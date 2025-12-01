Market Structure Order Block Dashboard MT5
Market Structure Order Block Dashboard MT5 – Tümleşik ICT / SMC indikatörü
Her seferinde BOS, ChoCH, Order Block, FVG, likidite bölgeleri ve Volume Profile’ı elle çizmekten yoruldun mu?
Market Structure Order Block Dashboard MT5, grafiği senin için tarar ve tam kapsamlı bir Smart Money dashboard’u oluşturur: BOS, ChoCH, güç yüzdesiyle Order Block’lar, Fair Value Gaps, likidite bölgeleri, Kill Zone’lar, gelişmiş Volume Profile ve Konfluans Skoru (0–100%).
Bu bir sadece göstergedir: OTOMATİK İŞLEM AÇMAZ.
İşleme giriş, risk ve para yönetimi üzerinde tam kontrol tamamen sende kalır.
Temel özellikler
- Otomatik piyasa yapısı: Swing High/Low tespiti ve HH / HL / LH / LL etiketleri
- BOS & ChoCH: Break of Structure ve Change of Character, net çizgiler ve label’larla
- Akıllı Order Block’lar: Supply/Demand bölgeleri için hacim, güç yüzdesi ve retest sayısı
- Fair Value Gaps (FVG): yükseliş/düşüş FVG’leri, otomatik uzatma ve gap’in %50’sinden fazlası dolunca silme opsiyonu
- Likidite bölgeleri: Equal High / Equal Low ($$$ EQH / $$$ EQL) ve sweep (likidite alma) tespiti
- Kill Zone & seanslar: Asian, London, New York + özel Kill Zone’lar, ayarlanabilir broker GMT ofseti
- Gelişmiş Volume Profile: POC, VAH, VAL ve önemli seviyelerde BUY/SELL dağılımı
- Premium dashboard: trend, son sinyal, aktif OB/FVG sayısı, seans ve konfluans skoru
- Mum geri sayımı: aktif mumun kalan süresi (isteğe bağlı)
Tüm nesneler doğru sırada çizilir:
– arka planda: Kill Zone, Volume Profile, Order Block’lar, FVG’ler
– ön planda: BOS/ChoCH, likidite, yapı label’ları ve dashboard.
Akıllı Order Block’lar (Supply / Demand)
İndikatör, demand OB (yükseliş) ve supply OB (düşüş) bölgelerini otomatik tespit eder ve şu kriterleri kullanır:
- impuls mumunun gövde boyutu
- yakın geçmişe göre göreli hacim
- bölgenin “tazeliği” (ne kadar yeni olduğu)
- bölgeye gelen retest sayısı
Her Order Block şunları gösterir:
- renkli bir bölge (yeşil = demand, kırmızı = supply)
- bölgenin ortasında güç yüzdesi + BUY/SELL etiketi
- sağ tarafta formatlanmış hacim (K / M kısaltmalarıyla)
- zaman içinde otomatik uzama
- bölge net bir şekilde mitigate edildiğinde otomatik silinme
Böylece tüm OB’leri aynı görüp karıştırmak yerine, hangi bölgelerin güçlü ve taze olduğunu tek bakışta görürsün.
Fair Value Gaps (FVG)
- yükseliş FVG (FVG ▲) ve düşüş FVG (FVG ▼) tespiti
- minimum gap boyutu (pip) parametreyle ayarlanabilir
- dörtgen alanların zaman içinde otomatik uzatılması
- gap’in %50’sinden fazlası doldurulduğunda FVG’yi silme seçeneği
Sonuç olarak, grafikte sadece gerçekten anlamlı dengesizlikler kalır.
Likidite bölgeleri
- puan bazlı tolerans kullanarak Equal High (EQH) ve Equal Low (EQL) tespiti
- grafik üzerinde $$$ EQH / $$$ EQL label’ları
- seviye sweep edildiğinde, likidite çizgisi “alındı” olarak işaretlenir ve kaldırılabilir
Stop avı (stop hunt) ve likidite toplama bölgelerini görsel olarak tespit etmek için idealdir.
Kill Zone & seanslar
- broker GMT ofseti parametrelerden ayarlanabilir
- Asian / London / New York seans desteği
- her seans içinde öne çıkarılmış Kill Zone’lar (örneğin London KZ, New York KZ vb.)
- arka planda renkli dikdörtgenler sayesinde, günün hangi bölümünde olduğunu anında görürsün
Dashboard ayrıca aktif seans / Kill Zone bilgisini de gösterir.
Gelişmiş Volume Profile
- belirlenebilir sayıda fiyat seviyesi için hacim dağılımı
- POC (Point of Control)
- VAH / VAL (Value Area High / Low)
- önemli seviyelerde % BUY / % SELL oranı
- POC, Value Area ve güçlü/zayıf bölgeler için farklı renkler
Volume Profile, grafiğin sağ tarafına çizilir ve fiyat hareketini kapatmaz.
Premium dashboard
Modern panel (sağ üst köşe) şu bilgileri gösterir:
- Trend: ▲ Bullish / ▼ Bearish / ◆ Range
- Son sinyal: son BOS veya ChoCH (yön + fiyat)
- Aktif Order Block: demand / supply sayısı
- Aktif FVG: yükseliş / düşüş FVG sayısı
- Aktif seans: Asian, London, New York, Off (+ Kill Zone bilgisi)
- Confluence Score: ilerleme çubuğu + % değer (0–100)
Bu panel sayesinde, piyasanın “Smart Money sağlığı”na dair hızlı bir özet alırsın.
Örnek trading çalışma akışı
- Timeframe seç (gün içi için M5–H1, swing için H4–D1).
- Dashboard’da trend ve konfluans skorunu kontrol et.
- Bir senaryo oluştur:
- Yükseliş senaryosu: yükselen trend + güçlü demand OB + yükseliş FVG + alt tarafta likidite + London/NY Kill Zone
- Düşüş senaryosu: düşen trend + güçlü supply OB + düşüş FVG + üst tarafta likidite + Kill Zone
- Girişini kendi price action kurallarınla (mum formasyonları, daha düşük TF’e inme vb.) incelt.
- Risk ve pozisyon yönetimini kendi sistemine göre uygula.
Bu indikatör bir karar destek aracıdır; otomatik kâr garantisi vermez.
Başlıca parametreler
- General: swing gücü, analiz edilecek bar sayısı, dashboard gösterimi
- BOS / ChoCH: aç/kapat, renkler, maksimum çizgi sayısı
- Order Blocks: aç, renkler, maksimum OB sayısı, mitigate edilen bölgelerin otomatik silinmesi, uzatma
- FVG: aç, renkler, tür başına maksimum sayı, minimum pip boyutu, dolduğunda silme
- Liquidity: aç, renk, puan toleransı, minimum dokunuş sayısı
- Kill Zones: aç, seans seçimi, GMT ofseti
- Structure: HH/HL/LH/LL gösterimi, label yazı boyutu
- Volume Profile: bar sayısı, seviye sayısı, genişlik, renkler, şeffaflık
- Countdown: aç, renk, font boyutu
Önerilen piyasalar & timeframe’ler
- Başlıca Forex pariteleri (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD vb.)
- Endeksler (DAX, NAS100, US30, …)
- Timeframe: gün içi için M5–H1, swing için H4–D1
Gerçek hesaba geçmeden önce indikatörü mutlaka demo hesapta test etmeni öneririm.
Risk uyarısı
Bu ürün herhangi bir kâr garantisi vermez. Trading, yüksek kayıp riski içerir.
İndikatörü her zaman önce demo hesapta test et, sağlam bir risk yönetimi kullan ve kaybetmeyi göze alamayacağın parayla asla işlem yapma.