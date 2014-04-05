Order Block Pro MT5

Yazar: KOUAME N'DA LEMISSA

Platform: MetaTrader 5

Açıklama:

Order Block Pro, grafiğinizdeki boğa ve ayı emir bloklarını (Order Blocks) otomatik olarak tespit eden gelişmiş bir göstergedir. Konsolidasyon mumlarını ve ardından gelen güçlü impuls mumlarını analiz ederek, fiyatın hızlanabileceği kritik bölgeleri belirler.

Bu gösterge, şunları yapmak isteyen traderlar için idealdir:

Kesin giriş ve çıkış noktalarını belirlemek

Dinamik destek ve direnç bölgelerini tespit etmek

Risk yönetimini ve işlem stratejilerini geliştirmek

Temel Özellikler:

Boğa OB Tespiti:

Konsolidasyon mumları sonrası güçlü yükselişleri yeşil ok ile gösterir.

Ayı OB Tespiti:

Konsolidasyon mumları sonrası güçlü düşüşleri kırmızı ok ile gösterir.

Tamamen Özelleştirilebilir: Konsolidasyon için maksimum mum gövde oranı ( BodyMaxRatio ) Hareketi onaylamak için sonraki mumun minimum oranı ( NextCandleMinPct ) Grafikte ok kaydırma mesafesi ( Arrow_Offset_Pts )

Marketplace Hazır:

Optimize edilmiş temiz kod, MQL5 Marketplace standartlarıyla uyumlu

Giriş Parametreleri:

Parametre Açıklama Arrow_Up_Code Yukarı ok için Wingdings kodu (varsayılan: 233) Arrow_Down_Code Aşağı ok için Wingdings kodu (varsayılan: 234) Arrow_Offset_Pts Grafikte ok kaydırma (varsayılan: 10) BodyMaxRatio Konsolidasyon olarak kabul edilen maksimum mum gövde oranı (varsayılan: 0.4) NextCandleMinPct Hareketi onaylamak için sonraki mumun minimum oranı (varsayılan: 0.8)

Kullanım Talimatları:

İndikatörü MT5 grafiğine ekleyin Ticaret stratejinize göre parametreleri ayarlayın Yeşil ve kırmızı oklar sırasıyla boğa ve ayı Order Block’larını gösterir Giriş ve çıkışları doğrulamak için diğer araçlarla kombine edin

Avantajları: