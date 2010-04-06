Breakout Bar pattern mf

Indicateur Crypto_Forex « Modèle de barre de cassure » ​​pour MT4, sans repeint ni délai.





- L'indicateur « Modèle de barre de cassure » ​​est un indicateur très puissant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les modèles de barre de cassure sur le graphique :

- Barre de cassure haussière : signal par flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Barre de cassure baissière : signal par flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes disponibles sur PC, mobile et par e-mail.

- L'indicateur « Modèle de barre de cassure » ​​est idéal en combinaison avec les niveaux de support/résistance.





// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.