İndirimli fiyatı 299$! Fiyatlar gelecekte artabilir! Aşağıdaki açıklamayı okuyun!





Ultimate Sniper Dashboard için En İyi Giriş Sistemi: NIHAI DINAMIK SEVIYELER. (Lütfen Ürünlerimi Kontrol Edin)

Ultimate Sniper Dashboard, MT4 çoklu para birimi test limitleri nedeniyle SADECE canlı piyasalarda çalışır.



Ultimate-Sniper Dashboard ile tanışın! Hem HA-Sniper hem de MA-Sniper içeren en iyimiz. ve birçok özel mod. Ultimate Sniper Dashboard mutlak bir canavar! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bir daha ASLA bir hareketi kaçırmayın!

Sadeliği ve pipleri seven tüccarlar için size ÖZEL bir ÜRÜNÜMÜZ var. Doğası gereği basit olan gösterge paneli, birden fazla özel algoritmaya dayalı olarak 28 döviz çiftine bakarak tüm işi yapar. Sadece TEK bir grafikle piyasayı bir profesyonel gibi okuyabilirsiniz. Herhangi bir FOREX çiftinin yönünü tam olarak hareket etmeye başladığında belirleyebilirseniz, ticaretinizin ne kadar gelişebileceğini hayal edin.



Sistemimiz yüksek olasılıklı sinyaller bulmak ve kullanıcılara GERÇEK ZAMANLI olarak uyarılar göndermek için oluşturulmuştur. Gecikme veya yanlış sinyal yok.

Grafiklerinizi temiz tutmak için, ihtiyacınız olmadığında Ultimate-Sniper'ı gizleyebilirsiniz. Gösterge tablosunu gizlemek için ok düğmesine basmanız yeterlidir.

Ultimate-Sniper, 1 Dakikadan Aylık'a kadar tüm zaman dilimlerinde çalışır, böylece ticaret yapmayı seçtiğiniz herhangi bir zaman dilimindeki eğilimi hızlı bir şekilde tespit edersiniz.

Yüksek olasılıklı sinyaller bir zaman diliminde görünürken, hareketten en iyi şekilde yararlanmak için pipleri daha düşük bir zaman diliminde tırmıklayın. Sistem, yalnızca güçlü ve zayıf para birimlerinin hangileri olduğunu belirlemenizi kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda size ne zaman işlem yapacağınızı, ne zaman işlem yapmayacağınızı ve kardan çıkacağınızı göstermek için tasarlanmıştır.





Ultimate-Sniper, kullandığınız zaman dilimi ne olursa olsun basitçe çalışır. Bu, scalpers ve swing tüccarları için büyük bir avantajdır.

Ultimate-Sniper ile ticaret yapmak için, aşağıdaki ayarları kullanacak şekilde optimize ettik:

H1 Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikalık Girişler

H4 Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikadan 5 Dakikaya Girişler

D1 Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikadan 15 Dakikaya Girişler

W1 Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikadan 1 Saate Kadar Girişler

Aylık Ultimate-Sniper Sinyalleri = 1 Dakikadan 4 Saate Kadar Girişler





Ultimate-Sniper Dashboard, her zaman dilimi ve döviz çifti için sinyalleri otomatik olarak hesaplar ve bu bilgileri AUD, NZD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, JPY 8 endeksinin her birinin genel gücünü belirlemek için kullanır.

Her endeksin kendi bölümü ve renk kodlaması vardır.

Tam Yeşil = Tamamen Güçlü Endeks

Kısmi Yeşil = Kısmen Güçlü Endeks

Kısmi Kırmızı = Kısmen Zayıf Endeks

Tam Kırmızı = Tamamen Zayıf Endeks





Strateji çok basit.

DAHA YÜKSEK ZAMAN DILIMINDE GÜÇLÜ (YEŞIL) VE ZAYIF (KIRMIZI) BIR ENDEKSI EŞLEŞTIRIN VE DAHA DÜŞÜK ZAMAN DILIMINDE IŞLEM YAPIN.

Örneğin: GBP tamamen YEŞİL ise ve JPY H1'de tamamen KIRMIZI ise, 1 Dakikada GBPJPY SATIN ALMA zamanı gelmiştir. Çok basit!



Sayı, sinyalin kaç mum AÇIK olduğunu gösterir, böylece TEKRARLANMADIĞINDAN emin olursunuz.

Ultimate-Sniper Gösterge Tablosu varsayılan olarak optimize edilmiştir, ancak ayarları farklı hareketli ortalama ayarlarına değiştirebilirsiniz. Gösterge tablosu, seçtiğiniz ayarları kullanarak otomatik olarak hesaplayacaktır.





Lütfen Dikkat: MT4 uygulaması başına aynı anda birden fazla Keskin Nişancı Panosuna sahip olamazsınız.

Dahili 'Backtest' modunu kullanmak için MT4 için ABH-Sync Scroller gereklidir.





Gösterge Parametreleri:

Sembol Girişleri

A GRUBU: AUD, NZD, CAD, EUR.

B GRUBU: GBP, USD, CHF. JPY.





Bu bölüm, bir uyarı almadan önce güç ve zayıflığın ulaşmasını istediğiniz sayıyı ayarlar. Gösterge paneli en iyi ayarlarla optimize edilmiş olarak gelir.

Tamamen Güçlü Sayısı: 7

Kısmen Güçlü Sayı: 5

Tamamen Zayıf Sayım: 7

Kısmen Zayıf sayısı: 5