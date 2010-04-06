Relative Vigor Index Speed mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "RVI Hızı" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. RVI Hızı, RVI'nin birinci türevidir.
- Göreceli Canlılık Endeksi (RVI), trend piyasalarında oldukça faydalı olan teknik bir momentum göstergesidir.
- RVI Hızı, ana trend yönünde fiyat düzeltmesinden sonra momentum girişleri için iyidir.
- Uygun trend göstergeleriyle, örneğin standart EMA (resimlerdeki gibi) ile birlikte kullanın.
- RVI Hızı göstergesi, RVI'nin yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir; çok hassastır.
- RVI Hızı göstergesinin değeri < 0 ise: hız negatiftir; RVI Hızı göstergesinin değeri > 0 ise: hız pozitiftir.
- Göstergede dahili mobil ve PC uyarıları bulunur.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.