🚀 OmniSignal Navigator – Önemli Seviyelerde Akıllı Scalping
Scalping ve hassas çıkış ticareti için tasarlanmış bu günlük/haftalık Yüksek-Düşük-Kapanış göstergesiyle bir Profesyonel Gibi Ticaret Yapın.

🔥 Neden İşe Yarıyor
✅ Scalping için Mükemmel: M2, M3, M5, M15 zaman dilimlerinde önemli bölgeleri (PDH/PDL/PDC ve PWH/PWL/PWC) hedefler. (Daha Kısa Zaman Dilimleri = Daha Fazla Sinyal, Daha Yüksek Zaman Dilimleri = Daha Az Sinyal)
✅ Grafik Analizine Gerek Yok: Sadece Anlık Bildirimleri (telefon uyarıları) bekleyin ve sinyalleri ticaret edin.
✅ Sıkı Sinyal Kuralları:

Onaylanmış sinyallere girin (renkli oklar). Ayrıca, risk toleransınıza bağlı olarak BOUNCE alım veya BOUNCE satış sinyalleriyle pozisyonlar açabilirsiniz. Ancak Oklar Birincil Sinyallerdir ve Geri Dönüş Sinyalleri ikincildir

Ters sinyal göründüğünde Çıkış ve Ters.

TP/SL Önerisi: Son salınım seviyelerini kullanın (sol taraftaki grafik yapısı).

📌 Nasıl Kullanılır (Basit Kurallar)
Sinyalleri Bekleyin – Sinyal yok mu? İşlem yok.

Kopuşta İşlem Yapın – Onaylanmış okta girin (2. mum kapanışı).

Riski Yönetin – Yakın salınımlarda TP/SL (sol taraftaki yüksekler/düşükler).

Hızlı Tersine Çevirin – Ters sinyallerde pozisyonu kapatın ve çevirin.

💡 Şunları İsteyen Yatırımcılar İçin İdealdir:
El sürmeden scalping stratejisi (telefon uyarıları işi yapar).

Temiz, yeniden boyama yapmayan sinyaller.

Fazla düşünmeyin – Sadece okları takip edin.

Düzenleme - 07.07.2025

Hareketli Ortalama, konsolidasyon için gösterge olarak kullanılabilir. (MA'ya Yakın = Konsolidasyon) Ayarlardaki "EnableCloseSignal"dır. Ancak iot'u kapalı tutmanızı öneririm.

Potansiyel Kar Al hedefi için son Swing Yüksekleri veya Düşükleri'ni öneririm. Bunun için ayrı bir Göstergem (Swing Noktaları) var. Yakında Yükleyeceğim.
Arash Ghasempour
151
Arash Ghasempour 2025.07.09 12:33 
 

Very good indicator

tojag
24
tojag 2025.07.06 17:05 
 

Great tool! Effective for professional scalpers.

