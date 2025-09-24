Elliott Wave Radar

이 지표는 무엇을 하나요?

이 지표는 차트를 자동으로 분석하여 엘리엇 파동 패턴 (충격파와 조정파)을 식별하고, 실시간으로 파동 1, 2, 3, 4, 5의 위치를 보여줍니다. 또한, 가격 예측, 거래량 확인, 그리고 삼각형 패턴 감지 기능을 포함하고 있습니다.

이 "레이더" 버전은 어떤 점이 개선되었나요?

목표 예측: 5번 파동에서 가격이 어디로 향할지 제안합니다.

거래량으로 검증: 거래량이 감지된 패턴을 지지하는지 확인합니다.

삼각형 패턴 감지: 복잡한 조정 패턴(수렴형, 확산형, 대칭형)을 식별합니다.

확률 분석: 감지된 패턴이 얼마나 신뢰할 수 있는지 (%)로 알려줍니다.

다양한 대체 카운트: 시장이 모호할 때 한 가지 이상의 유효한 옵션을 제공합니다.

색상과 선을 이해하는 방법

파동 선:

파란색: 충격파 (1, 3, 5) — 주요 추세.

빨간색: 조정파 (2, 4) — 추세 내의 되돌림.

노란색 선 (제안된 되돌림)

이 선은 조정이 끝날 가능성이 가장 높은 지점을 표시합니다.

만약 가격이 되돌려 노란색 선의 바닥 (가격에 가장 가까운 지점이자 진입 레벨로 기능하는 부분)을 뚫고 내려가면, 선의 반대편 끝에 위치한 예측 지점으로 계속 진행할 확률이 높아집니다. 이 신호는 전체적인 추세 변화가 이미 확인되어 노란색 선의 시작점과 끝점이 모두 유효할 때만 신뢰할 수 있습니다.

회색 선 (추세 채널)

이 선은 충격파의 경로를 구분하고 5번 파동이 어디서 끝날지 예측하는 데 도움을 줍니다. 가격이 채널을 존중하면 추세의 강도가 확인됩니다. 만약 일찍 채널을 뚫고 나가면, 조정이나 시나리오 변화를 예고할 수 있습니다.

실제 예시: 상승 추세

파동 1 (파란색): 첫 번째 상승 충격.

파동 2 (빨간색): 되돌림 (보통 파동 1의 50% 또는 61.8%).

파동 3 (파란색): 강력한 상승 움직임 (가장 긴 파동).

파동 4 (빨간색): 작은 되돌림 (파동 1과 겹치지 않음).

노란색 선: 가격이 이 지점에 있다면, 조정의 끝 과 잠재적 진입을 제안합니다.

회색 채널: 가격이 이를 뚫고 나가면, 추세 방향의 강도가 확인됩니다.

핵심 거래 신호

진입: 조정 시 가격이 노란색 선 에 닿고 반등할 때.

목표: 5번 파동의 예측 이 제안하는 지점 (피보나치 기반).

확인: 거래량은 조정파보다 충격파에서 더 커야 합니다.

조기 잠재적 진입 (더 높은 위험)

언제: 가격이 빨간색 선 (파동 2 또는 4)에 닿거나 근접할 때.

확인: 거래량을 동반한 반등과 패턴의 지속.

신호: 높은 확률로 노란색 선이 활성화될 때.

기억하세요

100% 완벽하지 않습니다: 손절매(stop-loss)를 사용하세요.

1시간 또는 그 이상 차트에서 더 잘 작동합니다.

정확도를 높이기 위해 지지/저항과 함께 사용하세요.

이 지표가 복잡한 기술적 분석을 대신해줍니다! 당신은 선을 식별하고 추세의 논리를 따르면 됩니다.