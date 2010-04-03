Elliott Wave Radar

Que fait cet indicateur ?

Il analyse automatiquement le graphique pour identifier les modèles de vagues d'Elliott (impulsions et corrections) et vous montre en temps réel où se trouvent les vagues 1, 2, 3, 4 et 5. De plus, il inclut des projections de prix, la validation par le volume et la détection de triangles.

En quoi cette version "Radar" est-elle améliorée ?

Projection d'objectifs : Elle suggère la direction que le prix pourrait prendre pendant la vague 5.

Validation par le volume : Elle confirme si le volume soutient le modèle détecté.

Détection de triangles : Elle identifie les corrections complexes (contractiles, expansives, symétriques).

Analyse probabiliste : Elle vous indique la fiabilité du modèle détecté (en %).

Comptes alternatifs multiples : Elle propose plusieurs options valides si le marché est ambigu.

Comment comprendre les couleurs et les lignes

Lignes de vagues :

BLEU : Vagues d'impulsion (1, 3, 5) — La tendance principale.

ROUGE : Vagues de correction (2, 4) — Les reculs à l'intérieur de la tendance.

LIGNE JAUNE (Retracement suggéré)

Elle marque les niveaux où une correction est le plus susceptible de se terminer.

Si le prix se replie et casse la base de la ligne jaune (le point le plus proche du prix, qui sert de niveau d'entrée), la probabilité qu'il continue vers la projection située à l'autre extrémité de la ligne augmente. Ce signal n'est fiable que lorsqu'un changement de tendance complet est déjà confirmé, ce qui valide à la fois le point de départ et le point d'arrivée de la ligne jaune.

LIGNE GRISE (Canal de tendance)

Elle délimite le parcours des vagues d'impulsion et aide à projeter où la vague 5 pourrait se terminer. Si le prix respecte le canal, cela confirme la force de la tendance ; s'il le brise prématurément, cela peut anticiper une correction ou un changement de scénario.

Exemple pratique : Tendance haussière

Vague 1 (Bleue) : Première impulsion haussière.

Vague 2 (Rouge) : Retracement (généralement 50 % ou 61,8 % de la vague 1).

Vague 3 (Bleue) : Mouvement haussier fort (la plus longue).

Vague 4 (Rouge) : Retracement mineur (ne se superpose pas à la vague 1).

Ligne jaune : Si le prix est ici, cela suggère la fin de la correction et une entrée potentielle.

Canal gris : Si le prix le brise, cela confirme la force dans la direction de la tendance.

Signaux clés pour le trading

ENTRÉE : Lorsque le prix touche la ligne jaune lors d'une correction et rebondit.

OBJECTIF : Où la projection de la vague 5 le suggère (basé sur Fibonacci).

CONFIRMATION : Le volume doit être plus important sur les vagues d'impulsion que sur les vagues de correction.

Entrée potentielle anticipée (RISQUE PLUS ÉLEVÉ)

Quand : Le prix touche ou s'approche de la ligne rouge (vague 2 ou 4).

Confirmation : Rebond avec le volume et continuation du modèle.

Signal : Ligne jaune active avec une haute probabilité.

Rappelez-vous

Ce n'est pas 100 % infaillible : Utilisez des stops.

Fonctionne mieux sur les graphiques en 1H ou plus.

Combinez-le avec des supports/résistances pour plus de précision.

L'indicateur fait le gros du travail d'analyse technique pour vous ! Identifiez simplement les lignes et suivez la logique de la tendance.