Elliott Wave Radar
- Индикаторы
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Версия: 1.0
Что делает этот индикатор?
Он автоматически анализирует график, чтобы определить паттерны волн Эллиотта (импульсы и коррекции), и показывает, где находятся волны 1, 2, 3, 4 и 5 в реальном времени. Кроме того, он включает ценовые проекции, проверку объёмов и определение треугольников.
В чем эта версия «Радар» лучше?
-
Проекция целей: Подсказывает, куда может двигаться цена в волне 5.
-
Проверка объёмов: Подтверждает, поддерживают ли объёмы обнаруженный паттерн.
-
Определение треугольников: Идентифицирует сложные коррекции (сужающиеся, расширяющиеся, симметричные).
-
Вероятностный анализ: Показывает, насколько надёжен обнаруженный паттерн (в %).
-
Несколько альтернативных подсчётов: Предоставляет более одного действительного варианта, если рынок неоднозначен.
Как понимать цвета и линии
Линии волн:
-
СИНЯЯ: Импульсные волны (1, 3, 5) — основной тренд.
-
КРАСНАЯ: Коррекционные волны (2, 4) — откаты внутри тренда.
ЖЁЛТАЯ ЛИНИЯ (предполагаемый откат)
Она отмечает уровни, где коррекция, скорее всего, закончится.
Если цена откатывается и пробивает основание жёлтой линии (точку, ближайшую к цене, которая служит уровнем входа), увеличивается вероятность того, что она продолжит движение к проекции, расположенной на другом конце линии. Этот сигнал надёжен только тогда, когда уже подтверждено полное изменение тренда, что подтверждает как начальную, так и конечную точки жёлтой линии.
СЕРАЯ ЛИНИЯ (тренд-канал)
Она ограничивает движение импульсных волн и помогает спрогнозировать, где может закончиться волна 5. Если цена остаётся в канале, это подтверждает силу тренда; если она пробивает его раньше времени, это может предвещать коррекцию или изменение сценария.
Практический пример: Восходящий тренд
-
Волна 1 (Синяя): Первый восходящий импульс.
-
Волна 2 (Красная): Откат (обычно 50% или 61,8% от волны 1).
-
Волна 3 (Синяя): Сильное восходящее движение (самое длинное).
-
Волна 4 (Красная): Небольшой откат (не перекрывает волну 1).
-
Жёлтая линия: Если цена находится здесь, это говорит о завершении коррекции и потенциальном входе.
-
Серый канал: Если цена пробивает его, это подтверждает силу движения в направлении тренда.
Ключевые сигналы для торговли
-
ВХОД: Когда цена касается жёлтой линии во время коррекции и отскакивает.
-
ЦЕЛЬ: Где указывает проекция волны 5 (на основе Фибоначчи).
-
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Объём должен быть больше на импульсных волнах, чем на коррекционных.
Ранний потенциальный вход (повышенный риск)
-
Когда: Цена касается или приближается к красной линии (волна 2 или 4).
-
Подтверждение: Отскок с объёмом и продолжение паттерна.
-
Сигнал: Жёлтая линия активна с высокой вероятностью.
Помните
-
Это не 100% надёжно: используйте стоп-лоссы.
-
Лучше всего работает на графиках 1H или выше.
-
Сочетайте с уровнями поддержки/сопротивления для большей точности.
Индикатор делает за вас всю тяжёлую работу по техническому анализу! Вам остаётся только определять линии и следовать логике тренда.