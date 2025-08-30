Argos Fury

5

Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA

Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor.
Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor.

Canlı Sinyal

__________

  Ayarlar
Zaman Dilimi: H1
Kaldıraç: min. 1:30
Minimum Yatırım: 200$
Sembol: XAUUSD
Broker: tümüyle uyumlu

Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özellikle ilgi çekici kılıyor. Yeni yaklaşımlar arıyorsan,
bu EA’yi göz ardı etme. Bu, burada türünün ilk örneği — ve muhtemelen otomatik alım satımda yeni bir yönün başlangıcıdır.

Önceden tanımlanmış kalıplara veya sabit kurallara dayanmaktansa, bu EA adaptif çalışır. Piyasanın nasıl değiştiğini algılar ve anlar 
ve buna göre uyum sağlar. Ters dönüş bölgelerine ve fiyat baskısı analizine odaklanarak, geleneksel araçlardan çok daha derin çalışır.


Deep Seek'e Giriş

Deep Seek, gelişmiş veri yapıları üzerine kurulmuş modern bir analiz modelidir.
Piyasayı gerçek zamanlı olarak tarar, kalıpları tanır, volatiliteyi değerlendirir ve klasik göstergelerin durduğu yerde okumaya devam eder.

Deep Seek özellikle şu alanlarda güçlüdür:

  • Piyasa gücü ve zayıflığının değerlendirilmesi

  • Geçiş bölgelerinin tanımlanması

  • Değişen piyasa koşullarına uyum

Yapay Zeka Sistemi Alım Satım Yeteneği Veri Analizi Tepki Hızı Risk Yönetimi
Deep Seek Çok yüksek Mükemmel Son derece hızlı Üstün
ChatGPT-4 Yüksek Çok iyi Hızlı İyi
ChatGPT-3.5 Orta İyi Orta Orta
Google Bard Orta İyi Hızlı İyi
Bing AI Orta İyi Hızlı İyi

(Yapay zeka sistemlerinin değerlendirilmesine dair doğrulanmış istatistikler)


Dynamic Reversal Zoning Stratejisi

Bu strateji, piyasada sıkça dönüş yaşanan  likidite bölgelerine odaklanır.
EA, fiyat baskısının oluştuğu veya momentumun kırıldığı alanları tespit eder. Körü körüne işlem yapmak yerine, bu alanlarda net sinyalleri bekler.

Hassas girişler aşağıdaki mekanizmalarla sağlanır:

  • Gerçek zamanlı bölge tespiti
  • Yeniden giriş seçeneği ile giriş mantığı

  • Mum yapısı, hacim ve hareket hızı kombinasyonu

Bu kombinasyon neden bu kadar güçlü?

Deep Seek bağlamı sağlar, strateji ise planı sunar.
Geleneksel EA'lar piyasayı sabit kurallarla yakalamaya çalışırken, bu EA her iki dünyanın avantajlarını birleştirir:

  • Deep Seek, ne zaman bir bölgenin gerçekten önemli olduğunu belirler
  • Strateji, nasıl tepki verileceğine karar verir

Sonuç: Volatil dönemlerde bile netliğini koruyan ve diğerlerinin çıktığı yerde fırsatları gören esnek bir EA.

Bu EA kimler için uygundur?

Kısa vadeli ya da orta/uzun vadeli işlem yapıyor olmanız fark etmez — bu EA duruma göre uyum sağlar. Özellikle uygundur:

  • Net giriş noktalarına önem veren traderlar
  • Yüksek volatilite dönemleri
  • Sık sık yatay hareket eden piyasalar


İncelemeler 10
dodowolf21
82
dodowolf21 2025.09.27 05:09 
 

Hello, I have purchased your EA. Please send me the installation manual and product documentation. I have already sent you a private message. Thank you.

Steffen Schmidt
460
Steffen Schmidt 2025.09.22 19:44 
 

Hello Alexandar, you can use capital/ funds less than $40 with the right settings the hidden gem algorithm behind this EA is excellent and beyond anything I've ever witnessed in my entire lifetime as a trader, highest professionalism with exemplary dedication of quality, methodology focuses on localized volatility zones and directional clusters, with another methodology centers around localized volatility pockets, directional micro-breakouts, and short-cycle price responses observed within gold-specific movement patterns. Deep Seek is a modern analysis model based on advanced data structures. In combination with the Dynamic Reversal Zoning strategy, a system is created that not only detects market movements – but understands them. It scans the market in real time, identifies patterns, evaluates volatility and reads between the lines – right where traditional indicators stop. Can always count on continuously, improving, implementing updates and new combination of both Deep Seek and OpenAI that will be more than enough for the future and next generation to come. Argos Fury need to be offered in a strictly limited number of copies. Once the allocation is reached, the product will no longer be available for purchase. https://msg2.mql5.com/attach/0x01DC2BF3AAC12101

Goldex66
129
Goldex66 2025.09.22 19:03 
 

Hello everyone! I decided to wait a bit before writing my review, and now it’s been 4 weeks. Honestly – it couldn’t be better! The signals may not come often, but every single one of the 8 trades so far has hit full TP. I’ve tried several different EAs, but ARGOS FURY is truly the Holy Grail of this market! I also want to highlight Mr. Alexander – very helpful, patient, and always ready to answer questions. I kept asking when trades would come, and finally they did – with results that exceeded my expectations. Highly recommended! 🚀🔥

