Aura Bitcoin Hash EA, Aura ticaret sistemleri serisini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura BTC, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, BTCUSD (Bitcoin) döviz çifti ticareti yapmak için tasarlanmıştır. 2017'den 2025'e kadar bu çiftler arasında tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale veya ızgara ticareti gibi tehlikeli para yönetimi tekniklerinden kaçınır. Aura Bitcoin Hash, piyasa eğilimlerini ve hareketlerini tahmin etmek için kullanan çok katmanlı bir algılayıcı (MLP) sinir ağı tarafından desteklenmektedir. MLP'ler, özellikle tek bir gizli katmandan oluştuklarında genellikle "vanilya" sinir ağları olarak adlandırılan bir tür ileri beslemeli yapay sinir ağıdır (ANN). Bir MLP, üç temel katmandan oluşur: bir giriş katmanı, bir gizli katman ve bir çıktı katmanı. Giriş düğümleri hariç her nöron, doğrusal olmayan bir aktivasyon işlevi kullanır. Ağ, geri yayılım adı verilen denetlenen bir öğrenme tekniği kullanılarak eğitilir. MLP'nin çoklu katmanları ve doğrusal olmayan aktivasyonu onu doğrusal bir algılayıcıdan ayırır ve doğrusal olarak ayrılamayan verilerdeki kalıpları tanımasını sağlar. Aura BTC, gelişmiş NN zekası sayesinde kalıpları tanımlama ve döviz kurlarındaki değişiklikler veya tüccar davranışları gibi değişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Karmaşık verileri işleme kapasitesi, daha doğru tahminler yapmasını ve zaman içinde performansını iyileştirmesini sağlar.  

Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)

Aura BTC,   sinir ağı algoritmaları tarafından desteklenen uzun vadeli, güvenilir performans için tasarlanmıştır.   Yenilikçi tasarımı, martingale veya grid ticareti gibi riskli stratejilerin olmamasını sağlayarak onu otomatik ticaret için güvenli bir seçenek haline getirir. 

Bilgi:

  • Çalışan işlem çiftleri  :   Bitcoin, BTC, BTCUSD
  • Zaman dilimi: H1
  • Minimum depozito: 100$
  • Min kaldıraç 1:20 
  • ECN broker'ı önerilir. Lütfen broker'lar hakkında yazardan tavsiye isteyin.

Özellikler:

  • Martingale yok
  • Şebeke ticareti yok
  • Ortalama yok
  • Tehlikeli para yönetimi teknikleri yok
  • Her işlem için sert zarar durdurma ve kar alma
  • 2017'den beri %99,9 kaliteli tekliflerle istikrarlı sonuçlar
  • Kurulumu ve kullanımı çok kolay
  • FTMO ve Prop firması hazır
  • FIFO kurallarına uygundur 

Aşırı optimizasyondan kaçınmak için neler yapıldı?

  • İleriye Dönük Optimizasyon: Tarihsel verileri parçalara ayırın, bir parçada optimizasyon yapın ve aşırı uyumu önlemek için diğer parçada test edin.
  • Sağlamlık Kontrolleri: Parametre değişimlerini test edin ve stratejinin farklı senaryolarda tutarlılığını sağlamak için rastgele gürültü uygulayın.
  • Minimum Kar Faktörü / Performans Ölçümleri: Aşırı optimize edilmiş parametrelerin seçilmesini önlemek için temel performans ölçümleri için eşikler belirleyin.
  • Parametre İstikrarı: Optimize edilmiş parametrelerin farklı piyasa koşullarında istikrarlı kalmasını sağlayın.
  • Veri Araştırması Önyargısı Kontrolü: Test dönemlerini rastgele belirleyin ve uygun sonuçları seçmekten kaçınmak için birden fazla veri kümesi kullanın.
  • Çapraz Piyasa Testi: Stratejinin farklı piyasa koşullarındaki sağlamlığını garantilemek için stratejiyi çeşitli araçlar üzerinde test edin.
  • Optimizasyon Döngülerinde Sınırlama: Aşırı eğri uydurmayı önlemek için optimizasyon çalıştırma sayısını sınırlayın.
  • Verilere Rastgele Gürültü Ekleyin: Optimizasyon sırasında belirli fiyat hareketlerini ezberlemekten kaçınmak için geçmiş verilere rastgele gürültü ekleyin.
  • Sabit Kodlanmış Verilerden Kaçının: Gerçek zamanlı ticarette esneklik sağlamak için statik geçmiş veriler yerine dinamik değişkenler kullanın.
  • Genetik Algoritma Optimizasyonu: Her kombinasyonu test etmeden, umut verici parametre kümelerine öncelik vermek için genetik algoritmaları kullanın; böylece aşırı optimizasyon riskini azaltın.

Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)

Risk Uyarısı  :    Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Aura Bitcoin Hash EA, herhangi bir işlem sisteminde olduğu gibi, hala kayıp riski taşıyabilir.


Vladimir Nazin
288
Vladimir Nazin 2025.09.23 18:27 
 

Использую Aura BTC Hash уже пол года. Из минусов делает мало сделок. Из плюсов торгует стабильно в прибыль. Если у вас депозит более 1000 советую пробрести будет хорошим дополнением. Еще идеальная настройка рисков очень удобно все отображается на экране видно объём следующей сделки которая увеличивается автоматически с увеличением баланса

Patrick Savard
158
Patrick Savard 2025.09.11 14:52 
 

I've been using this EA robot for one week now, and so far, it has performed well. The setup was smooth, and the trades have been consistent with my expectations. I will update this review after a few more weeks of use, but for now, I'm happy with what I've seen.

홍홍필성
183
홍홍필성 2025.09.08 09:34 
 

Handles volatility well—position sizing and stops work exactly as documented. No overtrading, steady profit curve so far. Recommended for traders who value risk control.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Uzman Danışmanlar
Neural Vertex – Forex majör ve minör pariteler için disiplinli bir mean-reversion Expert Advisor. 6 parite ve 5 yıllık veri (~1350 işlem) üzerinde test edilmiştir. RSI, ADX ve çift EMA onayını birleştirerek kanıta dayalı, yüksek doğrulukta giriş ve çıkış sinyalleri üretir. Martingale yok, grid yok – sadece şeffaf mantık, sıkı risk kontrolü ve isteğe bağlı trailing stop . Sürekli kazanç istikrarını arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Temel Konsept Piyasa türü : mean reversion – geçici aşırı
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Vladimir Nazin
288
Vladimir Nazin 2025.09.23 18:27 
 

Использую Aura BTC Hash уже пол года. Из минусов делает мало сделок. Из плюсов торгует стабильно в прибыль. Если у вас депозит более 1000 советую пробрести будет хорошим дополнением. Еще идеальная настройка рисков очень удобно все отображается на экране видно объём следующей сделки которая увеличивается автоматически с увеличением баланса

Patrick Savard
158
Patrick Savard 2025.09.11 14:52 
 

I've been using this EA robot for one week now, and so far, it has performed well. The setup was smooth, and the trades have been consistent with my expectations. I will update this review after a few more weeks of use, but for now, I'm happy with what I've seen.

홍홍필성
183
홍홍필성 2025.09.08 09:34 
 

Handles volatility well—position sizing and stops work exactly as documented. No overtrading, steady profit curve so far. Recommended for traders who value risk control.

lokiragnarok
35
lokiragnarok 2025.09.05 05:44 
 

Hi, this is my review. I’ve been using this EA for almost a month, from 6 Aug to 2 Sept, and so far I’ve made a profit of $343 with Risk 10%. Overall, it’s been good. Thanks.

George K
133
George K 2025.08.26 11:19 
 

Best BTC EA on the market. Try it out!

Tomas Persson
115
Tomas Persson 2025.08.20 19:08 
 

I was lucky enought to get it early and I have owned Aura Bitcoin Hash for four months now. Must say that it is the only EA that I own that has quite consistently given positive results. Of course some SL but still. Have tested around with a few different trailing settings and risk percentages, but otherwise I have left it as it is. It has given me a total of +$800 and my balance usually lies between $600-$1200. I run with IC-trading, standard account, Hedge 1:500. I have not needed support until today actually. I had concerns why Aura made double orders And Stanislav told me it could be that I had Algo-Trading enabled in my Local computer terminal, after migrating to VPS. No one has ever told me about this "ALGO-Thing" and yet I have had the same problem with other EA's and asked those developers. Super-proof that HE knows what he`s doing and are interesting in helping others. I Strongly believe that This is money well spent. So go Grab a copy.

Lara
192
Lara 2025.08.20 12:24 
 

Excellent product!

Brave Trader
218
Brave Trader 2025.08.18 08:53 
 

I have been using the Aura Biticon EA for the past four months, and I am very impressed with its consistency. While there have been some stop losses that slightly reduced profits, the overall performance has been excellent. As the owner of 19 EAs here on MQL, I can say from experience that this is one of the most reliable systems I’ve used. My only suggestion for the developer would be to further optimize the risk-to-reward ratio, which could make the EA even more profitable in the long term. The author is highly supportive, responsive, and genuinely committed to the success of his clients. Regular updates are provided, which continuously improve the EA and add more value. Additionally, I recently started using the Aura Black EA. After one week of trading, I’ve only had winning trades so far. It’s still early to judge, but the results are very promising, and I plan to include it in my long-term portfolio. Overall, I strongly recommend both EAs to traders who are looking for high-quality, well-supported, and consistently improving products.

Phuah Heng
654
Phuah Heng 2025.08.06 12:29 
 

Good support from author.

kentax
29
kentax 2025.07.30 19:17 
 

I think this is a good strategy with a high win rate and little deviation from backtesting. Occasionally, stop losses are triggered, so I operate with low risk settings.

ilhany
189
ilhany 2025.07.25 08:03 
 

I've purchased this EA three month ago, and so far I'm satisfied. I've lowered the risk level as I've a more conservative approach. It generates stable profits while running sometimes into SL. But the overall performance is good.

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.24 23:38 
 

Это мой второй советник от Станислава. Начал пользоваться почти с самого начала его выхода, как то он мне сразу понравился отсутствием "висящих" сделок и долгих просадок(ОСНОВА всех советников Aura) Всё как и хотелось - одна сделка и через короткий промежуток времени её решение(положительное в большинстве случаев). Конечно "Трамповская" турбулентность последнее время вносит свои коррективы и не даёт нам с Вами полностью насладиться всеми прелестями искусственного интеллекта советника, но профессионализм Станислава не вызывает сомнений и будем надеяться что он преодолеет все возникающие со временем шероховатости и будет своевременно его "лечить". Компетентное и уважительное общение в сообщениях, а так же скорость ответов при возникновении вопросов оставляет всегда положительные эмоции!

quân hoàng
61
quân hoàng 2025.07.24 17:46 
 

you are a reliable developer i have been looking for all this time

juneve
199
juneve 2025.07.24 16:05 
 

I've been running this EA on my live account since April. The EA doesn't trade every day, but I'm impressed that it closes about 80 percent of trades in profit. Great work. Personally, I’ve set the overall risk level a bit lower. In the default settings, the stop loss can be relatively high when triggered. Therefore, I recommend adjusting the SL risk to your own preference. That said, even without adjusting the SL risk, I'm still in profit overall. The backtest results match my real trades. This is a solid EA that generates consistent profits with only a few losses, which can be further minimized through individual settings. I hope the developer continues to deliver such excellent work.

Serafin Perez
3513
Serafin Perez 2025.07.23 18:22 
 

I would like to sincerely congratulate the author for continuing to update and improve this algorithm. At one point, I thought the project had been abandoned, but I'm glad to see it is still alive and evolving. Although one of the recent trades hit the stop loss, most of the entries have closed successfully and the overall performance is very solid. It's clear that there is continuous work behind the scenes, and that gives users like me more confidence in the long-term value of this EA. Keep up the great work!

Jiří Hinz
455
Jiří Hinz 2025.07.23 10:22 
 

I have been using Aura Bitcoin Hash since April and it has pleasantly surprised me. It trades BTCUSD smartly and without unnecessary risk – it does not use martingale, grid or averaging, so there is no risk of liquidation losses. I use it with low risk and without renewal. Overall, I am very satisfied with the EA – it is a reliable, smart and safe system for anyone who wants to trade Bitcoin automatically and wisely. In addition, the author communicates well, regularly sends me updates on the EA, explains everything I have gained in the promotions and gives advice. Satisfaction.

myname66berm
54
myname66berm 2025.07.22 19:35 
 

I have been using this EA since it was released. I was already familiar with Aura Neuron by Stanislav and that's why I bought this EA. Aura Bitcoin Hash convinced me right from the start. The EA is easy to configure and runs stably. The EA sets a fixed stop for every trade, which limits losses. And yes, of course there are losses, but that's the game ;-) Previously I had EAs that were based on Martingale, which resulted in destroyed accounts. Aura Bitcoin Hash is still profitable for me in the current challenging and seasonal market situation. I will continue to use it because I am confident in the system. The developer Stanislav is also very important to me. He is not only there for you when the sun is shining, but also when things get difficult. Other developers then disappear. So thumbs up and a clear recommendation from me.

DUDEV
334
Thibaut Edouard Alexandre Dudon 2025.07.22 18:17 
 

I purchased the Aura Bitcoin Hash robot over a fews month ago, and I'm extremely satisfied with the profits it's generating so far. A big thank you to Stanislav Tomilov, who is not only an excellent developer, but also very responsive and available to quickly answer all my questions and support requests. I highly recommend it!

MattGo
144
MattGo 2025.07.22 17:57 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

kennyhui9603
73
kennyhui9603 2025.07.22 14:22 
 

I've been using EA for nearly 3 months, the profits are stable, and I hardly need to intervene in the operations, so it can be used with peace of mind.

