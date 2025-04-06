Aura Bitcoin Hash
- Uzman Danışmanlar
- Stanislav Tomilov
- Sürüm: 1.675
- Güncellendi: 20 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Just 1 copy left at this price then price will be raised to $777
More Signals: Check my profile
Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)
Aura BTC, sinir ağı algoritmaları tarafından desteklenen uzun vadeli, güvenilir performans için tasarlanmıştır. Yenilikçi tasarımı, martingale veya grid ticareti gibi riskli stratejilerin olmamasını sağlayarak onu otomatik ticaret için güvenli bir seçenek haline getirir.
Bilgi:
- Çalışan işlem çiftleri : Bitcoin, BTC, BTCUSD
- Zaman dilimi: H1
- Minimum depozito: 100$
- Min kaldıraç 1:20
- ECN broker'ı önerilir. Lütfen broker'lar hakkında yazardan tavsiye isteyin.
Özellikler:
- Martingale yok
- Şebeke ticareti yok
- Ortalama yok
- Tehlikeli para yönetimi teknikleri yok
- Her işlem için sert zarar durdurma ve kar alma
- 2017'den beri %99,9 kaliteli tekliflerle istikrarlı sonuçlar
- Kurulumu ve kullanımı çok kolay
- FTMO ve Prop firması hazır
- FIFO kurallarına uygundur
Aşırı optimizasyondan kaçınmak için neler yapıldı?
- İleriye Dönük Optimizasyon: Tarihsel verileri parçalara ayırın, bir parçada optimizasyon yapın ve aşırı uyumu önlemek için diğer parçada test edin.
- Sağlamlık Kontrolleri: Parametre değişimlerini test edin ve stratejinin farklı senaryolarda tutarlılığını sağlamak için rastgele gürültü uygulayın.
- Minimum Kar Faktörü / Performans Ölçümleri: Aşırı optimize edilmiş parametrelerin seçilmesini önlemek için temel performans ölçümleri için eşikler belirleyin.
- Parametre İstikrarı: Optimize edilmiş parametrelerin farklı piyasa koşullarında istikrarlı kalmasını sağlayın.
- Veri Araştırması Önyargısı Kontrolü: Test dönemlerini rastgele belirleyin ve uygun sonuçları seçmekten kaçınmak için birden fazla veri kümesi kullanın.
- Çapraz Piyasa Testi: Stratejinin farklı piyasa koşullarındaki sağlamlığını garantilemek için stratejiyi çeşitli araçlar üzerinde test edin.
- Optimizasyon Döngülerinde Sınırlama: Aşırı eğri uydurmayı önlemek için optimizasyon çalıştırma sayısını sınırlayın.
- Verilere Rastgele Gürültü Ekleyin: Optimizasyon sırasında belirli fiyat hareketlerini ezberlemekten kaçınmak için geçmiş verilere rastgele gürültü ekleyin.
- Sabit Kodlanmış Verilerden Kaçının: Gerçek zamanlı ticarette esneklik sağlamak için statik geçmiş veriler yerine dinamik değişkenler kullanın.
- Genetik Algoritma Optimizasyonu: Her kombinasyonu test etmeden, umut verici parametre kümelerine öncelik vermek için genetik algoritmaları kullanın; böylece aşırı optimizasyon riskini azaltın.
Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)
Risk Uyarısı : Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Aura Bitcoin Hash EA, herhangi bir işlem sisteminde olduğu gibi, hala kayıp riski taşıyabilir.
Использую Aura BTC Hash уже пол года. Из минусов делает мало сделок. Из плюсов торгует стабильно в прибыль. Если у вас депозит более 1000 советую пробрести будет хорошим дополнением. Еще идеальная настройка рисков очень удобно все отображается на экране видно объём следующей сделки которая увеличивается автоматически с увеличением баланса