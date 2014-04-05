Order Block Pro MT5
- Göstergeler
- N'da Lemissa Kouame
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Yazar: KOUAME N'DA LEMISSA
Platform: MetaTrader 5
Açıklama:
Order Block Pro, grafiğinizdeki boğa ve ayı emir bloklarını (Order Blocks) otomatik olarak tespit eden gelişmiş bir göstergedir. Konsolidasyon mumlarını ve ardından gelen güçlü impuls mumlarını analiz ederek, fiyatın hızlanabileceği kritik bölgeleri belirler.
Bu gösterge, şunları yapmak isteyen traderlar için idealdir:
-
Kesin giriş ve çıkış noktalarını belirlemek
-
Dinamik destek ve direnç bölgelerini tespit etmek
-
Risk yönetimini ve işlem stratejilerini geliştirmek
Temel Özellikler:
-
Boğa OB Tespiti:
Konsolidasyon mumları sonrası güçlü yükselişleri yeşil ok ile gösterir.
-
Ayı OB Tespiti:
Konsolidasyon mumları sonrası güçlü düşüşleri kırmızı ok ile gösterir.
-
Tamamen Özelleştirilebilir:
-
Konsolidasyon için maksimum mum gövde oranı ( BodyMaxRatio )
-
Hareketi onaylamak için sonraki mumun minimum oranı ( NextCandleMinPct )
-
Grafikte ok kaydırma mesafesi ( Arrow_Offset_Pts )
-
-
Marketplace Hazır:
Optimize edilmiş temiz kod, MQL5 Marketplace standartlarıyla uyumlu
Giriş Parametreleri:
|Parametre
|Açıklama
|Arrow_Up_Code
|Yukarı ok için Wingdings kodu (varsayılan: 233)
|Arrow_Down_Code
|Aşağı ok için Wingdings kodu (varsayılan: 234)
|Arrow_Offset_Pts
|Grafikte ok kaydırma (varsayılan: 10)
|BodyMaxRatio
|Konsolidasyon olarak kabul edilen maksimum mum gövde oranı (varsayılan: 0.4)
|NextCandleMinPct
|Hareketi onaylamak için sonraki mumun minimum oranı (varsayılan: 0.8)
Kullanım Talimatları:
-
İndikatörü MT5 grafiğine ekleyin
-
Ticaret stratejinize göre parametreleri ayarlayın
-
Yeşil ve kırmızı oklar sırasıyla boğa ve ayı Order Block’larını gösterir
-
Giriş ve çıkışları doğrulamak için diğer araçlarla kombine edin
Avantajları:
-
Önemli fiyat hareketlerini hızlıca tespit eder
-
Daha güvenli işlemler planlamaya yardımcı olur
-
Hem yeni başlayanlar hem deneyimli traderlar için uygundur
-
Grafikte basit ve sezgisel görselleştirme sağlar