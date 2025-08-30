Argos Fury

Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA

Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor.

Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor.

Canlı Sinyal __________ Ayarlar Zaman Dilimi: H1

Kaldıraç: min. 1:30

Minimum Yatırım: 200$

Sembol: XAUUSD

Broker: tümüyle uyumlu



Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özellikle ilgi çekici kılıyor. Yeni yaklaşımlar arıyorsan,

bu EA’yi göz ardı etme. Bu, burada türünün ilk örneği — ve muhtemelen otomatik alım satımda yeni bir yönün başlangıcıdır.

Önceden tanımlanmış kalıplara veya sabit kurallara dayanmaktansa, bu EA adaptif çalışır. Piyasanın nasıl değiştiğini algılar ve anlar

–ve buna göre uyum sağlar. Ters dönüş bölgelerine ve fiyat baskısı analizine odaklanarak, geleneksel araçlardan çok daha derin çalışır.





Deep Seek'e Giriş

Deep Seek, gelişmiş veri yapıları üzerine kurulmuş modern bir analiz modelidir.



Piyasayı gerçek zamanlı olarak tarar, kalıpları tanır, volatiliteyi değerlendirir ve klasik göstergelerin durduğu yerde okumaya devam eder

.

Deep Seek özellikle şu alanlarda güçlüdür:

Piyasa gücü ve zayıflığının değerlendirilmesi

Geçiş bölgelerinin tanımlanması

Değişen piyasa koşullarına uyum

Yapay Zeka Sistemi Alım Satım Yeteneği Veri Analizi Tepki Hızı Risk Yönetimi Deep Seek Çok yüksek Mükemmel Son derece hızlı Üstün ChatGPT-4 Yüksek Çok iyi Hızlı İyi ChatGPT-3.5 Orta İyi Orta Orta Google Bard Orta İyi Hızlı İyi Bing AI Orta İyi Hızlı İyi

(Yapay zeka sistemlerinin değerlendirilmesine dair doğrulanmış istatistikler)





Dynamic Reversal Zoning Stratejisi

Bu strateji, piyasada sıkça dönüş yaşanan likidite bölgelerine odaklanır.

EA, fiyat baskısının oluştuğu veya momentumun kırıldığı alanları tespit eder. Körü körüne işlem yapmak yerine, bu alanlarda net sinyalleri bekler.

Hassas girişler aşağıdaki mekanizmalarla sağlanır:

Gerçek zamanlı bölge tespiti

Yeniden giriş seçeneği ile giriş mantığı

Mum yapısı, hacim ve hareket hızı kombinasyonu

Bu kombinasyon neden bu kadar güçlü?

Deep Seek bağlamı sağlar, strateji ise planı sunar.

Geleneksel EA'lar piyasayı sabit kurallarla yakalamaya çalışırken, bu EA her iki dünyanın avantajlarını birleştirir:

Deep Seek, ne zaman bir bölgenin gerçekten önemli olduğunu belirler

bir bölgenin gerçekten önemli olduğunu belirler Strateji, nasıl tepki verileceğine karar verir

Sonuç: Volatil dönemlerde bile netliğini koruyan ve diğerlerinin çıktığı yerde fırsatları gören esnek bir EA .

Bu EA kimler için uygundur?

Kısa vadeli ya da orta/uzun vadeli işlem yapıyor olmanız fark etmez — bu EA duruma göre uyum sağlar. Özellikle uygundur:

Net giriş noktalarına önem veren traderlar

Yüksek volatilite dönemleri

Sık sık yatay hareket eden piyasalar



