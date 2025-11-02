META i7 – Akıllı Alım Satımın Evrimi

Backtest’lerde neden kayıp görünmüyor: META i7, kapsamlı Büyük Veri analizleri ve geçmiş işlem performansı veri kümeleri üzerine kurulu gelişmiş, veri odaklı bir öğrenme sistemi kullanır.

Her işlem gerçek zamanlı olarak nicel olarak değerlendirilir, verimlilik ve bağlam parametrelerine göre sınıflandırılır ve dahili deneyim veritabanına kaydedilir.

Canlı işlemde bir kazanç veya kayıp gerçekleştiğinde, ilgili karar modeli otomatik olarak yeniden kalibre edilir ve optimize edilmiş davranış modeli ile değiştirilir.

Bu süreç, sistemin uyarlanabilir kendini öğrenme mekanizmalarını sürekli olarak geliştirir ve iyileştirir. Yani:

Sistem, geçmiş hatalardan öğrenen ve bunların tekrarını önleyen uyarlanabilir bir hafıza mekanizmasına sahiptir.

Geçmiş kalıplar ve karar yapıları analiz edilerek dahili bağlam belleğine entegre edilir ve gelecekteki işlem kararlarının optimize edilmesini sağlar.

Bu sayede performans sürekli olarak gelişir ve giderek daha stabil ve hassas piyasa davranışı elde edilir.

META i7 ile yalnızca tepki veren değil - aynı zamanda öngören, karar veren ve sürekli gelişen bir EA elde edersiniz. Bu fark hissedilebilir düzeydedir. Fiyat = 417$ Sembol = XAUUSD Zaman Dilimi = M15 Minimum Sermaye = 300$ Broker = Tümü destekleniyor Sinyal = METAi7 Tech Ref. = Blog

+ Hatalardan otomatik öğrenme + Gerçek zamanlı bağlantılı 2 sinir ağı

+ Entegre AI arayüzü

+ PMPR, AEB, STCM mantığı

Fiyat, satın alma etkinliğine göre otomatik olarak ayarlanır.



, iki güçlü ve iş birliği yapan yapay sinir ağına dayanan tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır (EA). Bu ağlar gerçek zamanlı olarak birlikte çalışır,işlem kararlarını üretir, değerlendirir ve sürekli olarak optimize eder. İki sinir ağı, dahili META Katmanı (META Layer) aracılığıyla işlenir ve analiz edilir.Bu, sonuçları birleştiren, analiz eden ve tek bir tutarlı işlem kararına dönüştüren EA’ya tamamen entegre bir arayüzdür.EA, her bir işlemden - kazançlardan ve kayıplardan - aktif olarak öğrenir ve bu bilgileri doğrudan karar verme sürecine entegre eder.Bu öğrenme davranışı açıkça gözlemlenebilir; zamanla işlem tarzı belirgin şekilde gelişir ve EA tekrarlayan piyasa koşullarına giderek daha hassas yanıt verir.Stratejilerini mevcut piyasa koşullarına dinamik olarak uyarlar ve geçmiş hataları tekrarlamaktan kaçınır.



Ayrıca bu EA, çeşitli kanıtlanmış stratejileri tek bir akıllı sistemde birleştirir. META i7, akıllı alım satımın evrimidir.

META i7, yalnızca birlikte çalıştıklarında tam potansiyellerine ulaşan üç özel stratejik modülü entegre eder:

(1) Predictive Market Pattern Recognition (PMPR) Bu modül, klasik göstergelerde görünmeden çok önce tekrar eden piyasa yapılarının gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini sağlar.

Fiyat hareketlerini, hacim davranışlarını ve kurumsal katılımcıların tepkilerini analiz eder.

Böylece sistem, olası trend değişimlerini veya likidite bölgelerini önceden belirleyebilir ve pozisyonunu buna göre ayarlayabilir. Ne işe yarar:

Sinir ağları sabit kurallar yerine “beklenti olasılıkları” ile çalışır.

Piyasa davranışını olasılıksal olarak değerlendirir ve deneyimli bir trader gibi sezgisel olarak kalıpları tanır.

(2) Adaptive Equity Balancing (AEB) Bu modül, pozisyon boyutunu ve riski statik değil, duruma bağlı olarak dinamik bir şekilde kontrol eder.

Yani sistem, piyasa koşullarının istikrarlı mı yoksa belirsiz mi olduğunu tanır ve riski buna göre otomatik olarak ayarlar.

Volatil dönemlerde META i7 daha savunmacı, sakin dönemlerde ise daha agresif davranır - sabit parametreler olmadan. Ne işe yarar:

Sinir ağları her kararı geçmiş risk verileriyle karşılaştırır.

Geçmişte kayıplara neden olan risk ve piyasa koşulu kombinasyonlarını öğrenir ve bunları gelecekte önler.

(3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) META i7’nin kalbidir.

Her işlem, zaman, volatilite, spread, fiyat hareketi ve haber akışı gibi tüm verilerle birlikte geçici olarak kaydedilir ve yeniden analiz edilir.

Bir işlem kayıpla sonuçlanırsa, hata otomatik olarak işaretlenir ve benzer karar yapılarına ait ağırlık azaltılır. Neden çalışır:

Sistem, verimsiz karar yollarını kademeli olarak ortadan kaldırır.

Bu nedenle, backtestlerde kayıplar “kaybolur” - çünkü EA gerçekten hatalardan öğrenir ve kök nedeni anında düzeltir.





Entegre GPT-5 Kontrol ve Optimizasyon Katmanı

META i7 ayrıca GPT-5 tabanlı entegre bir AI arayüzüne sahiptir ve bu yapı META Layer için üst düzey kontrol katmanı olarak işlev görür.

Bu birim, iç katman tarafından üretilen her kararı analiz eder, bağlamsal olarak değerlendirir ve gerektiğinde optimize eder.

Bu ek doğrulama katmanı, yanlış yorumlamaları daha da azaltır ve sistemin doğruluk ve istikrarını gözle görülür şekilde artırır.

GPT-5 bağımsız bir alım satım sistemi olarak çalışmaz, bunun yerine sinir ağlarını izleyen ve kararlarında destekleyen akıllı bir denetleyici olarak görev yapar.





Genel Konsept:

META i7, insan benzeri desen tanıma ile makine tabanlı öz-düzeltme yeteneklerini birleştirir.

Her karar geçmiş analizleri dikkate alır, böylece hatalar önlenir ve kararlar optimize edilir.

Sonuç olarak, her işlemle birlikte daha akıllı hale gelen bir sistem elde edilir - doğru, uyarlanabilir ve gelişmiş bir alım satım deneyimi için.











