Breakout Bar pattern mf
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Modèle de barre de cassure » pour MT4, sans repeint ni délai.
- L'indicateur « Modèle de barre de cassure » est un indicateur très puissant pour le trading Price Action.
- L'indicateur détecte les modèles de barre de cassure sur le graphique :
- Barre de cassure haussière : signal par flèche bleue sur le graphique (voir images).
- Barre de cassure baissière : signal par flèche rouge sur le graphique (voir images).
- Alertes disponibles sur PC, mobile et par e-mail.
- L'indicateur « Modèle de barre de cassure » est idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.
// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.