Precise Trader

Bu algoritma, AUDCAD döviz çifti ve H1 (1 saat) zaman dilimi için tasarlanmıştır.

Botun mantığı, göstergeler ve bir makine öğrenimi modeli (Machine Learning) kullanılarak aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin doğru bir şekilde belirlenmesine dayanmaktadır.

Algoritma, 2020'den 2025'in sonuna ve öncesine kadar yüksek kalitede işlem göstermekte olup, ortalama olarak iki günde bir işlem gerçekleştirmektedir.

Temel ayarlar aşağıda listelenmiştir:

Fixed lot (Sabit Lot) - Yalnızca, depozitonuzun büyüklüğüne bağlı olarak kendinizin ayarladığı sabit bir lot ile işlem yapılır.

Max positions number (Maksimum Pozisyon Sayısı) - Aynı anda açık olabilecek maksimum pozisyon sayısıdır. İşlem yoğunluğunu artırmak isterseniz, maksimum sayıyı 5'e çıkarabilirsiniz. ÖNEMLİ! Pozisyon sayısının artırılması kârı artırır, ancak aynı zamanda drawdown 'u (sermaye kaybını) da artırır. Test cihazında kontrol ediniz. Varsayılan olarak, piyasada her zaman Stop Loss ve Take Profit'i olan tek bir pozisyon bulunur.

Time delay between positions (Pozisyonlar Arası Zaman Gecikmesi) - Bot, bir sonraki pozisyonu açmadan önce belirlenen saat kadar bekleyecektir. Varsayılan olarak, alım veya satım sinyali varsa işlemler her saat açılacaktır. Bu parametreyi optimize edicide ayarlamak en iyisidir.

Distance between positions (Pozisyonlar Arası Mesafe) - Pozisyonlar arasındaki minimum puan cinsinden mesafedir. Bu parametre, Max positions number > 1 ise botun ortalama alıcı ( averager ) olarak çalışmasına olanak tanır. Bu ayar, sinyaller tamamen doğru değilse ve piyasaya giriş fiyatını ortalamak istiyorsanız etkilidir.

Max spread (Maksimum Spread) - Pozisyon açmak için maksimum spread sınırlayıcısıdır. Maksimum verimli işlem için düşük spreadlere ve slippage'a (kayma) sahip brokerları seçmeye çalışın.

İşlem Sisteminin Çalışma Mantığı Açıklaması:

Bot, bir alım veya satım sinyali bekler, ardından sabit bir Stop Loss ve Take Profit ile ilk pozisyonu açar. Daha sonra, sinyal sonraki barlarda da devam ederse ve ayarlarda birden fazla pozisyon açma imkanını belirlemişseniz, bot yukarıda belirtilen ayarlara uygun olarak yeni pozisyonlar açar. Pozisyonlar, kapatma sinyalleri ile veya Stop Loss veya Take Profit tetiklendiğinde kapatılır.

Depozito Koruma Yöntemleri:

Bu algoritma martingale sistemi olmadığı için belirli bir drawdown'a ulaşıldığında durdurma sistemi dahil edilmemiştir. Kabul edilebilir işlem lotunuzu belirlemeli ve işlemleri periyodik olarak gözlemlemelisiniz. Pozisyonlar çok sık açılmadığından, riskleri kontrol etmek ve mücbir sebep durumunda işlemi durdurmak için zamanınız vardır.

İşlem Sisteminin Diğer Özellikleri:

Bot, insan tarafından fazla kontrol gerektirmeyen sakin ve düşük riskli işlem için oluşturulmuştur. Şu anda izleme (monitoring) özelliği bulunmadığından fiyatı düşüktür. Mantık, gizli tuzaklar veya hileler olmaksızın şeffaf ve anlaşılırdır. Başka sorularınız varsa, özel mesaj yoluyla yanıtlamaktan memnuniyet duyarım.