.


Lütfen Dikkat: MT4 uygulaması başına aynı anda birden fazla Keskin Nişancı Panosuna sahip olamazsınız.
Dahili 'Backtest' modunu kullanmak için MT4 için ABH-Sync Scroller gereklidir.


Gösterge Parametreleri:
Sembol Girişleri
A GRUBU: AUD, NZD, CAD, EUR.
B GRUBU: GBP, USD, CHF. JPY.


Bu bölüm, bir uyarı almadan önce güç ve zayıflığın ulaşmasını istediğiniz sayıyı ayarlar. Gösterge paneli en iyi ayarlarla optimize edilmiş olarak gelir.
Tamamen Güçlü Sayısı: 7
Kısmen Güçlü Sayı: 5
Tamamen Zayıf Sayım: 7
Kısmen Zayıf sayısı: 5
İncelemeler 29
Henk Bruinekreeft
89
Henk Bruinekreeft 2024.07.15 16:10 
 

Truly like the simplicity of the strategy and in general the simple things have shown to work the best !!! In addition it saves me a lot of daily work scanning all these charts !! Overall a great product.

Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:12 
 

Ultimate Sniper Dashboard it a powerful dashboard i get it this week with the Ultimate Dynamic Levels so now i get all product am very happy thx Hispraise Chinedum Abraham great work

greencastle94
94
greencastle94 2023.07.26 18:29 
 

Trading is seperated with two factor, 50% job is to find the trend momentum and 50% to find entry to enjoy the trend momentum. And the Dashboard has absolutely amazing job to find the trend momentum for me. I just need to find an entry to enjoy the trend move showed by the Dashboard. Amazing product and hopefully Hispraise will keep improving this Dashboard in the future..

Thanks for this amazing Dashboard, Hispraise.. 5 Stars for you..

Önerilen ürünler
Trade Pinbar
Miracle Obinna Okafor
Göstergeler
This indicator identifies pinbar candlesticks on the chart and displays an arrow as a trade signal based on the candlestick pattern. It offers user-friendly features, including push notifications and other types of alerts. It is most effective for identifying entry points or potential reversals at premium or discount prices. Additionally, it works on any time frame.
FREE
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
TrendRange
Olalekan Gisanrin
Göstergeler
TrendRange   Indicator works on M1, M5, M15, M30, H1 and H4 timeframes. It indicates real market trend, support and resistance levels. In other words, it confirms trade directions. Scalpers especially,   Intraday, swing, intermediate and  long term traders will especially find this indicator useful. It uses customized show/hide buttons namely: "DRAW", "HILO", and "LEVEL" lines crossings and histograms ("AWOS" for Awesome Oscillator, "BUBE" for Bull Power and Bear Power & "GATO" for Gator Oscilla
FREE
Engulfingfinder
Miracle Obinna Okafor
Göstergeler
The indicator is based on identifying engulfing candlestick patterns within the current timeframe. When such patterns are found, it generates buy and sell signals represented by up and down arrows, respectively. However, the user is responsible for determining the prevailing trend. Once the trend is identified, they should trade in line with the corresponding signal that aligns with the trend direction.
FREE
FFXMV Dashboard Plus
Opengates Success International
Göstergeler
Full Forex Market View Dashboard Plus This is a custom indicator created to give Traders a full view of what is going on in the market. It uses a real time data to access the market and display every bit of information needed to make successful trading. The PLUS there to produce the kind of RESULTS as you see in the SCREENSHOTS, I added a MultipleOrder Utility EA with it with instructions on how to use it with FFXMV Dashboard. INSTALLATION : Read the MANUALS that comes with the rest of the PAC
ZigZag Helper
Ka Ka Ho
5 (1)
Göstergeler
Precision Trading with Advanced Market Analysis! Gain an edge in forex trading with a comprehensive analysis suite that helps you categorize volatility, estimate swing lengths, and make data-driven decisions based on historical market behavior. Key Features: Advanced Swing Detection Customize sensitivity to price movements by defining minimum bars and price shifts required for a new swing. Tailor it to your trading style for precise trend identification. Volatility Analysis
FREE
Towers
Yvan Musatov
Göstergeler
Towers - Trend indicator, shows signals, can be used with optimal risk ratio. It uses reliable algorithms in its calculations. Shows favorable moments for entering the market with arrows, that is, using the indicator is quite simple. It combines several filters to display market entry arrows on the chart. Given this circumstance, a speculator can study the history of the instrument's signals and evaluate its effectiveness. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an a
Optimistic Gold
Glory Orluike Echonwere
Göstergeler
The indicator is a 15-minute signal indicator for all types of traders. Meaning, you could make lots of profits trading two different signals in one indicator. NOTE: Both indicators are channels for achieving the same result. RED ARROW -- Sell Signal BLUE ARROW -- Buy Signal Purchase now to be part of our community. We offer standard chart setups for both novice and intermediate traders. Trade with ease!
FREE
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Göstergeler
This indicator is designed for scalping on low timeframes (M1-M15) in volatile markets like major forex pairs (e.g., EURUSD, GBPUSD). It generates non-repainting buy (green up arrow) and sell (red down arrow) signals based on EMA crossover confirmed by RSI momentum and MACD crossovers, minimizing false signals in ranging markets. How to Use: Attach the indicator to your MT4 chart. Look for arrows on the chart: Buy on green up arrow, Sell on red down arrow. Signals appear at the open of the new
Super Matrix for EURUSD
GEORGIOS VERGAKIS
Göstergeler
WARNING:    This indicator is powerful, very high probability, not based on publically available algorithms. It's a matrix of 10 different entries, from 10 other pairs, determined by a machine learning algorithm and wave analysis (Fourier Series) over 2 years. it can detect major buy and sell signals, as well as trendless, narrow range, hours on the 30minute and H1 chart (for scalping strategies during the usually trendless Asian session), scalping breakout risk is eliminated. It tells you if E
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Göstergeler
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Hammer Shooting Star
Liang Wei Qin
Göstergeler
Hammer Shooting Star v1.1 – Advanced Candlestick Pattern Scanner Author: LIANG1990 Are you searching for a reliable tool to identify market reversals with precision? Hammer Shooting Star v1.1  is a professional MT4 indicator designed to scan and detect high-quality Hammer and Shooting Star candlestick formations. Unlike basic pattern indicators, this tool applies multiple built-in filters (shape, size, trend alignment, and contextual conditions) to reduce false signals and highlight only the cle
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
BinaryGrail
Justine Kelechi Ekweh
Göstergeler
Great For Binary options. Works on all timeframes. Recommended for M5 timeframe. one candle expiry. Experienced traders can explore. Strategy is based on price action and multi timeframe analysis. Recommended During high volatility sessions, like the London and new York sessions. For the M1(One minute) timeframe, Traders can use four or five candle expiry, this means it can be applied for 4, 5 or more  minutes expiry. For forex traders, I tested the indicator with the JesVersal universal EA:   
Full Forex Market View Dashboard
Opengates Success International
5 (2)
Göstergeler
TAM FOREX PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Pano Göstergesi Bu, Yatırımcılara piyasada neler olup bittiğine dair tam bir görüş sağlamak için oluşturulmuş özel bir göstergedir. Piyasaya erişmek ve başarılı ticaret yapmak için gereken her türlü bilgiyi görüntülemek için gerçek zamanlı bir veri kullanır. KURULUM: Bu Göstergeyi pencere grafiğinize eklemeden önce, MT4'ünüzün Piyasa İzleme paneline gidin ve ihtiyaç duymadığınız veya ticaret yapmadığınız tüm Döviz çiftlerini GİZLEYİN ve geri kalanını orada bırakın.
Omega Trend Oscillator
Elias Mtwenge
Göstergeler
The Omega Trend Oscillator is a trend indicator based on Moving averages and Bollinger bands. I made it simple for you to have easy and soft market analysis approach. The indicator can be used for the following purpose. 1. For trend analysis 2. For determining the overbought and oversold market condition 3. For discovering market selling and buying opportunities.  Meaning of colors on the indicator FOR BULLISH MARKET (Buy) 1. Lime color is for bullish market/trend 2. Blue color is for very st
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Grafikleri yapılandıran ve döngüsel fiyat hareketlerini belirleyen teknik bir gösterge. Herhangi bir grafik üzerinde çalışabilirim. Birkaç çeşit bildirim var. Grafiğin kendisinde ek oklar var. Tarihe yeniden bakmadan, mumun kapanışına dair çalışmalar. M5 ve üzeri TF önerilir. Kullanımı ve yapılandırması kolay parametreler. Farklı parametrelere sahip 2 indikatörü kullanırken, bunları diğer indikatörler olmadan da kullanabilirsiniz. 2 giriş parametresi vardır Döngüsellik ve Sinyal Süresi Bu 2 pa
ChopEx
Joshua Iyanuoluw Adedeji
Göstergeler
The Chop Exploder indicator is a custom indicator that has a long run, tight chop, short chop, and band colour. This indicator has MT4 alert notification,mobile notification, and email notification. The default indexing of all arrays and indicator buffers is left to right. The index of the first element is always equal to zero. Thus, the very first element of an array or indicator buffer with index 0 is by default on the extreme left position, while the last element is on the extreme right posit
LDS Scalper
Justice Chinemelum Clement
Göstergeler
PLEASE LEAVE US A 5-STAR REVIEW   LDS Scalper User Manual+ Extra LDS CSDIF INDICATOR + Training Videos   ABOUT LDS SCALPER INDICATOR STRATEGY Built on  15+ years of trading experience. LDS Scalper is a very powerful  trading indicator for scalping strategy, returns very high accuracy rate in forex, futures, cryptocurrencies, stocks and indices. This indicator displays arrow signals based on price action information with high accuracy. The LDS Scalper Indicator strategy when applied can turn a ne
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Göstergeler
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Trend MagicX
Hafis Mohamed Yacine
Göstergeler
A trending market is one in which price is generally moving in one direction. ... When trading a trend-based strategy, traders usually pick the major currencies as well as any other currency utilizing the dollar because these pairs tend to trend and be more liquid than other pairs.  Best Trend Indicator That Tells You the Direction of the Trend   Trend MagicX_v1.1 displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a
Daily Winner Binary Options Signal
Majeed Odubela
Göstergeler
This indicator is specially made for binary options trading. The indicator works well with seven currency pairs. EURUSD, AUDCAD, GBPUSD,  AUDUSD, EURGBP, EURJPY, NZDUSD. The indicator works with online daily quotes on mt4 as well as offline OTC quotes for weekend trading. Provided your options broker offer OTC facility for weekend trading. It is profitable with or without martingale. But more profitable with martingale of 6 steps maximum. It work on 1 minute, 5 minutes, 15 minutes and 30 minutes
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
Göstergeler
This is a Dashboard Indicator based on Bruce's Price Predictor Indicator . This Dashboard will Give you a visual to see the trend direction without having to flip through timeframes, so you can always be trading in direction of the trend, with little effort.  I Recommend   www.CoinexxBroker.com  as a great broker and the one I personally use *Non-Repainting Dashboard Arrows *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Swing Trading *Dashboard Arrow Entry Alerts *Dashboard Arrow Signals
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Göstergeler
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Göstergeler
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Price Change Distributions
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Göstergeler
This indicator demonstrates that the price change of financial instruments is NOT a random walk process, as advocated by the "Random Walk Hypothesis", and as popularised by the bestselling book "A Random Walk Down Wall Street". I wish that were the case!  It is shown here that the real situation with price change is actually much worse than a random walk process!  Deceptive market psychology, and the bulls-bears tug of war, stack up the odds against traders in all instruments, and all time frame
FREE
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Göstergeler
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Eagle Eye Indicator
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
MT4 için "Eagle Eye Göstergesi" ile ikili opsiyon ticaretinin potansiyelini maksimize edin MetaTrader 4 (MT4) için "Eagle Eye Göstergesi" ile ikili opsiyon ticaretinin devrimci dünyasına dalın. Bu yenilikçi araç, size cerrahi hassasiyet ve eşsiz kazanç fırsatları sunarak ticaret deneyiminizi dönüştürmeye hazır. Potansiyelin sınırlarının aşıldığı ve kazançların maksimize edildiği bir dünyaya dalın. Eagle Eye Göstergesi'nin eşsiz hassasiyeti ve sarsılmaz güvenilirliği sayesinde pazarların gizli sı
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Göstergeler
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Sınırlı süreli büyük indirim! Fiyat yakında 279 $ ’a yükselecek — fiyat artmadan hemen kapın! Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır.
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Göstergeler
GoldRush Trend Ok Sinyali GoldRush Trend Ok Sinyali göstergesi, XAU/USD'de yüksek hızlı, kısa vadeli scalperlar için özel olarak tasarlanmış hassas, gerçek zamanlı trend analizi sağlar. 1 dakikalık zaman dilimi için özel olarak tasarlanan bu araç, net giriş noktaları için yön okları gösterir ve scalper'ların değişken piyasa koşullarında güvenle hareket etmelerini sağlar. Gösterge, PRIMARY ve SECONDARY uyarı oklarından oluşur. PRIMARY sinyalleri, trend yönündeki değişikliği gösteren Beyaz ve
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Göstergeler
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Göstergeler
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Göstergeler
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Göstergeler
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Göstergeler
Precision Index Osilatörü (Pi-Osc) - Precision Trading Systems'dan Roger Medcalf Sürüm 2, grafiklerinizde hızlı bir şekilde yüklenmek üzere dikkatle yeniden kodlandı ve deneyimi artırmak için bazı teknik geliştirmeler de içerdi. Pi-Osc, herkesin stoplarını almak için zorlanan pazarların gitmek zorunda kaldığı aşırı yorgunluk noktalarını bulmak için tasarlanmış doğru ticaret zamanlama sinyalleri sunmak amacıyla oluşturuldu. Bu ürün, aşırı noktaların nerede olduğunu bilmek gibi yaşlı bir sorun
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Göstergeler
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
"Binary Smart Eye" MT4 göstergesi, M1'den W1'e kadar geniş bir zaman diliminde çalışan, hem ikili opsiyon hem de forex piyasaları için ticaret sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Potansiyel giriş noktalarını belirlemek için trend seviyelerini, akıllı bir hareketli ortalamayı ve optimize edilmiş ticaret dönemlerini birleştiren özel bir strateji kullanır. İşte temel özelliklerinin bir dökümü: Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Göstergenin çok yönlülüğü, yatırımcıların M1'de scalping'den W1'de uzun
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Göstergeler
ENIGMERA: Pazarın Kalbi Önemli: MQL5.com demosu Strategy Tester'da çalışır ve Enigmera'nın tüm işlevlerini tam olarak yansıtmayabilir. Daha fazla bilgi için açıklamayı, ekran görüntülerini ve videoyu kontrol edin. Herhangi bir sorunuz varsa, bana mesaj göndermekten çekinmeyin! Göstergenin kodu tamamen yeniden yazılmıştır. 3.0 sürümü, yeni işlevler ekler ve göstergenin başlangıcından bu yana biriken hataları giderir. Giriş Bu gösterge ve ticaret sistemi, finansal piyasalara dikkat çekici bir ya
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Göstergeler
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Göstergeler
Ultimate Arrow Indicator - Ticaret Başarınız için Araç! Çok şey vaat eden ama az şey sunan araçlardan bıktınız mı? MT4 için Ultimate Arrow Indicator, ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyan nihai çözümünüzdür. Bu gösterge, size net, güvenilir ve tavizsiz sinyaller sunmak için cerrahi bir hassasiyetle tasarlanmıştır. İşte bu yüzden Ultimate Arrow Indicator, deneyimli trader'lar ve yeni başlayanlar için ideal bir seçimdir: Olağanüstü Performans - Kanıtlanmış Sonuçlar 1 yıl detaylı geri test: %9
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trend Harmony MTF Trend and Phase Visualizer MT4
Andras Salamon
Göstergeler
TREND HARMONY MT4 –  Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader4 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe Trend Indicator – your ultimate MT4 trend visualization indicator. Are you tired of missing trading opportunities or consistently e
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal tamamen yenilikçi bir yaklaşım sunar. Belirli bir TP-SL ve hangi ÇİFTLER/TF'lerde en iyi performansı gösterdiğini önceden değerlendirmek isteyenler için idealdir. Hit Rate Top Bottom Signal stratejisi, her trader ve her tür ticaret için temel bir araçtır çünkü yalnızca yeniden çizim yapmayan kesin sinyaller sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her Parite ve TF için başarı oranının ayrıntılı bir kaydını tutar ve önceden t
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Göstergeler
Offer 249 down from 350 for the next 3 copies. then back to 350 $ Are you tired of using outdated indicators that leave you guessing where to set your profit targets? Look no further than the AK CAP Opening Range Breakout Indicator. This powerful tool is backed by a US patent and has already helped countless traders pass funded challenges like FTMO. We use it daily on our prop traders and internal funds, and now it's available to you as well. The calculation behind the indicator is incredibly a
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Göstergeler
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Göstergeler
Gösterge, H.M.Gartley'in ("Borsadaki Kârlar", 1935г) gelişmelerine göre harmonik kalıpları (XABCD) tanımlar. Perspektif projeksiyonunda D noktasını bir nokta olarak yansıtır (ayarlarda ProjectionD_Mode = true değerini belirtin). Yeniden çizilmez. Çalışma zaman dilimine ait bir çubuk kapandığında, eğer belirlenen formasyon noktası Patterns_Fractal_Bars çubukları sırasında hareket etmediyse grafikte (beklenen fiyat hareketi yönünde) bir ok belirir. Bu andan itibaren ok kalıcı olarak grafikte ka
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Göstergeler
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
Forecast System
Peter Maggen
Göstergeler
Bu, Breakout ve FIBONACCI seviyelerine dayanan basit bir stratejidir. Bir kopuşun ardından, ya piyasa doğrudan 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru ilerlemeye devam ediyor veya %50 seviyesine geri döner (düzeltme olarak da adlandırılır) ve ardından büyük olasılıkla başlangıç yönünde 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru harekete devam eder. Sistemin anahtarı yeşil (YUKARI TREND) veya kırmızı (AŞAĞI TREND) dikdörtgen nesneyle gösterilen kırılma çubuğunun tespitidir. Kırılma anında fibonacci hede
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
The Positive Zone
Ellan Dirgantara Tholkhah
Göstergeler
Specialized Binary Options Indicator.  The name positive zone is inspired by how this indicator ultimately made me feel, which is "Positive". Not only from a emotional stand point but from a financial one. Once you start earning from this indicator it will give you that runners high, or that nice buzz after you finish a warm cup off coffee in the morning and blast on Cumbawamba's on hit wonder Tubthumping. The key to winning Binary Option is patience and controlling your emotion . This is why th
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Göstergeler
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Precision Oscillator – Trend Analizinde İnce ve Hassas Yaklaşım Trend Precision Oscillator , finansal piyasalarda fiyat hareketlerini yüksek çözünürlükte ve derinlemesine analiz etmek amacıyla tasarlanmış bir göstergedir. Sahip olduğu özel algoritma sayesinde volatilite, yönsel dinamikler ve mikro-iyilemelere bağlı fiyat yapısını analiz ederek –10 000 ile +10 000 arasında değerler üretir. Mutlak değer hareketin gücünü yansıtırken, işaret (pozitif ya da negatif) hâkim yönü belirtir. Bu saye
Yazarın diğer ürünleri
Draw on chart MT5
Hispraise Chinedum Abraham
2 (1)
Göstergeler
Tanıtım: Grafiklerde Yaratıcılığınızı Serbest Bırakın - "Çizim Yapma Göstergesi"! Analiz yaparken grafiklerinizi not almakta zorlanmaktan, analizinizi anlamlı hale getirmekten veya fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmekten sıkıldınız mı? Artık daha fazla aramanıza gerek yok! Sizlere, grafiklerinizde sadece birkaç tıklama veya kalem darbesi ile kolayca çizim yapmanıza ve not almanıza olanak sağlayan devrim niteliğinde bir araç olan "Çizim Yapma Göstergesi"ni sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yara
FREE
Draw on chart MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Tanıtım: Grafiklerde Yaratıcılığınızı Serbest Bırakın - "Çizim Yapma Göstergesi"! Analiz yaparken grafiklerinizi not almakta zorlanmaktan, analizinizi anlamlı hale getirmekten veya fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmekten sıkıldınız mı? Artık daha fazla aramanıza gerek yok! Sizlere, grafiklerinizde sadece birkaç tıklama veya kalem darbesi ile kolayca çizim yapmanıza ve not almanıza olanak sağlayan devrim niteliğinde bir araç olan "Çizim Yapma Göstergesi"ni sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yara
FREE
Sync Scroller for MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge, göstergenin bağlı olduğu grafiği kaydırdığınızda birden çok grafiği aynı anda kaydırır. Çoklu zaman dilimi stratejilerini, çoklu çift stratejilerini geriye dönük test etmek, aynı anda birden fazla grafiği izlemek ve birkaç piyasanın aynı anda tarihsel olarak nasıl performans gösterdiğini görmek için geriye bakmak için kullanışlıdır. Gösterge hafiftir ve aynı anda 99 grafiğe kadar hareket etmek için kullanılabilir.
History Data Downloader
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Piyasa izlemede bulunan tüm döviz çiftleri için eksik verileri indirir. EA'ları ve stratejileri geriye dönük test etmek ve tüm geçmişi tek tek indirmek yerine bir kerede indirmek için çok kullanışlıdır. Gösterge, seçilen döviz çiftleri için tüm geçmiş veriler indirilene kadar çalışacaktır. Göstergenin birden fazla seçeneği vardır: 1. Tek çift için verileri indirin 2. Yalnızca mevcut çift için indirin 3. Seçilen çiftler için indirme 4. Market saatindeki tüm çiftler için indirin
FREE
InstaScalper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Hiç hızlı bir şekilde anında 5 - 10 pip'e ihtiyacınız oldu mu?  Sizin için güçlü bir çözüm geliştirdik. Önemli - Aşağıdaki açıklamayı okuyun!  Karşınızda InstaScalper Dash. İşlem gününün HERHANGİ bir saatinde, hatta piyasa kapanışından hemen önce bile size birkaç pip vermesi GARANTİ EDİLEN gerçek bir algoritmik canavar! Hem acemi hem de uzman tüccarlar için kullanışlıdır, yapmanız gereken tek şey basittir. Anında birkaç pip için Güçlü bir Para Birimi ile Zayıf bir Para Birimi Ortalamasını eş
Ultimate Dynamic Levels
Hispraise Chinedum Abraham
4.7 (10)
Göstergeler
Şu anda tatil indiriminde $399! Fiyatlar gelecekte artabilir. Aşağıdaki açıklamayı okuyun!  Ultimate Sniper Dashboard için EN İYİ Giriş Göstergesi olan Ultimate Dynamic Levels ile tanışın! Son derece Düşük Riskli zamanında girişler ve yüksek RR!!! Ultimate Sniper Dashboard'u BURADA bulabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için en önemli yetenek, bir piyasanın tam olarak nereye ve ne zaman dönme olasılığının en yüksek olduğunu ve güvenli bir şekilde nasıl girileceğini v
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Yardımcı programlar
Bu Özel Ultimate Sniper Dashboard, orijinal Ultimate Sniper Dashboard göstergesine yapılan bir EA yükseltmesidir. Birlikte çalıştığınız bir varlık sınıfındaki bir eğilimin gerçek doğasını yakalamasını sağlamak için 98'e kadar farklı algoritma ile çalışır. Birkaç ay boyunca müşterilerimizin çoğundan aldığımız birçok öneri ve tavsiyeye doğrudan bir yanıttır.   Bu özel sürüm tamamen özelleştirilebilir. 98 ayrı özel algoritma tarafından desteklenmektedir. Çok güzel görsel arayüz sayesinde herhangi b
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Yardımcı programlar
Click trade manager şimdiye kadarki en iyi ürünümüz! Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel prop firması tüccarları için en iyi çözüm! FTMO/MFF prop firmanızı veya kişisel hesaplarınızı düşüş limitlerini ihlal etmekten koruyun. EA tüm işlemleri otomatik olarak kapatır, böylece düşüş sınırlarınıza asla ulaşmazlar. Bir işlemin düşüş limitinizi aşması durumunda sizi uyarır. Kâr hedefinize ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak kapatır. Sihirli sayıları komisyoncudan gizlemek için ayarlanabilir.
Ultimate Dynamic Levels MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Şu anda tatil indiriminde $399! Fiyatlar gelecekte artabilir. Aşağıdaki açıklamayı okuyun!   Ultimate Sniper Dashboard için EN İYİ Giriş Göstergesi olan Ultimate Dynamic Levels ile tanışın! Son derece Düşük Riskli zamanında girişler ve yüksek RR!!! Ultimate Sniper Dashboard'u BURADA bulabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için en önemli yetenek, bir piyasanın tam olarak nereye ve ne zaman dönme olasılığının en yüksek olduğunu ve güvenli bir şekilde nasıl girileceğini
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Yardımcı programlar
Bu Özel Ultimate Sniper Dashboard, orijinal Ultimate Sniper Dashboard göstergesine yapılan bir EA yükseltmesidir. Birlikte çalıştığınız bir varlık sınıfındaki bir eğilimin gerçek doğasını yakalamasını sağlamak için 98'e kadar farklı algoritma ile çalışır. Birkaç ay boyunca müşterilerimizin çoğundan aldığımız birçok öneri ve tavsiyeye doğrudan bir yanıttır.   Bu özel sürüm tamamen özelleştirilebilir. 98 ayrı özel algoritma tarafından desteklenmektedir. Çok güzel görsel arayüz sayesinde herhangi b
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Yardımcı programlar
Click trade manager şimdiye kadarki en iyi ürünümüz! Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel prop firması tüccarları için en iyi çözüm! FTMO/MFF prop firmanızı veya kişisel hesaplarınızı düşüş limitlerini ihlal etmekten koruyun. EA tüm işlemleri otomatik olarak kapatır, böylece düşüş sınırlarınıza asla ulaşmazlar. Bir işlemin düşüş limitinizi aşması durumunda sizi uyarır. Kâr hedefinize ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak kapatır. Sihirli sayıları komisyoncudan gizlemek için ayarlanabilir.
Filtrele:
RetirewithMax
114
RetirewithMax 2024.07.30 19:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2024.07.30 20:54
Hello friend, Thank you for your purchase. I'm happy you like the tool. I have just sent you a dm. Please check.
Henk Bruinekreeft
89
Henk Bruinekreeft 2024.07.15 16:10 
 

Truly like the simplicity of the strategy and in general the simple things have shown to work the best !!! In addition it saves me a lot of daily work scanning all these charts !! Overall a great product.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2024.07.15 16:13
Thank you, Henk.
Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:12 
 

Ultimate Sniper Dashboard it a powerful dashboard i get it this week with the Ultimate Dynamic Levels so now i get all product am very happy thx Hispraise Chinedum Abraham great work

greencastle94
94
greencastle94 2023.07.26 18:29 
 

Trading is seperated with two factor, 50% job is to find the trend momentum and 50% to find entry to enjoy the trend momentum. And the Dashboard has absolutely amazing job to find the trend momentum for me. I just need to find an entry to enjoy the trend move showed by the Dashboard. Amazing product and hopefully Hispraise will keep improving this Dashboard in the future..

Thanks for this amazing Dashboard, Hispraise.. 5 Stars for you..

Eric Raygoza
183
Eric Raygoza 2023.06.22 16:41 
 

Thank You Hispraise.

Frank Paetsch
7522
Frank Paetsch 2023.05.31 13:40 
 

very strong indicator. Good

Derrick Row
24
Derrick Row 2023.05.29 11:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.29 13:10
Lol, thank you so much!
[Silindi] 2023.05.23 10:20 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.29 13:10
I have sent you a pm.
David T
303
David T 2023.05.13 17:15 
 

Very useful tool and I stress it's a tool and not a stand-alone indicator. Great for confirmation of not only a change in trend but just the current direction of the price. Very helpful seller and always willing to give advise and he is very responsive. I was not able to watch the indicator for too long during the active sessions but the dashboard provides a good view of the state of the forex pairs at a glance.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.23 22:15
I appreciate your honest review. Thank you!
tonysaulet
439
tonysaulet 2023.04.20 11:40 
 

High quality tool that is worth its price, Do not hesitate to buy its little brother "Ultimate Dynamic Levels" which will help you to gain precision in your entries, the two tools complement each other very well.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.05.23 22:14
Thank you for your kind review!
jason goh
512
jason goh 2023.04.09 14:09 
 

Great indicator! Clear and informative

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.04.18 13:35
Thank you for your review!
elite luis
3483
elite luis 2023.03.01 08:43 
 

I've tried so many and Author Hispraise scanner and strategy is the Best, this the flagship product and Author is super prompt, dedicated and passionate in what he's doing 100% with open mind to listen to idea suggestion from his customer and constantly making improvement and updates with new feature and enhancement to make trading stress free and no brainer on when to enter exit trade, is well worth best buy for 2023! 5 stars! Have both Ultimate Sniper and Ultimate Dynamic Level, worth every penny! Thanks again for the amaing tool and strategy for sharing your knowledge generously really appreciate! Cannot Thank you enough....

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.03.01 09:21
You're welcome and many thanks for your amazing review. I appreciate!
chicobo
112
chicobo 2023.02.27 16:04 
 

This is an excellent dashboard and great customer support.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.27 16:49
Thank you for your honest review!
Rusli
161
Rusli 2023.02.22 14:00 
 

The best indicator i ever bought, it has been guiding me to built my confidence. Combine with Ultimate Dynamic Levels indicator and Click Trade Manager indicator, with this 3 powerfull tools make my trading journey go to the next level. Thanks for the hard work Abraham. GBU

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.23 16:34
Thank you for your honest review! I appreciate.
LQ1
103
LQ1 2023.02.11 14:43 
 

Very happy with this Indicator, I would recommend it. I have had Dashboards in the paste and they where hard to follow but this one is straight forward and simple to use and support is very good

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.15 11:39
Thank you!
Jenny LK
1993
Jenny LK 2023.02.08 18:13 
 

I love this idea. It works exactly as described so far. But price is a bit high

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.09 00:37
Thank you for your honest review.
Irfan
1392
Irfan 2023.02.03 10:01 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2023.02.03 12:50
Thank you!
Ted NO FX
1743
Ted NO FX 2022.11.23 23:11 
 

Something is wrong here. Author of this indicator dont answer my messages, he read but not answer. I suggest to dont buy this indicator. Its to worth it as per now.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2022.12.06 16:47
I am sorry for your inconvenience, but the custom modifications you are requesting are not feasible at the moment since they do not affect the core functionality of the product. I will consider adding them to a future version.
M Iqbal Akbar
3967
M Iqbal Akbar 2022.11.17 01:48 
 

With this indicator we can trade 28 pairs without missing a single of momentum for entry, and the probability of winning is so high. Very suitable for follow trend trading.

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2022.11.18 08:02
Thank you!
Coco77
789
Coco77 2022.11.08 10:08 
 

It looks promising to use this indicator

Hispraise Chinedum Abraham
3798
Geliştiriciden yanıt Hispraise Chinedum Abraham 2022.11.08 10:12
Thanks for your review.
12
İncelemeye yanıt