Elliott Wave Radar

Что делает этот индикатор?

Он автоматически анализирует график, чтобы определить паттерны волн Эллиотта (импульсы и коррекции), и показывает, где находятся волны 1, 2, 3, 4 и 5 в реальном времени. Кроме того, он включает ценовые проекции, проверку объёмов и определение треугольников.

В чем эта версия «Радар» лучше?

  • Проекция целей: Подсказывает, куда может двигаться цена в волне 5.

  • Проверка объёмов: Подтверждает, поддерживают ли объёмы обнаруженный паттерн.

  • Определение треугольников: Идентифицирует сложные коррекции (сужающиеся, расширяющиеся, симметричные).

  • Вероятностный анализ: Показывает, насколько надёжен обнаруженный паттерн (в %).

  • Несколько альтернативных подсчётов: Предоставляет более одного действительного варианта, если рынок неоднозначен.

Как понимать цвета и линии

Линии волн:

  • СИНЯЯ: Импульсные волны (1, 3, 5) — основной тренд.

  • КРАСНАЯ: Коррекционные волны (2, 4) — откаты внутри тренда.

ЖЁЛТАЯ ЛИНИЯ (предполагаемый откат)

Она отмечает уровни, где коррекция, скорее всего, закончится.

Если цена откатывается и пробивает основание жёлтой линии (точку, ближайшую к цене, которая служит уровнем входа), увеличивается вероятность того, что она продолжит движение к проекции, расположенной на другом конце линии. Этот сигнал надёжен только тогда, когда уже подтверждено полное изменение тренда, что подтверждает как начальную, так и конечную точки жёлтой линии.

СЕРАЯ ЛИНИЯ (тренд-канал)

Она ограничивает движение импульсных волн и помогает спрогнозировать, где может закончиться волна 5. Если цена остаётся в канале, это подтверждает силу тренда; если она пробивает его раньше времени, это может предвещать коррекцию или изменение сценария.

Практический пример: Восходящий тренд

  • Волна 1 (Синяя): Первый восходящий импульс.

  • Волна 2 (Красная): Откат (обычно 50% или 61,8% от волны 1).

  • Волна 3 (Синяя): Сильное восходящее движение (самое длинное).

  • Волна 4 (Красная): Небольшой откат (не перекрывает волну 1).

  • Жёлтая линия: Если цена находится здесь, это говорит о завершении коррекции и потенциальном входе.

  • Серый канал: Если цена пробивает его, это подтверждает силу движения в направлении тренда.

Ключевые сигналы для торговли

  • ВХОД: Когда цена касается жёлтой линии во время коррекции и отскакивает.

  • ЦЕЛЬ: Где указывает проекция волны 5 (на основе Фибоначчи).

  • ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Объём должен быть больше на импульсных волнах, чем на коррекционных.

Ранний потенциальный вход (повышенный риск)

  • Когда: Цена касается или приближается к красной линии (волна 2 или 4).

  • Подтверждение: Отскок с объёмом и продолжение паттерна.

  • Сигнал: Жёлтая линия активна с высокой вероятностью.

Помните

  • Это не 100% надёжно: используйте стоп-лоссы.

  • Лучше всего работает на графиках 1H или выше.

  • Сочетайте с уровнями поддержки/сопротивления для большей точности.

Индикатор делает за вас всю тяжёлую работу по техническому анализу! Вам остаётся только определять линии и следовать логике тренда.


