Market Structure Order Block Dashboard MT5 – Tümleşik ICT / SMC indikatörü

Her seferinde BOS, ChoCH, Order Block, FVG, likidite bölgeleri ve Volume Profile’ı elle çizmekten yoruldun mu?

Market Structure Order Block Dashboard MT5, grafiği senin için tarar ve tam kapsamlı bir Smart Money dashboard’u oluşturur: BOS, ChoCH, güç yüzdesiyle Order Block’lar, Fair Value Gaps, likidite bölgeleri, Kill Zone’lar, gelişmiş Volume Profile ve Konfluans Skoru (0–100%).

Bu bir sadece göstergedir: OTOMATİK İŞLEM AÇMAZ.

İşleme giriş, risk ve para yönetimi üzerinde tam kontrol tamamen sende kalır.

Temel özellikler

Otomatik piyasa yapısı : Swing High/Low tespiti ve HH / HL / LH / LL etiketleri

: Swing High/Low tespiti ve HH / HL / LH / LL etiketleri BOS & ChoCH : Break of Structure ve Change of Character, net çizgiler ve label’larla

: Break of Structure ve Change of Character, net çizgiler ve label’larla Akıllı Order Block’lar : Supply/Demand bölgeleri için hacim, güç yüzdesi ve retest sayısı

: Supply/Demand bölgeleri için hacim, güç yüzdesi ve retest sayısı Fair Value Gaps (FVG) : yükseliş/düşüş FVG’leri, otomatik uzatma ve gap’in %50’sinden fazlası dolunca silme opsiyonu

: yükseliş/düşüş FVG’leri, otomatik uzatma ve gap’in %50’sinden fazlası dolunca silme opsiyonu Likidite bölgeleri : Equal High / Equal Low ($$$ EQH / $$$ EQL) ve sweep (likidite alma) tespiti

: Equal High / Equal Low ($$$ EQH / $$$ EQL) ve sweep (likidite alma) tespiti Kill Zone & seanslar : Asian, London, New York + özel Kill Zone’lar, ayarlanabilir broker GMT ofseti

: Asian, London, New York + özel Kill Zone’lar, ayarlanabilir broker GMT ofseti Gelişmiş Volume Profile : POC, VAH, VAL ve önemli seviyelerde BUY/SELL dağılımı

: POC, VAH, VAL ve önemli seviyelerde BUY/SELL dağılımı Premium dashboard : trend, son sinyal, aktif OB/FVG sayısı, seans ve konfluans skoru

: trend, son sinyal, aktif OB/FVG sayısı, seans ve konfluans skoru Mum geri sayımı: aktif mumun kalan süresi (isteğe bağlı)

Tüm nesneler doğru sırada çizilir:

– arka planda: Kill Zone, Volume Profile, Order Block’lar, FVG’ler

– ön planda: BOS/ChoCH, likidite, yapı label’ları ve dashboard.

Akıllı Order Block’lar (Supply / Demand)

İndikatör, demand OB (yükseliş) ve supply OB (düşüş) bölgelerini otomatik tespit eder ve şu kriterleri kullanır:

impuls mumunun gövde boyutu

yakın geçmişe göre göreli hacim

bölgenin “tazeliği” (ne kadar yeni olduğu)

bölgeye gelen retest sayısı

Her Order Block şunları gösterir:

renkli bir bölge (yeşil = demand, kırmızı = supply)

bölgenin ortasında güç yüzdesi + BUY/SELL etiketi

etiketi sağ tarafta formatlanmış hacim (K / M kısaltmalarıyla)

(K / M kısaltmalarıyla) zaman içinde otomatik uzama

bölge net bir şekilde mitigate edildiğinde otomatik silinme

Böylece tüm OB’leri aynı görüp karıştırmak yerine, hangi bölgelerin güçlü ve taze olduğunu tek bakışta görürsün.

Fair Value Gaps (FVG)

yükseliş FVG (FVG ▲) ve düşüş FVG (FVG ▼) tespiti

minimum gap boyutu (pip) parametreyle ayarlanabilir

dörtgen alanların zaman içinde otomatik uzatılması

gap’in %50’sinden fazlası doldurulduğunda FVG’yi silme seçeneği

Sonuç olarak, grafikte sadece gerçekten anlamlı dengesizlikler kalır.

Likidite bölgeleri

puan bazlı tolerans kullanarak Equal High (EQH) ve Equal Low (EQL) tespiti

grafik üzerinde $$$ EQH / $$$ EQL label’ları

/ label’ları seviye sweep edildiğinde, likidite çizgisi “alındı” olarak işaretlenir ve kaldırılabilir

Stop avı (stop hunt) ve likidite toplama bölgelerini görsel olarak tespit etmek için idealdir.

Kill Zone & seanslar

broker GMT ofseti parametrelerden ayarlanabilir

Asian / London / New York seans desteği

her seans içinde öne çıkarılmış Kill Zone’lar (örneğin London KZ, New York KZ vb.)

arka planda renkli dikdörtgenler sayesinde, günün hangi bölümünde olduğunu anında görürsün

Dashboard ayrıca aktif seans / Kill Zone bilgisini de gösterir.

Gelişmiş Volume Profile

belirlenebilir sayıda fiyat seviyesi için hacim dağılımı

POC (Point of Control)

(Point of Control) VAH / VAL (Value Area High / Low)

(Value Area High / Low) önemli seviyelerde % BUY / % SELL oranı

oranı POC, Value Area ve güçlü/zayıf bölgeler için farklı renkler

Volume Profile, grafiğin sağ tarafına çizilir ve fiyat hareketini kapatmaz.

Premium dashboard

Modern panel (sağ üst köşe) şu bilgileri gösterir:

Trend : ▲ Bullish / ▼ Bearish / ◆ Range

: ▲ Bullish / ▼ Bearish / ◆ Range Son sinyal : son BOS veya ChoCH (yön + fiyat)

: son BOS veya ChoCH (yön + fiyat) Aktif Order Block : demand / supply sayısı

: demand / supply sayısı Aktif FVG : yükseliş / düşüş FVG sayısı

: yükseliş / düşüş FVG sayısı Aktif seans : Asian, London, New York, Off (+ Kill Zone bilgisi)

: Asian, London, New York, Off (+ Kill Zone bilgisi) Confluence Score: ilerleme çubuğu + % değer (0–100)

Bu panel sayesinde, piyasanın “Smart Money sağlığı”na dair hızlı bir özet alırsın.

Örnek trading çalışma akışı

Timeframe seç (gün içi için M5–H1, swing için H4–D1). Dashboard’da trend ve konfluans skorunu kontrol et. Bir senaryo oluştur: Yükseliş senaryosu : yükselen trend + güçlü demand OB + yükseliş FVG + alt tarafta likidite + London/NY Kill Zone

: yükselen trend + güçlü demand OB + yükseliş FVG + alt tarafta likidite + London/NY Kill Zone Düşüş senaryosu: düşen trend + güçlü supply OB + düşüş FVG + üst tarafta likidite + Kill Zone Girişini kendi price action kurallarınla (mum formasyonları, daha düşük TF’e inme vb.) incelt. Risk ve pozisyon yönetimini kendi sistemine göre uygula.

Bu indikatör bir karar destek aracıdır; otomatik kâr garantisi vermez.

Başlıca parametreler

General : swing gücü, analiz edilecek bar sayısı, dashboard gösterimi

: swing gücü, analiz edilecek bar sayısı, dashboard gösterimi BOS / ChoCH : aç/kapat, renkler, maksimum çizgi sayısı

: aç/kapat, renkler, maksimum çizgi sayısı Order Blocks : aç, renkler, maksimum OB sayısı, mitigate edilen bölgelerin otomatik silinmesi, uzatma

: aç, renkler, maksimum OB sayısı, mitigate edilen bölgelerin otomatik silinmesi, uzatma FVG : aç, renkler, tür başına maksimum sayı, minimum pip boyutu, dolduğunda silme

: aç, renkler, tür başına maksimum sayı, minimum pip boyutu, dolduğunda silme Liquidity : aç, renk, puan toleransı, minimum dokunuş sayısı

: aç, renk, puan toleransı, minimum dokunuş sayısı Kill Zones : aç, seans seçimi, GMT ofseti

: aç, seans seçimi, GMT ofseti Structure : HH/HL/LH/LL gösterimi, label yazı boyutu

: HH/HL/LH/LL gösterimi, label yazı boyutu Volume Profile : bar sayısı, seviye sayısı, genişlik, renkler, şeffaflık

: bar sayısı, seviye sayısı, genişlik, renkler, şeffaflık Countdown: aç, renk, font boyutu

Önerilen piyasalar & timeframe’ler

Başlıca Forex pariteleri (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD vb.)

Endeksler (DAX, NAS100, US30, …)

Timeframe: gün içi için M5–H1, swing için H4–D1

Gerçek hesaba geçmeden önce indikatörü mutlaka demo hesapta test etmeni öneririm.

BONUS – Seçtiğin 2 araç ücretsiz

Market Structure Order Block Dashboard MT5 satın aldığında, aşağıdaki araçlar arasından istediğin 2 tanesini ücretsiz seçebilirsin:

Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4 (67 USD)

(67 USD) Multi Currency Strength Dashboard PRO MT5 (67 USD)

(67 USD) Prop Firm Guardian (30 USD)

(30 USD) Position Size Calculator PRO MT5 (30 USD)

(30 USD) Trailing Stop Manager PRO (30 USD)

Bonuslarını nasıl alırsın?

Satın aldıktan sonra bana bir mesaj göndermen yeterli. Sonra bonuslarını senin için manuel olarak aktive ederim.

Lansman fiyatı

Güncel fiyat: 39 USD (lansman fiyatı)

Satış sayısı ve güncellemelere bağlı olarak fiyat kademeli şekilde 59 USD ve ardından 79 USD seviyesine çıkacaktır.

Destek & güncellemeler

MQL5 özel mesaj üzerinden hızlı destek

Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı düzenli güncellemeler

Web sitem ve YouTube kanalımda ek eğitim içerikleri

Risk uyarısı

Bu ürün herhangi bir kâr garantisi vermez. Trading, yüksek kayıp riski içerir.

İndikatörü her zaman önce demo hesapta test et, sağlam bir risk yönetimi kullan ve kaybetmeyi göze alamayacağın parayla asla işlem yapma.