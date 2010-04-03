Elliott Wave Radar

Que fait cet indicateur ?

Il analyse automatiquement le graphique pour identifier les modèles de vagues d'Elliott (impulsions et corrections) et vous montre en temps réel où se trouvent les vagues 1, 2, 3, 4 et 5. De plus, il inclut des projections de prix, la validation par le volume et la détection de triangles.

En quoi cette version "Radar" est-elle améliorée ?

  • Projection d'objectifs : Elle suggère la direction que le prix pourrait prendre pendant la vague 5.

  • Validation par le volume : Elle confirme si le volume soutient le modèle détecté.

  • Détection de triangles : Elle identifie les corrections complexes (contractiles, expansives, symétriques).

  • Analyse probabiliste : Elle vous indique la fiabilité du modèle détecté (en %).

  • Comptes alternatifs multiples : Elle propose plusieurs options valides si le marché est ambigu.

Comment comprendre les couleurs et les lignes

Lignes de vagues :

  • BLEU : Vagues d'impulsion (1, 3, 5) — La tendance principale.

  • ROUGE : Vagues de correction (2, 4) — Les reculs à l'intérieur de la tendance.

LIGNE JAUNE (Retracement suggéré)

Elle marque les niveaux où une correction est le plus susceptible de se terminer.

Si le prix se replie et casse la base de la ligne jaune (le point le plus proche du prix, qui sert de niveau d'entrée), la probabilité qu'il continue vers la projection située à l'autre extrémité de la ligne augmente. Ce signal n'est fiable que lorsqu'un changement de tendance complet est déjà confirmé, ce qui valide à la fois le point de départ et le point d'arrivée de la ligne jaune.

LIGNE GRISE (Canal de tendance)

Elle délimite le parcours des vagues d'impulsion et aide à projeter où la vague 5 pourrait se terminer. Si le prix respecte le canal, cela confirme la force de la tendance ; s'il le brise prématurément, cela peut anticiper une correction ou un changement de scénario.

Exemple pratique : Tendance haussière

  • Vague 1 (Bleue) : Première impulsion haussière.

  • Vague 2 (Rouge) : Retracement (généralement 50 % ou 61,8 % de la vague 1).

  • Vague 3 (Bleue) : Mouvement haussier fort (la plus longue).

  • Vague 4 (Rouge) : Retracement mineur (ne se superpose pas à la vague 1).

  • Ligne jaune : Si le prix est ici, cela suggère la fin de la correction et une entrée potentielle.

  • Canal gris : Si le prix le brise, cela confirme la force dans la direction de la tendance.

Signaux clés pour le trading

  • ENTRÉE : Lorsque le prix touche la ligne jaune lors d'une correction et rebondit.

  • OBJECTIF : Où la projection de la vague 5 le suggère (basé sur Fibonacci).

  • CONFIRMATION : Le volume doit être plus important sur les vagues d'impulsion que sur les vagues de correction.

Entrée potentielle anticipée (RISQUE PLUS ÉLEVÉ)

  • Quand : Le prix touche ou s'approche de la ligne rouge (vague 2 ou 4).

  • Confirmation : Rebond avec le volume et continuation du modèle.

  • Signal : Ligne jaune active avec une haute probabilité.

Rappelez-vous

  • Ce n'est pas 100 % infaillible : Utilisez des stops.

  • Fonctionne mieux sur les graphiques en 1H ou plus.

  • Combinez-le avec des supports/résistances pour plus de précision.

L'indicateur fait le gros du travail d'analyse technique pour vous ! Identifiez simplement les lignes et suivez la logique de la tendance.


Produits recommandés
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicateurs
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Diamond Pattern Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Diamond Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Diamond Pattern Indicator is part of the MetaTrader 5 tools designed to detect diamond chart patterns. These patterns help traders anticipate potential trend reversals. In chart areas that are more interpretable for traders, the indicator suggests trade ideas by identifying these formations. A  Bullish Diamond Pattern  typically appears at the end of a downtrend, signaling a possible upward reversal. Conversely, a  Bearish Diamond Pattern  forms at
FREE
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Introduction à Smart Engulfing MT5 : Plongez dans le monde du trading raffiné avec Smart Engulfing MT5 - votre indicateur professionnel incontournable pour identifier des motifs d'englobement de premier ordre. Conçu avec précision et facilité d'utilisation à l'esprit, cet outil est exclusivement élaboré pour les utilisateurs de MetaTrader 5. Découvrez sans effort des opportunités de trading lucratives alors que Smart Engulfing MT5 vous guide avec des alertes, des flèches et trois niveaux distinc
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicateurs
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indicateurs
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
The Trend Scanner 1
Alejandro Quintana Martinez
Indicateurs
The Trend Scanner – Multi-Timeframe & Multi-Asset Analyzer Discover market direction at a glance! The Trend Scanner is a powerful tool designed for Boom & Crash, Volatility Indices, Jump Indices, and even Forex (EURUSD) , allowing traders to instantly spot bullish or bearish trends across multiple assets and timeframes in a single, easy-to-read window. Key Features: Monitors trends from M1 up to Monthly . Covers a wide range of assets: Boom & Crash Indices Volatility Indices Jump Indice
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indicateurs
This indicator builds upon the previously posted Nadaraya-Watson smoothers. Here we have created an envelope indicator based on Kernel Smoothing with integrated alerts from crosses between the price and envelope extremities. Unlike the Nadaraya-Watson estimator, this indicator follows a contrarian methodology. Please note that by default this indicator can be subject to repainting. Users can use a non-repainting smoothing method available from the settings. The triangle labels are designed so
MP Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicateurs
This indicator contains Pivot Levels of: Traditional Fibonacci Woodie Classic Demark Camarilla  Calculation periods can be set to auto / Daily / Weekly / Monthly / Yearly.  Number of Levels are editable.  Options to hide level labels and price labels.  Pivots Points are price levels chartists can use to determine intraday support and resistance levels. Pivot Points use the previous days Open, High, and Low to calculate a Pivot Point for the current day. Using this Pivot Point as the base, three
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Indicateurs
Xtrade Trend Detector est un indicateur capable de trouver les meilleures opportunités pour prendre position sur n'importe quel marché boursier. En effet, il est taillé pour les scalpers mais aussi pour les Daytraders. Vous pourriez donc vous en servir pour repérer les zones à trader, il s’intègre facilement sur graphique. Je l'utilise pour detecter les tendances sur les grandes unités de temps et prendre positions sur les petites unités de temps. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des qu
Aggression Wave PRO
JETINVEST
Indicateurs
Aggression Wave PRO is an indicator developed to monitor the divergence, strength, and continuity of the aggression volume of sell and buy negotiations.  The  Agrression Wave PRO   has features that allow you to view beyond the accumulated delta volume of the day. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL). Cryptocurrencies and Forex do not provide this type of information, that is, it does not work with it. Operation It is possib
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
Indicateurs
This Indicator help you to identify trends and patterns. It shows the short-term, medium-term and long-term trend at the same time on the screen. It supports every timeframe except monthly. This indicator NOT implement the ZigZag indicator, but it uses its own, fast react algorithm. Supported markets: -         Forex -         Metal -         Energies Spot -         in Energies Futures only o    US Crude Oils -         in Indices Spot only o    US Tech 100 Index o    UK 100 Index o    US Wall
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indicateurs
This is Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), a customized version of the famous RSI indicator. Use the regular RSI and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the RSI calculation; How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- Produces Exit Signals for Swings based on RSI entering and leaving Upper and Lower Levels Zones; 2- Produces Entry/Exit Signals for
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Indicateurs
Explorateur de motifs pour les motifs triangulaires tels que triangle symétrique, triangle asymétrique ou triangle à angle droit, motif en coin tel que coin montant ou coin descendant, motif d'expansion et canal de tendance Cet indicateur explore le modèle historique ainsi que les modèles actuels. C'est le meilleur indicateur pour ceux qui essaient de gagner du temps en dessinant manuellement une ligne de tendance ou un triangle et qui souhaitent l'utiliser pour une analyse automatisée du traç
Linear Regression Channel RYM
Lo Hong Li
Indicateurs
【R】【Y】【M】   【R】【Y】【M】  【R】【Y】【M】 The   Linear Regression Channel Indicator   is a powerful technical analysis tool that helps traders capture price trends and potential reversal points. By calculating and displaying linear regression channels, bands, and future projections, this indicator offers an in-depth perspective on market dynamics. It aids in identifying overbought and oversold conditions, trend direction, and provides clear visual cues for potential future price movements. STILL ON I
Support Resistance Breakout Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre trading de breakout avec l'indicateur Support Resistance Breakout Indicator MT5, un outil puissant basé sur ZigZag qui identifie dynamiquement les zones de support et de résistance, offrant des signaux de breakout confirmés pour des entrées à haute probabilité sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. S'appuyant sur des principes d'action des prix reconnus, décrits sur des sites comme Investopedia et BabyPips, où les breakouts de support/résistance son
God Spike Boom
Pedro Luis Oiaz Villamar
Indicateurs
Voici l'indicateur qui va révolutionner le trading avec les indices synthétiques BOOM sur la plateforme de trading Deriv mt5. Dieu Spike Boum. Caractéristiques principales: Cela ne fonctionne que dans les indices BOOM. Il a un filtre de tendance. Envoyez des alertes uniquement lorsque le marché est en hausse. Alertes sonores. Vous pouvez envoyer des alertes sur mobile. Mode d'utilisation: Appliquer dans les temporalités de m1 et m5. Attendez l'alerte sonore. Analysez qu'il y a une ten
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicateurs
Indicateur pour déterminer plat et tendance. Si le prix est inférieur à l'un des deux histogrammes et des deux lignes (rouge et bleu), il s'agit d'une zone de vente. Lors de l'achat de cette version de l'indicateur, version MT4 pour un compte réel et un compte démo - en cadeau (pour recevoir, écrivez-moi un message privé) ! Si le prix est au-dessus de l'un des deux histogrammes et des deux lignes (rouge et bleue), il s'agit d'une zone d'achat. Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/pro
Gekko Bollinger Plus
Rodrigo Galeote
Indicateurs
This is Gekko's Bollinger Bands indicator. It extends the use of the famous Bollinger Bands and calculates strong entry and exit signals using price action on the edge and on the middle bands. You can set it up in many different ways, eg: pullback, pullback against trend, middle band crossing and middle band crossing against trend. Inputs Number of Bars to Plot Indicator:  number of historical bars to plot the indicator, keep it low for better performance; Produces Signal Only When a Bar Closes:
IBB Candles MT5
Navdeep Singh
Indicateurs
IBB Candles is a tool that is based on the concept of Inverse Bollinger Bands. It compares price relative to state of the bands and plots candles with different colors defining the current state of the market i.e range | trend | strong trend. As the name suggests IBB(Inverse Bollinger Bands) is a technique which is completely different from the traditional Bollinger Bands and proves to be much more effective in analyzing market. This personal implementation makes this tool a more reliable optio
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indicateurs
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Fractal Channel Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Fractal Channel Breakout draws a continuous channel by connecting the successive Up and Down fractals. It provides alerts and also plots the Up and Down arrows representing the bullish and bearish breakout of the fractal channel. Features If you use Bill Williams fractals in your technical analysis, you must also include it in your trading arsenal. It can be very effective and useful for stop-loss trailing. A new market trend often emerges after a fractal channel breakout in a new direction.
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Indicateurs
Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops  (or Fibonacci Retracement)  are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and position themselves accordingly.  V pattern is a powerful bul
Rubdfx Swing Trend
Namu Makwembo
Indicateurs
The Rubdfx swing indicator is a useful tool for traders looking to identify trend changes in a particular instrument they are trading. It is designed to draw a line on the main chart, and the signals are indicated by color changes with signal alerts. The color green is used to indicate a bullish trend, while the color pink is used to indicate a bearish trend. These colors can be customized to fit the trader's preferences or theme. The Rubdfx swing indicator has the ability to spot both long-ter
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Indicateurs
Functional in the Forex market. Functional in the B3 market - Bolsa Brasil Balcão. Motivation The technical indicator of Fibonacci retraction for many is essential and the basis for all forecasts of market movements. The name of the tool comes from the Italian mathematician Leonardo de Pisa (13th century). This FULL version will work in Meta Trader 5 on any type of account. This FULL version will work in Meta Trader 5 on any type of account. To test on the DEMO account, download the free ver
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
Experts
Are you tired of the slow, clunky, and uninformative default order panel in MetaTrader 5? Discretionary trading demands speed, precision, and above all, clear information. Clicking through multiple menus, dragging stops one by one, and lacking a consolidated view of your risk are barriers that cost you time and, most importantly, money. Professional trading requires professional tools. Trader Panel Alpha X Pro is the definitive solution. It's not just another "order ticket"; it's a complete trad
Trend Two Moving Average
Vladimir Karputov
Indicateurs
L'indicateur de tendance "Trend Two Moving Average" utilise deux types de flèches pour afficher les résultats des calculs : "Trend UP" et "Trend DN".       Flèches "Tendance haussière"       sont dessinés       Par       prix       'Faible'       barre   ,       UN       Flèches "Tendance DN" -       Par       prix       'haut'. L'algorithme de recherche de tendance est basé sur l'analyse du prix d'une barre et des valeurs de deux indicateurs 'Moving Average'. La direction de la tendance est cal
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Indicateurs
Reversal Zones Pro – an indicator specifically designed for accurately identifying key trend reversal zones. It calculates the average true range of price movement from lower to upper boundaries and visually displays potential reversal zones directly on the chart, helping traders efficiently pinpoint crucial turning points in the market. Key Features: Reversal Zone Identification: The indicator visually highlights potential reversal zones directly on the chart, enabling traders to effectively id
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Plus de l'auteur
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX L' indicateur Trend BB MACD avec filtre ADX est un outil technique avancé qui combine les bandes de Bollinger (BB) , le MACD et l' Average Directional Index (ADX) . Il intègre désormais un système complet d'analyse directionnelle avec +DI et -DI , ainsi que des options de confirmation croisée avec le MACD. Il est conçu pour offrir des signaux de trading précis et filtrés, optimisés pour le scalping , le trading intraday et le swing trading , aidant à ide
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
MarketCrack – Whale Detector : S'aligner avec l'argent intelligent MarketCrack – Whale Detector est un indicateur professionnel conçu pour détecter visuellement et de manière anticipée l'activité des grands acteurs du marché, connus sous le nom de « baleines ». Son objectif est d'identifier les moments clés de pression institutionnelle significative, permettant au trader de s'aligner avec la direction de l'argent intelligent et de prendre des décisions stratégiques avec une plus grande confiance
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicateurs
Oscillateur de Momentum StochW%R – Votre Indicateur de Momentum Hybride Intelligent Précision. Filtrage du Bruit. Plus Fiable. Fatigué(e) des oscillateurs traditionnels qui génèrent de faux signaux sur les marchés volatils ? L' Oscillateur de Momentum StochW%R est l'évolution pour analyser le momentum, combinant le meilleur du Stochastique et du Williams %R en un seul indicateur puissant et personnalisable. Avantage clé : Il réduit le bruit du marché et offre des signaux plus clairs grâce à son
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Scalping Timer – Précision en Temps Réel pour les Scalpers Exigeants Le Scalping Timer est un indicateur visuel compact conçu spécifiquement pour les scalpers et les day traders qui dépendent d'un timing parfait et d'un coût de transaction minimal . Ce tableau de bord en temps réel affiche deux métriques essentielles pour le scalping : Le compte à rebours exact du temps restant avant la clôture de la bougie définie sur le graphique. La visualisation immédiate du spread actuel du symbole. Avec ce
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
L'indicateur Adaptive Fibonacci Zones est une version améliorée et dynamique du retracement de Fibonacci classique de MetaTrader 5. Sa principale différence avec l'outil natif est que vous n'avez pas besoin de tracer manuellement les niveaux , ni de décider à l'œil de quel point à quel point mesurer le retracement. L'indicateur fait ce travail pour vous : il détecte automatiquement les swings (points hauts et points bas pertinents) du marché en utilisant des fractales et un filtre de volatilité
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Changeur de Thème - Personnalisez votre Terminal de Trading Description Le Changeur de Thème est un panneau interactif qui vous permet de modifier rapidement le jeu de couleurs de votre graphique dans MetaTrader 5. Conçu pour les traders à la recherche d'un environnement visuel confortable et personnalisé, cet indicateur propose une variété de styles thématiques inspirés de marques, de films et de designs professionnels. Comment l'utiliser ? Ouvrir le panneau : Ajoutez simplement l'indicateur à
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Advisor - Un coup de main Cet indicateur est conçu pour conseiller et accompagner le trader dans ses opérations, en offrant une analyse quantitative du marché en temps réel. Ce n'est pas un outil de prise de décision automatique, mais un assistant intelligent qui fournit : Diagnostic du marché (tendance haussière/baissière, range, volatilité) Recommandations générales (quand acheter, vendre ou attendre) Gestion des risques suggérée (Stop Loss et Take Profit basés sur l'ATR) Conseils psyc
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Le Laguerre RSI : Un Oscillateur Avancé pour l'Analyse de Marché Le Laguerre RSI est un oscillateur avancé basé sur des filtres numériques, développé par John Ehlers . Cet indicateur lisse les fluctuations de prix en utilisant une technique appelée filtre de Laguerre , ce qui permet de détecter avec plus de précision les zones de surachat et de survente , tout en réduisant le bruit du marché. Le Laguerre RSI oscille entre 0 et 1 , et ses niveaux standard sont : Surachat : au-dessus de 0.75 Surve
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour exporter des données de trading complètes et structurées au format JSON. Son objectif est de permettre à tout assistant d'Intelligence Artificielle (IA) — qu'il soit gratuit ou payant, comme ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — d'analyser ces informations et de fournir des recommandations, des stratégies et des explications personnalisées. Recommandation spé
FREE
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Regression Zones n'est pas un indicateur comme les autres. C'est le point d'équilibre où les "baleines" accumulent ou distribuent des liquidités, et où le prix a tendance à revenir avant de continuer sa trajectoire. Il identifie les ZONES CLÉS que le prix doit toucher, des zones marquées par l'accumulation et la distribution institutionnelle. Combinez-le avec MarketCrack - Whale Detector pour : Voir en temps réel comment les baleines poussent le prix vers ces zones. Entrer sur le marché avec ell
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Advanced ADX Pro : Amenez votre analyse ADX au niveau supérieur  L' Advanced ADX Pro est un outil de trading avancé conçu pour transformer votre expérience avec l'indicateur traditionnel Average Directional Index (ADX) . Créé pour offrir plus de confort, de contrôle et de clarté visuelle et auditive , cet indicateur va bien au-delà des capacités de l'ADX natif de MetaTrader 5 (MT5).  Qu'est-ce que l'ADX et pourquoi est-il crucial ?  L'ADX est un indicateur technique vital qui mesure la force de
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
TDI Laguerre Le TDI Laguerre est une évolution du populaire indicateur Traders Dynamic Index (TDI) . Il remplace le RSI classique par un filtre de Laguerre pour offrir une lecture plus fluide, sensible et précise de l'action des prix. Cette version avancée combine des éléments de volatilité, de moyennes mobiles et de détection de signaux visuels avec des alertes configurables.  Que fait cet indicateur ? Cet indicateur représente : Une ligne de Laguerre lissée basée sur le prix de clôture. Une l
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Cet indicateur est un moniteur avancé des positions en perte , conçu pour vous aider à réagir à temps et à protéger votre capital. Il analyse en temps réel toutes les opérations ouvertes sur le symbole actuel, calcule la volatilité à l'aide de l'ATR sur plusieurs échelles de temps et détermine à quelle distance le prix se trouve de votre Stop Loss. Il affiche des lignes visuelles ( Stop Loss dynamique et Break-Even ) ainsi qu'un panneau de style Bloomberg avec des informations clés pour chaque o
FREE
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GapDetector Pro - Intelligent Multi-Timeframe Gap Detection   Unlock trading opportunities with this powerful MetaTrader indicator that detects price gaps in real-time    Key Features:   GapDetector Pro is an advanced tool that identifies:   -  Potential gaps (yellow signal) based on low volume, wide spreads, and low-liquidity sessions   -  Confirmed gaps (white signal) when price jumps significantly between candles   -  Customizable filters to adapt to any trading strategy and currency pair
FREE
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitaires
Panneau Advanced Market Insight Le Advanced Market Insight est un panneau d'information visuel conçu pour les traders à la recherche d'un accès rapide et organisé aux métriques clés du marché , directement sur leur graphique MetaTrader 5 . Avec une esthétique soignée et professionnelle, inspirée des terminaux financiers avancés, ce panneau consolide les données essentielles pour compléter votre analyse et votre prise de décision. Avantages et fonctionnalités améliorées Plage quotidienne plus pré
FREE
SMZ Apex
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur SMZ Apex L' indicateur SMZ Apex est conçu pour identifier et visualiser sur le graphique les zones de prix où l'activité des grands traders ou "institutions" a été significative. Ces zones, connues sous le nom de zones institutionnelles et de blocs d'ordres (Order Blocks) , représentent des zones de support et de résistance clés que le prix pourrait revisiter à l'avenir. L'indicateur analyse le prix et le volume sur une période de temps que vous choisissez (par exemple, Journalier ou
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
"La Stratégie d'Échecs Appliquée au Trading Forex" Imaginez le marché comme un échiquier. Chaque indicateur technique est une pièce unique et puissante, avec une fonction distinctive. Ce système intelligent combine six "pièces" clés qui travaillent en harmonie pour détecter des signaux d'entrée à haute probabilité : Pion (EMA 50) : Votre éclaireur agile, détecte les changements rapides dans la tendance à court terme. Tour (EMA 200) : Une forteresse inébranlable, confirme la tendance principale
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
DominoSync DoubleSix : Un Indicateur Avancé pour des Signaux de Trading Fiables DominoSync DoubleSix est un indicateur avancé qui aide les traders à identifier des signaux d'entrée plus fiables en analysant plusieurs temporalités et en filtrant les bougies à faible volume ou à la fourchette atypique. Les signaux d'entrée sont affichés dans l' histogramme de l'indicateur , ce qui permet une analyse plus claire et moins intrusive sur le graphique des prix. Ce Qui Rend DominoSync DoubleSix Unique A
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Pro MA 5 – La Suite Professionnelle des Moyennes Mobiles  Le système de moyennes mobiles le plus complet sur MetaTrader 5 Pro MA 5 révolutionne l'analyse technique en offrant une interface puissante, personnalisable et efficace pour détecter les tendances avec une précision chirurgicale.  Qu'est-ce que Pro MA 5 ? C'est un indicateur avancé qui intègre jusqu'à 5 moyennes mobiles configurables avec des alertes intelligentes, un panneau interactif et un design optimisé pour opérer sur n'importe que
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Instinct Artificiel ATTENTION : Ce bot N'EST PAS fait pour vous si vous recherchez des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Ce bot est conçu uniquement pour une rentabilité ANNUELLE . Donc, si vous n'êtes pas prêt à le laisser travailler tranquillement pendant une année entière sans intervenir, il n'est pas fait pour vous. Comment fonctionne ce bot ? Le bot analyse de multiples facteurs du marché à différentes temporalités pour prendre des décisions très strictes. Il n'en
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
AUI AG Silver – Ultra Instinct Artificiel Spécialisé en XAG/USD (Argent) IMPORTANT : Ce bot N'EST PAS POUR VOUS si vous vous attendez à des gains quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. AUI AG Silver a été conçu pour fonctionner en silence, avec une vision 100 % annuelle. Il peut passer des mois sans opérer, étudiant le marché en profondeur. Il n'agit que lorsqu'il détecte le moment exact pour entrer avec une force maximale.  Que fait ce bot ? AUI AG Silver est un système spécialisé en XAG/USD (a
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
LCD Laguerre Convergence Divergence : Une version améliorée du MACD classique Le LCD Laguerre Convergence Divergence est un indicateur technique avancé conçu pour améliorer le MACD classique, offrant une détection de l'élan plus rapide, plus sensible et plus adaptable. Son principal avantage est l'utilisation de filtres de Laguerre , qui réagissent aux changements de prix avec plus de précision que les moyennes mobiles traditionnelles. Avantages clés Sensibilité accrue et moins de décalage : Les
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicateur Avancé de Volatilité et de Compression La BB KC Hybrid Squeeze Band est un indicateur technique de nouvelle génération qui combine intelligemment les Bandes de Bollinger (BB) et le Canal de Keltner (KC) en une structure hybride unique. Conçu pour offrir une lecture plus précise de l'environnement de volatilité, de compression et d'expansion du marché, cet indicateur permet de détecter les zones clés d'opportunité avec une plus grande anticipation et moins d
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Virtual Candle Blocks – Visualisez le marché sans limites Virtual Candle Blocks est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui vous permet de créer et de visualiser des bougies de n'importe quelle période personnalisée, même celles qui n'existent pas nativement sur la plateforme. Caractéristiques principales : Périodes personnalisées : Regroupez les bougies de base en blocs de la durée que vous souhaitez (ex. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) pour créer une nouvelle bougie virtuelle. Cela vous donne accè
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Signaux intelligents basés sur l'action des prix avec des filtres avancés GoGo Breaker est un puissant indicateur de trading qui utilise le modèle "Master Candle" pour identifier en temps réel des opportunités à haute probabilité. Conçu pour les traders recherchant des entrées rapides et précises , il est idéal pour le scalping, l'intraday et le swing trading . Détecte automatiquement les signaux d'achat/vente avec des flèches claires. Fonctionne sur tous
Black Sheep Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur Black Sheep Scanner : La Révolution Anti-Logique "Détecter ce que les autres ne voient pas." Objectif de l'indicateur Le Black Sheep Scanner est un indicateur disruptif conçu pour opérer contre le consensus technique de masse , identifiant les moments où la majorité des traders se trompent. Il détecte : Sur-confirmation technique : RSI, Stochastique et MACD surachetés/survendus, mais le volume et le contexte contredisent le signal. Manipulation institutionnelle : Faux-mouvements (fake
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Indicateur MultiFrame Momentum Le MultiFrame Momentum est un indicateur avancé qui analyse la force et la direction du momentum sur plusieurs temporalités, combinant les patterns de prix avec la volatilité dynamique pour générer des signaux plus précis. Il utilise un système de pondération intelligent qui ajuste automatiquement l'influence de chaque timeframe en fonction de son activité récente (basée sur l'ATR), ce qui le rend idéal pour opérer sur des marchés à volatilité changeante comme le F
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Correlation Nexus Correlation Nexus : Maîtrisez la Relation entre les Paires de Manière Directe ou Inverse Correlation Nexus est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5 qui détecte des opportunités de trading basées sur la corrélation statistique entre deux instruments financiers. Ce système permet au trader de tirer profit des corrélations positives (directes) et des corrélations négatives (inverses) , en s'adaptant dynamiquement à différentes paires de devises, indices ou matières pre
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Smart Volume Flow (Flux de Volume Intelligent) Smart Volume Flow est un outil d'analyse de volume professionnel qui élève l'interprétation du flux d'ordres à un niveau supérieur. Il est conçu pour aller au-delà du simple comptage de barres, en combinant le volume hybride , le contexte de tendance , des filtres multi-périodes et la validation par la force directionnelle (ADX et +DI/-DI) . Son objectif est de décomposer, pondérer et contextualiser l'activité du marché, transformant les données bru
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
Legion of Soldiers – Manuel d'utilisation Approche principale L'indicateur Legion of Soldiers est conçu pour être un indicateur de re-entrées au sein de stratégies de tendance déjà établies . Cet indicateur ne définit pas la tendance par lui-même, mais il est utilisé pour accompagner et renforcer un système de tendance préalablement identifié. La direction de la tendance doit être confirmée au préalable en utilisant des outils tels que : MarketCrack – Whale Detector (recommandé). Ou toute autre
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis