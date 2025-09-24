Elliott Wave Radar

Was macht dieser Indikator?

Er analysiert das Chart automatisch, um Elliott-Wellen-Muster (Impulse und Korrekturen) zu identifizieren, und zeigt Ihnen in Echtzeit, wo sich die Wellen 1, 2, 3, 4 und 5 befinden. Zusätzlich beinhaltet er Preisprognosen, Volumenbestätigungen und Dreieckserkennung.

Welche Verbesserungen bietet die "Radar"-Version?

  • Zielprojektion: Sie schlägt vor, wohin der Preis in Welle 5 gehen könnte.

  • Volumenbestätigung: Sie bestätigt, ob das Volumen das erkannte Muster unterstützt.

  • Dreieckserkennung: Sie identifiziert komplexe Korrekturen (kontrahierende, expandierende, symmetrische).

  • Probabilistische Analyse: Sie gibt an, wie zuverlässig das erkannte Muster ist (in %).

  • Mehrere alternative Zählungen: Sie bietet mehr als eine gültige Option, wenn der Markt uneindeutig ist.

So verstehen Sie die Farben und Linien

Wellenlinien:

  • BLAU: Impulsive Wellen (1, 3, 5) – Der Haupttrend.

  • ROT: Korrektive Wellen (2, 4) – Rücksetzer innerhalb des Trends.

GELBE LINIE (Vorgeschlagener Rücksetzer)

Sie markiert die Niveaus, an denen eine Korrektur am wahrscheinlichsten endet.

Wenn der Preis zurückgeht und die Basis der gelben Linie (der dem Preis am nächsten gelegene Punkt, der als Einstiegsniveau fungiert) durchbricht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in Richtung der Projektion am anderen Ende der Linie fortsetzt. Dieses Signal ist nur dann zuverlässig, wenn eine vollständige Trendwende bereits bestätigt wurde, was sowohl den Start- als auch den Endpunkt der gelben Linie validiert.

GRAUE LINIE (Trendkanal)

Sie begrenzt den Verlauf der impulsiven Wellen und hilft bei der Projektion, wo Welle 5 enden könnte. Wenn der Preis den Kanal respektiert, bestätigt dies die Stärke des Trends; wenn er ihn vorzeitig durchbricht, kann dies eine Korrektur oder eine Änderung des Szenarios andeuten.

Praktisches Beispiel: Aufwärtstrend

  • Welle 1 (Blau): Erster Aufwärtsimpuls.

  • Welle 2 (Rot): Rücksetzer (normalerweise 50 % oder 61,8 % von Welle 1).

  • Welle 3 (Blau): Starke Aufwärtsbewegung (die längste).

  • Welle 4 (Rot): Kleinerer Rücksetzer (überlappt Welle 1 nicht).

  • Gelbe Linie: Wenn sich der Preis hier befindet, deutet dies auf das Ende der Korrektur und einen potenziellen Einstieg hin.

  • Grauer Kanal: Wenn der Preis ihn durchbricht, bestätigt dies die Kraft in Trendrichtung.

Wichtige Signale für den Handel

  • EINSTIEG: Wenn der Preis die gelbe Linie in einer Korrektur berührt und abprallt.

  • ZIEL: Wo die Projektion der Welle 5 es vorschlägt (basierend auf Fibonacci).

  • BESTÄTIGUNG: Das Volumen muss bei impulsiven Wellen größer sein als bei korrektivischen.

Vorzeitiger potenzieller Einstieg (HÖHERES RISIKO)

  • Wann: Der Preis berührt die rote Linie (Welle 2 oder 4) oder nähert sich ihr.

  • Bestätigung: Abprallen mit Volumen und Fortsetzung des Musters.

  • Signal: Gelbe Linie aktiv mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Merken Sie sich

  • Es ist nicht 100 % narrensicher: Verwenden Sie Stops.

  • Funktioniert am besten auf 1H-Charts oder höher.

  • Kombinieren Sie es mit Unterstützung/Widerstand für höhere Präzision.

Der Indikator übernimmt die schwere technische Analyse für Sie! Sie müssen nur die Linien identifizieren und der Logik des Trends folgen.


Empfohlene Produkte
Aggression Wave PRO
JETINVEST
Indikatoren
Aggression Wave PRO ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um die Divergenz, Stärke und Kontinuität des Aggressionsvolumens von Verkaufs- und Kaufverhandlungen zu überwachen. Die Agrression Wave PRO verfügt über Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, über das kumulierte Delta-Volumen des Tages hinaus zu sehen . Hinweis: Dieser Indikator funktioniert nicht für Broker und/oder Märkte OHNE die Art der Aggression (BUY oder SELL). Kryptowährungen und Forex liefern diese Art von Informationen nicht,
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Trends und Muster zu erkennen. Er zeigt den kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Trend gleichzeitig auf dem Bildschirm an. Er unterstützt jeden Zeitrahmen außer dem monatlichen. Dieser Indikator implementiert NICHT den ZigZag-Indikator, sondern verwendet einen eigenen, schnell reagierenden Algorithmus. Unterstützte Märkte : - Devisen - Metall - Energie Spot - nur in Energie-Futures o US-Rohöle - nur in Indizes Spot US Tech 100 Index o UK 100 Index o US
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indikatoren
Trendbasierter Indikator Erkennen Sie Trends mit diesem Indikator Ein einfach zu bedienender Trendindikator Keine komplizierten Einstellungen Attribute: Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Relativ hohe Signalstärke Keine komplizierten Einstellungen Spezifisch für den Trend Unterstützung auf Lebenszeit Einstellungen: Alarm Show Alert: Durch die Aktivierung dieser Einstellungen, nach dem Empfang des Signals, erhalten Sie einen Alarm in Metatrader Ala
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indikatoren
Dieser Indikator baut auf den zuvor veröffentlichten Nadaraya-Watson-Glättungen auf. Hier haben wir einen Hüllkurvenindikator erstellt, der auf der Kernel-Glättung mit integrierten Alarmen aus den Kreuzungen zwischen den Preis- und Hüllkurvenextremen basiert. Im Gegensatz zum Nadaraya-Watson-Schätzer folgt dieser Indikator einer konträren Methodik. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator standardmäßig einem Repainting unterzogen werden kann. Die Benutzer können eine Glättungsmethode ohne Üb
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Kategorie: Trendindikator Plattform: MetaTrader 5 Typ: Einstiegsindikator Timeframes: Alle Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binäre Optionen Märkte: Alle Beschreibung Dieser Indikator ist eine verbesserte Version des Relative Strength Index (RSI) mit zusätzlichen Funktionen für visuelle Klarheit und Zykluserkennung. Er wurde entwickelt, um Händlern eine klarere Sicht auf Momentum-Bedingungen und potenzielle Wendepunkte zu geben. Hauptmerkmale: Verbesserte RSI-Visualisierung -
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Einführung in Smart Engulfing MT5: Betreten Sie die Welt des verfeinerten Handels mit Smart Engulfing MT5 – Ihrem professionellen Indikator zur Identifizierung erstklassiger Engulfing-Muster. Entwickelt mit Präzision und Benutzerfreundlichkeit im Blick ist dieses Werkzeug exklusiv für Nutzer von MetaTrader 5 konzipiert. Entdecken Sie mühelos lukrative Handelsmöglichkeiten, während Smart Engulfing MT5 Sie mit Warnungen, Pfeilen und drei unterschiedlichen Take-Profit-Levels führt – der ultimative
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indikatoren
Dies ist der Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), eine angepasste Version des berühmten RSI-Indikators. Verwenden Sie den regulären RSI und nutzen Sie die Vorteile von zwei Einstiegssignalberechnungen und verschiedenen Möglichkeiten, alarmiert zu werden, wenn es einen potenziellen Einstiegs- oder Ausstiegspunkt gibt. Eingaben Zeitraum: Periode für die RSI-Berechnung; Wie berechnet der Indikator Einstiegssignale (Swing): 1- Erzeugt Ausstiegssignale für Swings basierend auf dem Eintri
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Der Swing-High-Low- und Fibonacci-Retracement-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem sich wichtige Kursniveaus und potenzielle Umkehrzonen auf dem Markt identifizieren lassen. Er erkennt automatisch die jüngsten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart und überlagert die Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage dieser Punkte. Dieser Indikator hilft Händlern: Visualisierung der Marktstruktur durch Hervorhebung der letzten Schwungpunkte. Identifizierung von
SMC Unmitigated Finding
Panthita Aichoi
Indikatoren
SMC Unmitigated Finding ist ein Indikator für das Auffinden von unmitigated Angebot und Nachfrage in früheren Preisphasen Einstellungen Zigzag-Einstellungen ZZDepth - Standardwert ist 12. ZZDeviation - Voreinstellung ist 5. ZZBackStep - Voreinstellung ist 3. Einstellungen für horizontale Linien SupportColor - Farbe für die Unterstützungslinie. ResistanceColor - Farbe für die Widerstandslinie. Einstellungen Num of Show - Anzahl der angezeigten Unterstützungs- und Widerstandslinien.
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Indikatoren
Kontaktieren Sie mich für eine Einweisung oder Fragen! Einführung V-Bottoms und Tops (oder Fibonacci Retracement) sind unter Händlern beliebte Chartmuster , da sie das Potenzial haben, Trendumkehrungen zu erkennen. Diese Muster sind durch scharfe und plötzliche Kursbewegungen gekennzeichnet, die eine V-förmige oder umgekehrt V-förmige Formation auf dem Chart erzeugen . Durch das Erkennen dieser Muster können Händler potenzielle Richtungsänderungen des Marktes vorhersehen und sich entsprechend p
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indikatoren
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Strategie Pro Bestätigt die Trendrichtung mit einer intelligenten Momentum-Logik und dem Verhalten von Schlüsselkursen Wie es funktioniert DoctorEdge V-LINE ist ein intelligenter visueller Indikator, der entwickelt wurde, um Trendimpulse zu erkennen und ihre Stärke zu bestätigen, basierend darauf, wie der Preis um bestimmte dynamische Zonen herum reagiert. Trend kaufen: Wenn der Kurs das Niveau -20 erreicht, wird die Linie grün und signalisiert ein
Custom RSI suggested by Adrian Morosan research
Minh Truong Pham
Indikatoren
Adrian MOROSAN (2011) untersuchte denselben Datensatz sowohl mit dem traditionellen als auch dem modifizierten RSI. Er bezog auch das Handelsvolumen in die Berechnungsformel der Methode ein. Schließlich werden die Ergebnisse, die mit der traditionellen Form des Indikators gewonnen wurden, mit denen verglichen, die mit der modifizierten Version gewonnen wurden. Er stellte fest, dass seine Version im Vergleich zur ursprünglichen Form zu einem größeren Vorteil führte, wenn eine andere, sogar gegens
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indikatoren
RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) Die RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie ist ein sauberer und effektiver technischer Indikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrpunkte unter Verwendung der Kombination aus RSI und Bollinger Bändern zu identifizieren. Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator zusammen mit den Bollinger Bändern, um: Zu verkaufen, wenn der Preis über dem oberen Bollinger Band liegt. Zu kaufen, wenn der Preis unter dem unt
MP Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indikatoren
Dieser Indikator enthält Pivot Levels von: Traditionell Fibonacci Woodie Klassisch Demark Camarilla Der Berechnungszeitraum kann auf automatisch / täglich / wöchentlich / monatlich / jährlich eingestellt werden. Die Anzahl der Stufen ist editierbar. Optionen zum Ausblenden von Level- und Preisbeschriftungen. Pivots Points sind Kursniveaus, die Chartisten zur Bestimmung von Intraday-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus verwenden können. Pivot-Punkte verwenden die Eröffnungs-, Höchst- und Tiefs
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Indikatoren
Reversal Zones Pro - ein Indikator, der speziell für die genaue Identifizierung von wichtigen Trendumkehrzonen entwickelt wurde. Er berechnet die durchschnittliche wahre Spanne der Preisbewegung von der unteren bis zur oberen Grenze und zeigt potenzielle Umkehrzonen direkt auf dem Chart an, was Händlern hilft, entscheidende Wendepunkte im Markt effizient zu erkennen. Hauptmerkmale: Identifizierung von Umkehrzonen: Der Indikator hebt potenzielle Umkehrzonen direkt auf dem Chart visuell hervor und
Price Action Reversal
Puiu Alex
Indikatoren
Price Action ist eines der beliebtesten Handelskonzepte. Ein Händler, der weiß, wie man Price Action richtig einsetzt, kann seine Performance und seine Art, Charts zu betrachten, oft erheblich verbessern. Es sind jedoch immer noch viele Missverständnisse und Halbwahrheiten im Umlauf, die Händler verwirren und sie zum Scheitern verurteilen. Mit PA Trend Reversal wird es möglich sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit Erschöpfungsbewegungen eines Trends zu identifizieren. Merkmale Der Indikator gibt Wa
Bullhouse WavePrice
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indikatoren
Wellenkurs-Indikator Der Wave Price Indicator ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das Kursbewegungen in Wellenformationen unter Verwendung eines ZigZag-Ansatzes visualisiert. Er hilft Händlern, signifikante Preismuster, Trends und potenzielle Umkehrungen zu erkennen, indem er die Preisbewegung in aussagekräftige Wellen aufschlüsselt. Preis-Wellen-Analyse : Visualisiert Kursbewegungen in klaren Wellenmustern ZigZag-basierte Kalkulation : Filtert Marktgeräusche heraus und konze
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
Kangaroo Tail Hunter MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Einführung in den Känguru-Jäger - Ihr ultimativer Vorteil im Devisenhandel ACHTUNG Forex Trader! Sind Sie ständig auf der Suche nach hochwahrscheinlichen Handels-Setups? Oder sind Sie vielleicht ein Anfänger, der damit kämpft, präzise Ein- und Ausstiegspunkte zu finden? Unsere Lösung, der Kangaroo Hunter, ist dabei, Ihre Handelsreise zu revolutionieren. Dieser sorgfältig entwickelte Indikator vereinfacht und verfeinert die Kunst der Identifizierung der oft schwer fassbaren Känguru-Schwanz-Muste
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indikatoren
Der First Dawn-Indikator verwendet einen einzigartigen Mechanismus zur Suche und Darstellung von Signalen. Er sucht ständig nach Signalen und ist damit ein hervorragender Indikator für das Scannen und Erkennen von Richtungswechseln, Swing-Trading und Trend-Trading. Der First Dawn-Indikator hilft Ihnen, frühzeitig Signale zu erhalten. Der Backtest gibt ein genaues Bild davon, wie der Indikator mit realen/Demo-Konten funktioniert. Obwohl es sich um einen winzigen Indikator handelt, ist er vollgep
MTF Trend Map
Lù Hirata
Indikatoren
„Ich möchte die Trendrichtung auf höheren Zeitrahmen überprüfen, aber ständig das Chart-Timeframe zu wechseln ist lästig...“ Für Sie gibt es dieses Produkt!! Trend Map Produktübersicht Dieses Tool speichert die Trendrichtung in jedem Zeitrahmen (oder jeder fraktalen Struktur) und zeigt sie dauerhaft im Chart an. Selbst wenn Sie das Zeitfenster wechseln, bleibt das Panel sichtbar, daher ist es ideal für Anwender, die häufig zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln. So können Sie beim Trading sc
Oscillator Candles
Natan Saidon
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die Kerzen auf Ihrem Diagramm basierend auf der Ausgabe eines beliebigen Oszillatorindikators einfärben. Er unterstützt sowohl integrierte als auch benutzerdefinierte Indikatoren und bietet die Möglichkeit, bis zu 5 benutzerdefinierte Parameter, ein benutzerdefiniertes Farbschema und obere/untere Schwellenwerte festzulegen. Die meisten eingebauten Indikatoren in MT5 finden Sie unter dem Pfad "Beispiele\\". Um beispielsweise den Standard-RSI-Indikator zu verwenden,
Oscillator Predictor MT5
Samil Bozuyuk
Indikatoren
Sehr spezieller Indikator von Joe Dinapoli, der eine Ableitung des Detrended Oscillators ist. Mithilfe einer Reihe von Parametergleichungen wird ein prognostizierender Oszillator erstellt, der eine Periode im Voraus überkaufte und überverkaufte Bedingungen vorhersagt. Die sich daraus ergebenden Vorhersagewerte werden als Bänder auf dem Balkendiagramm ausgedrückt, sowohl oberhalb als auch unterhalb des Marktes. Er kann mit einem Bollinger Band verwechselt werden, hat aber keinerlei Ähnlichkeit mi
Visual Keltner Volatility Expansion
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Keltner Volatilitätsexpansionsindikator Entfesseln Sie die Kraft der Volatilität mit Präzision! Der Visual Keltner Volatility Expansion Indicator ist ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die die Volatilität des Marktes beherrschen und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten identifizieren wollen. Mit einem Preis von nur $65 bietet dieser Indikator eine unvergleichliche Kombination aus Einfachheit und Effektivität, die es Ihnen ermöglicht, ihn an Ihren i
Consolidation detect ICT
Minh Truong Pham
Indikatoren
Von Konsolidierung spricht man, wenn sich der Kurs innerhalb einer klaren Handelsspanne bewegt. Wenn die Kurse konsolidiert sind, zeigt dies, dass der Market Maker Aufträge auf beiden Seiten des Marktes platziert. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, das uninformierte Geld zu manipulieren. Dieser Indikator identifiziert automatisch Konsolidierungszonen und zeichnet sie auf dem Chart ein. Die Methode zur Bestimmung der Konsolidierungszonen basiert auf Pivot-Punkten und ATR, was eine präzise
Forex Signal Confidence
Jhones Jorente Garcia
Indikatoren
"Dieser Indikator wurde entwickelt, damit Sie nicht gegen den Trend handeln, die Preisstärke hilft Ihnen, mehr Vertrauen in Ihre Einträge zu haben. Hinweis: Der Indikator kann für alle Währungspaare verwendet werden, keine Sorge, wenn Sie nicht alle Indikatoren, die er verwendet, installiert haben, wird es von den Indikatoren, die Sie bereits auf der Plattform haben, berechnet werden.mit einer Schnittstelle, die Farbe für Kauf (blau), Verkauf (rot) und neutral ändert
Optimized Trend Track OTT
Erol Mutlu
4 (1)
Indikatoren
Optimized Trend Tracker OTT ist ein Indikator, der Händlern die Möglichkeit gibt, einen bestehenden Trend zu erkennen, oder anders ausgedrückt, festzustellen, auf welcher Seite des aktuellen Trends wir uns befinden. Wir befinden uns unter dem Einfluss eines Aufwärtstrends, wenn die Preise über OTT liegen, unter dem Einfluss eines Abwärtstrends, wenn die Preise unter OTT liegen kann man sagen, dass wir uns in einem Aufwärtstrend befinden. Der erste Parameter des OTT-Indikators, der von den
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Market Structure Trend Targets ist ein leistungsstarker Handelsindikator, der Händlern einen klaren, strukturierten und datengestützten Überblick über Marktmomentum, Ausbrüche und wichtige Preisreaktionszonen bietet. Der Indikator basiert auf den Prinzipien der intelligenten Marktstrukturanalyse und hilft nicht nur bei der Identifizierung der Trendrichtung, sondern auch bei der Ermittlung präziser Ausbruchsniveaus , der Erschöpfung des Trends und potenzieller Umkehrzonen - und das alles in v
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
Indikatoren
Pattern Trader No Repaint Indikator MT5 Version Der Indikator sucht nach 123 Pattern, 1234 Pattern, Double Top, Double Bottom Patterns, Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, ZigZag 1.618 und Father Bat Pattern. Der Pattern Trader-Indikator verwendet den ZigZag-Indikator und verbesserte Fraktale zur Bestimmung der Muster. Ziele und Stop-Loss-Levels werden durch Fibonacci-Berechnungen definiert. Diese Niveaus müssen als Empfehlung verstanden werden. Der Trader kann verschiedene
IBB Candles MT5
Navdeep Singh
Indikatoren
IBB Candles ist ein Tool, das auf dem Konzept der Inverse Bollinger Bands basiert. Es vergleicht den Preis mit dem Zustand der Bänder und stellt Kerzen mit verschiedenen Farben dar, die den aktuellen Zustand des Marktes definieren, d.h. Bereich | Trend | starker Trend. Wie der Name schon sagt, ist IBB (Inverse Bollinger Bands) eine Technik, die sich völlig von den traditionellen Bollinger Bands unterscheidet und sich bei der Marktanalyse als viel effektiver erweist. Diese persönliche Implementi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indikatoren
Trend BB MACD Indikator mit ADX-Filter Der Trend BB MACD mit ADX-Filter ist ein fortschrittliches technisches Werkzeug, das Bollinger-Bänder (BB) , MACD und den Average Directional Index (ADX) kombiniert. Er integriert nun ein vollständiges System zur Richtungsanalyse mit +DI und -DI sowie Optionen zur Kreuzbestätigung mit dem MACD. Er wurde entwickelt, um präzise und gefilterte Handelssignale zu liefern, optimiert für Scalping , Intraday-Handel und Swing-Trading . Er hilft nicht nur, die Richtu
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Projective SR – Echtzeit-projizierte Unterstützung und Widerstände Projective SR ist ein fortschrittlicher Indikator, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandspunkte im Chart erkennt und diese diagonal und dynamisch in die Zukunft projiziert . Er antizipiert somit mögliche Zonen, in denen der Preis reagieren könnte. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die nur feste Niveaus anzeigen, analysiert Projective SR die Preisgeometrie , identifiziert die relevantesten Pivots und ze
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Advanced ADX Pro: Bringen Sie Ihre ADX-Analyse auf das nächste Level  Der Advanced ADX Pro ist ein fortschrittliches Trading-Tool, das entwickelt wurde, um Ihre Erfahrung mit dem traditionellen Average Directional Index (ADX) Indikator zu revolutionieren. Er wurde geschaffen, um mehr Komfort, Kontrolle und visuelle sowie akustische Klarheit zu bieten, und geht weit über die Fähigkeiten des nativen ADX von MetaTrader 5 (MT5) hinaus.  Was ist der ADX und warum ist er entscheidend?  Der ADX ist ein
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Indikatoren
StochW%R Momentum Oszillator – Ihr intelligenter hybrider Momentum-Indikator Präzision. Rauschfilterung. Zuverlässiger. Sind Sie es leid, dass traditionelle Oszillatoren in volatilen Märkten falsche Signale erzeugen? Der StochW%R Momentum Oszillator ist die Evolution zur Analyse des Momentums und kombiniert das Beste aus dem Stochastik und dem Williams %R in einem einzigen leistungsstarken und anpassbaren Indikator. Hauptvorteil: Er reduziert das Marktrauschen und bietet dank seines intelligente
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Virtual Candle Blocks – Visualisiere den Markt ohne Grenzen Virtual Candle Blocks ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 5, mit dem Sie Kerzen jeder benutzerdefinierten Zeitspanne erstellen und visualisieren können, auch jene, die nicht nativ in der Plattform existieren. Haupteigenschaften: Benutzerdefinierte Zeitspannen: Gruppieren Sie die Basiskerzen in Blöcken der gewünschten Dauer (z. B. 5h, 14h, 28h, 72h usw.), um eine neue virtuelle Kerze zu erstellen. Dies ermöglicht Ihnen den
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitys
Theme Switcher - Passen Sie Ihr Trading-Terminal an Beschreibung Der Theme Switcher ist ein interaktives Panel, mit dem Sie das Farbschema Ihres Charts in MetaTrader 5 schnell ändern können. Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, die eine komfortable und personalisierte visuelle Umgebung suchen, und bietet eine Vielzahl von Themenstilen, inspiriert von Marken, Filmen und professionellen Designs. So verwenden Sie es Panel öffnen : Fügen Sie den Indikator einfach Ihrem Chart hinzu, und es e
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Was ist Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections ist ein umfassendes Handelssystem für MetaTrader 5, das Ihnen einen doppelten Vorteil bietet: Es identifiziert nicht nur hochwahrscheinliche Einstiegssignale (Kreuzung von gleitenden Durchschnitten) im gegenwärtigen Moment, sondern zeichnet auch eine visuelle Karte mit möglichen zukünftigen Marktszenarien . Stellen Sie es sich als ein 2-in-1-System vor: Ein intelligenter Signalgeber , der Ihnen sagt, wann Sie handeln sollten (Kreuzungen der Pi-G
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
LCD Laguerre Convergence Divergence: Ein fortschrittlicher MACD-Indikator Der LCD Laguerre Convergence Divergence ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der entwickelt wurde, um den klassischen MACD zu verbessern. Er bietet eine schnellere, sensiblere und adaptivere Erkennung von Momentum. Sein Hauptvorteil ist die Verwendung von Laguerre-Filtern , die präziser auf Preisänderungen reagieren als herkömmliche gleitende Durchschnitte. Hauptvorteile Höhere Sensibilität und geringere Verzög
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
MarketCrack – Whale Detector: Mit Smart Money im Einklang MarketCrack – Whale Detector ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um die Aktivität großer Marktteilnehmer, bekannt als „Wale“, visuell und vorausschauend zu erkennen. Sein Zweck ist es, Schlüsselmomente erheblichen institutionellen Drucks zu identifizieren, wodurch Trader sich an der Richtung des intelligenten Geldes ausrichten und strategische Entscheidungen mit größerem Vertrauen treffen können. Funktionalität und Zi
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Scalping Timer – Echtzeitpräzision für anspruchsvolle Scalper Der Scalping Timer ist ein kompaktes visuelles Tool, das speziell für Scalper und Daytrader entwickelt wurde, die auf perfektes Timing und minimale Transaktionskosten angewiesen sind. Dieses Echtzeit-Panel zeigt zwei wesentliche Metriken für das Scalping an: Exakter Countdown der verbleibenden Zeit bis zum Schluss der im Chart eingestellten Kerze. Sofortige Visualisierung des aktuellen Spreads des Symbols. Mit diesen entscheidenden In
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um vollständige und strukturierte Handelsdaten im JSON-Format zu exportieren. Sein Ziel ist es, jedem kostenlosen oder kostenpflichtigen KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude oder DeepSeek die Analyse der Informationen zu ermöglichen und personalisierte Empfehlungen, Strategien und Erklärungen anzubieten. Besondere Empfehlung: DeepSeek Obwohl
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Der Laguerre RSI: Ein fortschrittlicher Oszillator für die Marktanalyse Der Laguerre RSI ist ein fortschrittlicher Oszillator, der auf digitalen Filtern basiert und von John Ehlers entwickelt wurde. Dieser Indikator glättet Preisschwankungen mithilfe einer Technik namens Laguerre-Filter , wodurch Überkaufs- und Überverkaufszonen präziser erkannt und Marktrauschen reduziert werden können. Der Laguerre RSI oszilliert zwischen 0 und 1 , und seine Standardniveaus sind: Überkauft: über 0.75 Überverka
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Trading Advisor - Eine helfende Hand Dieser Indikator wurde entwickelt, um Trader bei ihren Operationen zu beraten und zu begleiten , indem er eine quantitative Marktanalyse in Echtzeit anbietet. Er ist kein Werkzeug für automatische Entscheidungen, sondern ein intelligenter Assistent , der Folgendes bietet: Marktdiagnose (Aufwärts-/Abwärtstrend, Spanne, Volatilität) Allgemeine Empfehlungen (wann kaufen, verkaufen oder abwarten) Vorgeschlagenes Risikomanagement (Stop Loss und Take Profit basiere
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Intelligente Signale basierend auf Price Action mit erweiterten Filtern GoGo Breaker ist ein leistungsstarker Handelsindikator, der das "Master Candle" -Muster nutzt, um hochwahrscheinliche Handelschancen in Echtzeit zu identifizieren. Er wurde für Trader entwickelt, die schnelle und präzise Einstiege suchen und ist ideal für Scalping, Intraday und Swing-Trading . Erkennt automatisch Kauf-/Verkaufssignale mit klaren Pfeilen. Funktioniert auf allen Märkten:
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Correlation Nexus Correlation Nexus: Beherrschen Sie die Beziehung zwischen Paaren – direkt oder invers Correlation Nexus ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der Trading-Chancen basierend auf der statistischen Korrelation zwischen zwei Finanzinstrumenten erkennt. Dieses System ermöglicht es Tradern, sowohl von positiven (direkten) als auch von negativen (inversen) Korrelationen zu profitieren, indem es sich dynamisch an verschiedene Währungspaare, Indizes oder Rohst
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein fortschrittlicher Monitor für Verlustpositionen , der Ihnen helfen soll, rechtzeitig zu reagieren und Ihr Kapital zu schützen. Er analysiert in Echtzeit alle offenen Trades im aktuellen Symbol, berechnet die Volatilität mit ATR auf mehreren Zeitrahmen und bestimmt, wie nah der Preis an Ihrem Stop Loss ist. Er zeigt visuelle Linien ( dynamischer Stop Loss und Break-Even ) und ein Panel im Bloomberg-Stil mit wichtigen Informationen zu jedem Trade: Verlustprozentsatz im Ver
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Real-Time Synthetic FX Rate (Echtzeit-Synthetischer FX-Kurs) Der Real-Time Synthetic FX Rate ist ein fortschrittlicher Indikator, der entwickelt wurde, um eine robuste, synthetische Schätzung des Wechselkurses für jedes bei Ihrem Broker verfügbare Währungspaar (einschließlich Majors, Minors und Exoten) zu berechnen. Sein Ziel ist es, eine dynamische Referenz zu bieten, die die minütliche Preisbildung widerspiegelt und somit eine orientierende Anleitung vor der Veröffentlichung offizieller Kurse
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Adaptive Fibonacci Zones ist eine verbesserte, dynamische Version des klassischen MetaTrader 5 Fibonacci-Retracements. Der Hauptunterschied zum nativen Fibonacci-Tool besteht darin, dass Sie die Niveaus nicht manuell zeichnen müssen und auch nicht nach Gefühl entscheiden müssen, von welchem Punkt bis zu welchem Punkt das Retracement gemessen werden soll. Der Indikator übernimmt diese Arbeit für Sie: Er erkennt automatisch die Swings (relevanten Hochs und Tiefs) des Marktes mithilfe von Fraktalen
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Smart Volume Flow (Intelligenter Volumenfluss) Smart Volume Flow ist ein professionelles Volumenanalyse-Tool, das die Interpretation des Orderflusses auf ein höheres Niveau hebt. Es wurde entwickelt, um über das bloße Zählen von Balken hinauszugehen, indem es hybrides Volumen , Trendkontext , Multi-Timeframe-Filter und Validierung mit gerichteter Stärke (ADX und +DI/-DI) kombiniert. Sein Ziel ist es, die Marktaktivität zu zerlegen, zu gewichten und zu kontextualisieren , um Rohdaten in taktische
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Entdecken Sie die Geheimnisse, die die großen Marktteilnehmer Ihnen vorenthalten wollen. Haben Sie sich jemals gefragt, ob die Markt- „Wale“ immer zur gleichen Zeit und in die gleiche Richtung einsteigen? Dieser Indikator zeigt es Ihnen. Er liefert keine direkten Einstiegssignale, aber er enthüllt historische Bewegungsmuster nach Stunden oder Tagen , die normalerweise unbemerkt bleiben würden. Sie könnten beispielsweise feststellen, dass der EURUSD donnerstags um 15:00 Uhr eine 80%ige Wahrschein
FREE
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
"Die Schachstrategie angewandt auf den Forex-Handel" Stellen Sie sich den Markt als ein Schachbrett vor. Jeder technische Indikator ist eine einzigartige und mächtige Figur mit einer unverwechselbaren Funktion. Dieses intelligente System kombiniert sechs Schlüssel-"Figuren", die harmonisch zusammenarbeiten, um Einstiegssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Bauer (EMA 50): Ihr agiler Späher, der schnelle Veränderungen im kurzfristigen Trend erkennt. Turm (EMA 200): Eine unerschütterl
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
DominoSync DoubleSix: Ein fortschrittlicher Indikator für zuverlässigen Handel DominoSync DoubleSix ist ein fortschrittlicher Indikator, der Händlern hilft, zuverlässigere Einstiegssignale zu identifizieren, indem er mehrere Zeitrahmen analysiert und Kerzen mit geringem Volumen oder atypischen Spannen herausfiltert. Die Einstiegssignale werden im Histogramm des Indikators angezeigt, was eine klarere und weniger aufdringliche Analyse auf dem Preis-Chart ermöglicht. Was DominoSync DoubleSix Einzig
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Pro MA 5 – Die professionelle Suite für gleitende Durchschnitte  Das umfassendste System für gleitende Durchschnitte in MetaTrader 5 Pro MA 5 revolutioniert die technische Analyse, indem es eine leistungsstarke, anpassbare und effiziente Oberfläche zur präzisen Trenderkennung bietet.  Was ist Pro MA 5? Es ist ein fortschrittlicher Indikator, der bis zu 5 konfigurierbare gleitende Durchschnitte mit intelligenten Warnungen, einem interaktiven Panel und einem optimierten Design für den Handel mit j
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experten
AUI Bot - Künstlicher Ultra-Instinkt ACHTUNG: Dieser Bot ist NICHT für Sie, wenn Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Gewinne anstreben. Dieser Bot ist ausschließlich für JÄHRLICHE Rentabilität konzipiert. Wenn Sie also nicht bereit sind, ihn ein ganzes Jahr lang ohne Eingriffe ruhig arbeiten zu lassen, ist er nichts für Sie. Wie funktioniert dieser Bot? Der Bot analysiert mehrere Marktfaktoren in verschiedenen Zeiträumen, um sehr strenge Entscheidungen zu treffen. Er geht nur dann in eine
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
TDI Laguerre Der TDI Laguerre ist eine Weiterentwicklung des beliebten Indikators Traders Dynamic Index (TDI) . Er ersetzt den klassischen RSI durch einen Laguerre-Filter , um eine flüssigere, sensiblere und präzisere Darstellung der Preisbewegung zu ermöglichen. Diese fortschrittliche Version kombiniert Volatilitätselemente, gleitende Durchschnitte und visuelle Signalerkennung mit konfigurierbaren Warnmeldungen.  Was leistet dieser Indikator? Dieser Indikator stellt dar: Eine geglättete Laguer
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
BB KC Hybrid Squeeze Band – Fortschrittlicher Indikator für Volatilität und Kompression Der BB KC Hybrid Squeeze Band ist ein technischer Indikator der nächsten Generation, der die Bollinger Bänder (BB) und den Keltner Kanal (KC) intelligent zu einer einzigen hybriden Struktur kombiniert. Er wurde entwickelt, um eine präzisere Ablesung des Marktvolatilitäts-, Kompressions- und Expansionsumfelds zu ermöglichen. Dieser Indikator hilft dabei, wichtige Chancenbereiche frühzeitiger und mit weniger Ra
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
MultiFrame Momentum Indikator Der MultiFrame Momentum ist ein fortschrittlicher Indikator, der gleichzeitig mehrere Markt-Zeitrahmen analysiert, um Momente der direktionalen Konvergenz zu identifizieren. Sein einzigartiges Design sucht nach Momentum-Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Zeiteinheiten und erzeugt klare visuelle Signale durch eine Linie, die zwischen Grün (bullisch) , Rot (bärisch) und Grau (neutral) wechselt. Essenzielle Konfiguration und Tests Die Effektivität des Indikators
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Legion of Soldiers – Benutzerhandbuch Hauptfokus Der Legion of Soldiers wurde als Indikator für Wiedereinstiege in bereits etablierte Trendstrategien konzipiert. Dieser Indikator definiert den Trend nicht selbst, sondern wird verwendet, um ein zuvor identifiziertes Trendsystem zu begleiten und zu verstärken . Die Trendrichtung sollte zuvor mit folgenden Tools bestätigt werden: MarketCrack – Whale Detector (empfohlen). Oder jede andere vom Benutzer verwendete Strategie zur Trenderkennung auf hohe
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Der Oracle Oscillator ist eine wahre Revolution in der technischen Analyse. Anstatt den Trader zu zwingen, mehrere Oszillatoren gleichzeitig zu beobachten – wie RSI (Relative Stärke Index), Stochastik , Williams %R , DeMarker und Laguerre-Filter – vereint dieser Indikator das Beste von jedem in einer einzigen, hybriden Linie (Farbe DodgerBlue ). Diese ist perfekt kalibriert, um auf reale Bewegungen schnell zu reagieren , während sie gleichzeitig Marktrauschen filtert und so die falschen Impulse
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
Dragon Bands Z: Visueller Trendanalyse-Indikator Dragon Bands Z ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um die Chart-Lektüre durch die visuelle Konsolidierung mehrerer technischer Quellen zu vereinfachen. Sein Ziel ist es, eine klare Indikation der Marktrichtung und ihrer Stärke zu liefern, ohne dass Charts mit zahlreichen einzelnen Indikatoren überladen werden. Der Indikator verwendet eine hybride Farbfüllung , um die Preisaktion in vier primäre visuelle Zustände zu übersetzen: Grün: Zeigt ein
