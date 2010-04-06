Breakout Bar pattern mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Breakout Bar Pattern" per MT4, senza ridisegnazione, senza ritardo.
- L'indicatore "Breakout Bar Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern Breakout Bar sul grafico:
- Pattern Breakout Bar rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Pattern Breakout Bar ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Breakout Bar Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.