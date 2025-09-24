Elliott Wave Radar

Was macht dieser Indikator?

Er analysiert das Chart automatisch, um Elliott-Wellen-Muster (Impulse und Korrekturen) zu identifizieren, und zeigt Ihnen in Echtzeit, wo sich die Wellen 1, 2, 3, 4 und 5 befinden. Zusätzlich beinhaltet er Preisprognosen, Volumenbestätigungen und Dreieckserkennung.

Welche Verbesserungen bietet die "Radar"-Version?

Zielprojektion: Sie schlägt vor, wohin der Preis in Welle 5 gehen könnte.

Volumenbestätigung: Sie bestätigt, ob das Volumen das erkannte Muster unterstützt.

Dreieckserkennung: Sie identifiziert komplexe Korrekturen (kontrahierende, expandierende, symmetrische).

Probabilistische Analyse: Sie gibt an, wie zuverlässig das erkannte Muster ist (in %).

Mehrere alternative Zählungen: Sie bietet mehr als eine gültige Option, wenn der Markt uneindeutig ist.

So verstehen Sie die Farben und Linien

Wellenlinien:

BLAU: Impulsive Wellen (1, 3, 5) – Der Haupttrend.

ROT: Korrektive Wellen (2, 4) – Rücksetzer innerhalb des Trends.

GELBE LINIE (Vorgeschlagener Rücksetzer)

Sie markiert die Niveaus, an denen eine Korrektur am wahrscheinlichsten endet.

Wenn der Preis zurückgeht und die Basis der gelben Linie (der dem Preis am nächsten gelegene Punkt, der als Einstiegsniveau fungiert) durchbricht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in Richtung der Projektion am anderen Ende der Linie fortsetzt. Dieses Signal ist nur dann zuverlässig, wenn eine vollständige Trendwende bereits bestätigt wurde, was sowohl den Start- als auch den Endpunkt der gelben Linie validiert.

GRAUE LINIE (Trendkanal)

Sie begrenzt den Verlauf der impulsiven Wellen und hilft bei der Projektion, wo Welle 5 enden könnte. Wenn der Preis den Kanal respektiert, bestätigt dies die Stärke des Trends; wenn er ihn vorzeitig durchbricht, kann dies eine Korrektur oder eine Änderung des Szenarios andeuten.

Praktisches Beispiel: Aufwärtstrend

Welle 1 (Blau): Erster Aufwärtsimpuls.

Welle 2 (Rot): Rücksetzer (normalerweise 50 % oder 61,8 % von Welle 1).

Welle 3 (Blau): Starke Aufwärtsbewegung (die längste).

Welle 4 (Rot): Kleinerer Rücksetzer (überlappt Welle 1 nicht).

Gelbe Linie: Wenn sich der Preis hier befindet, deutet dies auf das Ende der Korrektur und einen potenziellen Einstieg hin.

Grauer Kanal: Wenn der Preis ihn durchbricht, bestätigt dies die Kraft in Trendrichtung.

Wichtige Signale für den Handel

EINSTIEG: Wenn der Preis die gelbe Linie in einer Korrektur berührt und abprallt.

ZIEL: Wo die Projektion der Welle 5 es vorschlägt (basierend auf Fibonacci).

BESTÄTIGUNG: Das Volumen muss bei impulsiven Wellen größer sein als bei korrektivischen.

Vorzeitiger potenzieller Einstieg (HÖHERES RISIKO)

Wann: Der Preis berührt die rote Linie (Welle 2 oder 4) oder nähert sich ihr.

Bestätigung: Abprallen mit Volumen und Fortsetzung des Musters.

Signal: Gelbe Linie aktiv mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Merken Sie sich

Es ist nicht 100 % narrensicher: Verwenden Sie Stops.

Funktioniert am besten auf 1H-Charts oder höher.

Kombinieren Sie es mit Unterstützung/Widerstand für höhere Präzision.

Der Indikator übernimmt die schwere technische Analyse für Sie! Sie müssen nur die Linien identifizieren und der Logik des Trends folgen.