RSI Auto Trader

RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır.

Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için güvenilir ve disiplinli işlem yönetimi sunar. En iyi performans için kapsamlı geriye dönük testler yapmanızı ve risk yönetimi parametrelerini ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanızı öneririz. Herhangi bir sorunuz veya özelleştirme talebiniz olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ticari başarınız önceliğimizdir!

  • Minimum Sermaye: Daha sağlıklı teminat yönetimi için en az 3000 USD önerilir.

  • Swap-Free Hesap: Özellikle uzun vadeli pozisyonlar için swap’sız (İslami) hesap kullanılması tavsiye edilir.

  • VPS (Sanal Özel Sunucu): Kesintisiz ve düşük gecikmeli işlem için stabil ve düşük ping’e sahip bir VPS tercih edin.

  • Zaman Dilimi ve Enstrüman: EA’yı M5 zaman diliminde ve yalnızca XAUUSD (Altın) paritesinde kullanmanız önerilir.

  • Lot ve Kaldıraç: 0.01 lot büyüklüğü ve 1:100 kaldıraç ile çalıştırılması tavsiye edilir. Lot ve take profit (TP) pip değerleri bu orana göre düzenlenmiştir. Dilerseniz kendi risk toleransınıza göre lot büyüklüğünü artırabilirsiniz; ancak riskin de aynı oranda artacağını unutmamanız önemlidir.

  • Bakiyeye Göre Lot Ayarı: Örneğin; 3000 USD bakiye için 0.01 lot, 6000 USD bakiye için 0.02 lot gibi sermayenize uygun risk yönetimi sağlayabilirsiniz. Lot büyüklüğünü sermayenize göre ayarlamanız tavsiye edilir. Unutmayın, her yatırım kendi riskini taşır ve bilinçli kararlar başarı getirir

  • Kar Al Seviyesi: Kar oranı 50 (5000 pip) USD olarak sabitlenmiştir. Dilerseniz daha kısa veya daha uzun TP seviyeleri belirleyebilirsiniz.

“İşlemin geleceğine adım atın — tahmine dayalı işlemlerden akıllı, otomatik ve başarınıza özel bir stratejiye geçiş yapın.”




