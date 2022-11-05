Ultimate Dynamic Levels
- Hispraise Chinedum Abraham
- Sürüm: 9.2
- Etkinleştirmeler: 5
Ultimate Sniper Dashboard için EN İYİ Giriş Göstergesi olan Ultimate Dynamic Levels ile tanışın! Son derece Düşük Riskli zamanında girişler ve yüksek RR!!!
Ultimate Sniper Dashboard'u BURADA bulabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için en önemli yetenek, bir piyasanın tam olarak nereye ve ne zaman dönme olasılığının en yüksek olduğunu ve güvenli bir şekilde nasıl girileceğini ve karla nasıl çıkılacağını söylemektir.
Nihai Dinamik Seviyeler göstergesi, bir piyasa dönüşünün en yüksek olasılığının nerede olduğunu size kolayca söyler, böylece güvenle son derece Düşük Riskli bir ticarete girebilir, $$$ kazanırken aynı zamanda grafiğinizi temiz ve basit tutabilirsiniz!
Ultimate Dynamic Levels göstergesi, aynı anda birden fazla zaman diliminde önemli gizli seviyeleri bulmak için benzersiz ve güçlü bir algoritmaya sahiptir. Tek kelimeyle şaşırtıcıdır ve piyasadaki diğer tipik SR göstergeleri gibi seviyeleri yeniden boyamaz veya yeniden çizmez! Ultimate Dynamic Levels göstergesi ayrıca, seviyenin yakın tarihte güçlü olup olmadığını anlamak için grafiğin sağ tarafında bir Seviye Güç Profiline sahiptir. Güçlü bir bonus kombinasyonu !!!
Ultimate Dynamic Levels göstergesinin 3 çok temel işlevi vardır:
1. Trend yönünde Düşük Riskli bir ticarete girmenize yardımcı olur. 2. Hareket hala devam ettiği sürece sizi bir trendde tutar. 3. Kazançlarınızı korumak ve masada para bırakmaktan kaçınmak için takip eden bir durdurma görevi görür! Güçlü Seviyeler: Uzun düz noktalarla gösterilir. Seviyenin Son Gücü: Grafiğin sağındaki profil ile gösterilir.
Yeniden Boyama Yok!
Gelecek Tahmini!
Son Derece Düşük Riskli Girişler!
Trendlerde Yüksek Tahmin Başarısı!
Ultimate Dynamic Levels göstergesi 3 güçlü ilkeye dayalı olarak çalışır:
1. Piyasadaki seviyeler her zaman değişir ve asla statik değildir. Arz ve talep dinamiktir! 2. Fiyat, gizli olsalar bile bu son önemli seviyeleri hatırlar. 3. Para kazanmak için, kazançlarınız her zaman kayıplarınızdan daha büyük olmalıdır!
Gösterge size yeni Gizli Seviyeleri ve yakın tarihte ne kadar güçlü olduklarını gösterecektir!
Ultimate Dynamic Levels göstergesini kullanmak basittir. Sadece paraya giden 5 kolay adımı izleyin!
Adım 1. H1 zaman diliminde ve üzerinde trend olmaya hazır veya halihazırda trend olan bir çift bulun. Ultimate Sniper Dashboard'u kullanarak bir trend bulabilirsiniz. Ultimate Sniper Dashboard'u burada bulabilirsiniz: https://www.mql5.com/en/market/product/85710
Adım 2. Ultimate Sniper Dashboard sinyal zaman dilimine karşılık gelen daha düşük zaman dilimine gidin. H1 = M1; H4 = M5; D1 = M15.
Adım 3. Daha düşük zaman dilimindeki seviyelerden herhangi birinin fiyat tarafından vurulmasını bekleyin ve ardından fiyatı reddedin.
Adım 4. Sağdaki profile bakın ve bu seviyede biraz güç olduğundan emin olun.
Adım 5. Düzgün risk alın ve fiyat daha yüksek zaman dilimi yönündeki seviyeden reddedildikten sonra bir ticarete girin.
Good Indicator