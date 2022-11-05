Ultimate Dynamic Levels

4.7
Şu anda tatil indiriminde $399! Fiyatlar gelecekte artabilir. Aşağıdaki açıklamayı okuyun! 
Ultimate Sniper Dashboard için EN İYİ Giriş Göstergesi olan Ultimate Dynamic Levels ile tanışın! Son derece Düşük Riskli zamanında girişler ve yüksek RR!!!
Ultimate Sniper Dashboard'u BURADA bulabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için en önemli yetenek, bir piyasanın tam olarak nereye ve ne zaman dönme olasılığının en yüksek olduğunu ve güvenli bir şekilde nasıl girileceğini ve karla nasıl çıkılacağını söylemektir.
Nihai Dinamik Seviyeler göstergesi, bir piyasa dönüşünün en yüksek olasılığının nerede olduğunu size kolayca söyler, böylece güvenle son derece Düşük Riskli bir ticarete girebilir, $$$ kazanırken aynı zamanda grafiğinizi temiz ve basit tutabilirsiniz!
Ultimate Dynamic Levels göstergesi, aynı anda birden fazla zaman diliminde önemli gizli seviyeleri bulmak için benzersiz ve güçlü bir algoritmaya sahiptir. Tek kelimeyle şaşırtıcıdır ve piyasadaki diğer tipik SR göstergeleri gibi seviyeleri yeniden boyamaz veya yeniden çizmez!  Ultimate Dynamic Levels göstergesi ayrıca, seviyenin yakın tarihte güçlü olup olmadığını anlamak için grafiğin sağ tarafında bir Seviye Güç Profiline sahiptir. Güçlü bir bonus kombinasyonu !!!
Ultimate Dynamic Levels göstergesinin 3 çok temel işlevi vardır:
1. Trend yönünde Düşük Riskli bir ticarete girmenize yardımcı olur. 2. Hareket hala devam ettiği sürece sizi bir trendde tutar. 3. Kazançlarınızı korumak ve masada para bırakmaktan kaçınmak için takip eden bir durdurma görevi görür! Güçlü Seviyeler: Uzun düz noktalarla gösterilir. Seviyenin Son Gücü: Grafiğin sağındaki profil ile gösterilir.
Yeniden Boyama Yok!

Gelecek Tahmini!

Son Derece Düşük Riskli Girişler!

Trendlerde Yüksek Tahmin Başarısı!
Ultimate Dynamic Levels göstergesi 3 güçlü ilkeye dayalı olarak çalışır:
1. Piyasadaki seviyeler her zaman değişir ve asla statik değildir. Arz ve talep dinamiktir! 2. Fiyat, gizli olsalar bile bu son önemli seviyeleri hatırlar. 3. Para kazanmak için, kazançlarınız her zaman kayıplarınızdan daha büyük olmalıdır!
Gösterge size yeni Gizli Seviyeleri ve yakın tarihte ne kadar güçlü olduklarını gösterecektir!
Ultimate Dynamic Levels göstergesini kullanmak basittir. Sadece paraya giden 5 kolay adımı izleyin! 
Adım 1. H1 zaman diliminde ve üzerinde trend olmaya hazır veya halihazırda trend olan bir çift bulun. Ultimate Sniper Dashboard'u kullanarak bir trend bulabilirsiniz.  Ultimate Sniper Dashboard'u burada bulabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/market/product/85710
Adım 2. Ultimate Sniper Dashboard sinyal zaman dilimine karşılık gelen daha düşük zaman dilimine gidin. H1 = M1; H4 = M5; D1 = M15.
Adım 3. Daha düşük zaman dilimindeki seviyelerden herhangi birinin fiyat tarafından vurulmasını bekleyin ve ardından fiyatı reddedin.
Adım 4. Sağdaki profile bakın ve bu seviyede biraz güç olduğundan emin olun.
Adım 5. Düzgün risk alın ve fiyat daha yüksek zaman dilimi yönündeki seviyeden reddedildikten sonra bir ticarete girin. 


İncelemeler 11
Frank Paetsch
7522
Frank Paetsch 2024.04.01 11:26 
 

Good Indicator

Yvan Cote
238
Yvan Cote 2024.01.11 04:14 
 

Ultimate Dynamic Levels it a great tool combine with the 2 other dashboard wow let make lot of pips this years .

jason goh
512
jason goh 2023.04.09 14:09 
 

Great indicator! Clear and informative

Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Göstergeler
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Sınırlı süreli büyük indirim! Fiyat yakında 279 $ ’a yükselecek — fiyat artmadan hemen kapın! Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır.
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Göstergeler
GoldRush Trend Ok Sinyali GoldRush Trend Ok Sinyali göstergesi, XAU/USD'de yüksek hızlı, kısa vadeli scalperlar için özel olarak tasarlanmış hassas, gerçek zamanlı trend analizi sağlar. 1 dakikalık zaman dilimi için özel olarak tasarlanan bu araç, net giriş noktaları için yön okları gösterir ve scalper'ların değişken piyasa koşullarında güvenle hareket etmelerini sağlar. Gösterge, PRIMARY ve SECONDARY uyarı oklarından oluşur. PRIMARY sinyalleri, trend yönündeki değişikliği gösteren Beyaz ve
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Göstergeler
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Göstergeler
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Göstergeler
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Göstergeler
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Göstergeler
Precision Index Osilatörü (Pi-Osc) - Precision Trading Systems'dan Roger Medcalf Sürüm 2, grafiklerinizde hızlı bir şekilde yüklenmek üzere dikkatle yeniden kodlandı ve deneyimi artırmak için bazı teknik geliştirmeler de içerdi. Pi-Osc, herkesin stoplarını almak için zorlanan pazarların gitmek zorunda kaldığı aşırı yorgunluk noktalarını bulmak için tasarlanmış doğru ticaret zamanlama sinyalleri sunmak amacıyla oluşturuldu. Bu ürün, aşırı noktaların nerede olduğunu bilmek gibi yaşlı bir sorun
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Göstergeler
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
"Binary Smart Eye" MT4 göstergesi, M1'den W1'e kadar geniş bir zaman diliminde çalışan, hem ikili opsiyon hem de forex piyasaları için ticaret sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Potansiyel giriş noktalarını belirlemek için trend seviyelerini, akıllı bir hareketli ortalamayı ve optimize edilmiş ticaret dönemlerini birleştiren özel bir strateji kullanır. İşte temel özelliklerinin bir dökümü: Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Göstergenin çok yönlülüğü, yatırımcıların M1'de scalping'den W1'de uzun
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Göstergeler
ENIGMERA: Pazarın Kalbi Önemli: MQL5.com demosu Strategy Tester'da çalışır ve Enigmera'nın tüm işlevlerini tam olarak yansıtmayabilir. Daha fazla bilgi için açıklamayı, ekran görüntülerini ve videoyu kontrol edin. Herhangi bir sorunuz varsa, bana mesaj göndermekten çekinmeyin! Göstergenin kodu tamamen yeniden yazılmıştır. 3.0 sürümü, yeni işlevler ekler ve göstergenin başlangıcından bu yana biriken hataları giderir. Giriş Bu gösterge ve ticaret sistemi, finansal piyasalara dikkat çekici bir ya
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Göstergeler
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Göstergeler
Ultimate Arrow Indicator - Ticaret Başarınız için Araç! Çok şey vaat eden ama az şey sunan araçlardan bıktınız mı? MT4 için Ultimate Arrow Indicator, ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyan nihai çözümünüzdür. Bu gösterge, size net, güvenilir ve tavizsiz sinyaller sunmak için cerrahi bir hassasiyetle tasarlanmıştır. İşte bu yüzden Ultimate Arrow Indicator, deneyimli trader'lar ve yeni başlayanlar için ideal bir seçimdir: Olağanüstü Performans - Kanıtlanmış Sonuçlar 1 yıl detaylı geri test: %9
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trend Harmony MTF Trend and Phase Visualizer MT4
Andras Salamon
Göstergeler
TREND HARMONY MT4 –  Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader4 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe Trend Indicator – your ultimate MT4 trend visualization indicator. Are you tired of missing trading opportunities or consistently e
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal tamamen yenilikçi bir yaklaşım sunar. Belirli bir TP-SL ve hangi ÇİFTLER/TF'lerde en iyi performansı gösterdiğini önceden değerlendirmek isteyenler için idealdir. Hit Rate Top Bottom Signal stratejisi, her trader ve her tür ticaret için temel bir araçtır çünkü yalnızca yeniden çizim yapmayan kesin sinyaller sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her Parite ve TF için başarı oranının ayrıntılı bir kaydını tutar ve önceden t
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Göstergeler
Offer 249 down from 350 for the next 3 copies. then back to 350 $ Are you tired of using outdated indicators that leave you guessing where to set your profit targets? Look no further than the AK CAP Opening Range Breakout Indicator. This powerful tool is backed by a US patent and has already helped countless traders pass funded challenges like FTMO. We use it daily on our prop traders and internal funds, and now it's available to you as well. The calculation behind the indicator is incredibly a
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Göstergeler
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Göstergeler
Gösterge, H.M.Gartley'in ("Borsadaki Kârlar", 1935г) gelişmelerine göre harmonik kalıpları (XABCD) tanımlar. Perspektif projeksiyonunda D noktasını bir nokta olarak yansıtır (ayarlarda ProjectionD_Mode = true değerini belirtin). Yeniden çizilmez. Çalışma zaman dilimine ait bir çubuk kapandığında, eğer belirlenen formasyon noktası Patterns_Fractal_Bars çubukları sırasında hareket etmediyse grafikte (beklenen fiyat hareketi yönünde) bir ok belirir. Bu andan itibaren ok kalıcı olarak grafikte ka
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Göstergeler
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
Forecast System
Peter Maggen
Göstergeler
Bu, Breakout ve FIBONACCI seviyelerine dayanan basit bir stratejidir. Bir kopuşun ardından, ya piyasa doğrudan 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru ilerlemeye devam ediyor veya %50 seviyesine geri döner (düzeltme olarak da adlandırılır) ve ardından büyük olasılıkla başlangıç yönünde 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru harekete devam eder. Sistemin anahtarı yeşil (YUKARI TREND) veya kırmızı (AŞAĞI TREND) dikdörtgen nesneyle gösterilen kırılma çubuğunun tespitidir. Kırılma anında fibonacci hede
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
The Positive Zone
Ellan Dirgantara Tholkhah
Göstergeler
Specialized Binary Options Indicator.  The name positive zone is inspired by how this indicator ultimately made me feel, which is "Positive". Not only from a emotional stand point but from a financial one. Once you start earning from this indicator it will give you that runners high, or that nice buzz after you finish a warm cup off coffee in the morning and blast on Cumbawamba's on hit wonder Tubthumping. The key to winning Binary Option is patience and controlling your emotion . This is why th
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Göstergeler
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Precision Oscillator – Trend Analizinde İnce ve Hassas Yaklaşım Trend Precision Oscillator , finansal piyasalarda fiyat hareketlerini yüksek çözünürlükte ve derinlemesine analiz etmek amacıyla tasarlanmış bir göstergedir. Sahip olduğu özel algoritma sayesinde volatilite, yönsel dinamikler ve mikro-iyilemelere bağlı fiyat yapısını analiz ederek –10 000 ile +10 000 arasında değerler üretir. Mutlak değer hareketin gücünü yansıtırken, işaret (pozitif ya da negatif) hâkim yönü belirtir. Bu saye
