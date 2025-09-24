このインジケーターは何をしますか？

このインジケーターは、チャートを自動的に分析してエリオット波動のパターン（推進波と修正波）を特定し、リアルタイムで波1、2、3、4、5がどこにあるかを表示します。さらに、価格予測、出来高の検証、および三角保ち合いの検出も含まれています。

この「レーダー」バージョンはどのように改善されましたか？

目標の予測: 第5波での価格の行方を提案します。

出来高による検証: 出来高が検出されたパターンを支持しているか確認します。

三角保ち合いの検出: 複雑な修正（収縮、拡張、対称）を特定します。

確率分析: 検出されたパターンの信頼性（％）を示します。

複数の代替カウント: 市場が曖昧な場合に、複数の有効な選択肢を提供します。

色と線の見方

波の線：

青: 推進波 （1、3、5）— 主要なトレンド。

赤: 修正波（2、4）— トレンド内の後退。

黄色い線（推奨される後退）

この線は、修正が終了する可能性が最も高い水準を示します。

もし価格が後退し、黄色の線の基部（価格に最も近い点であり、エントリーレベルとして機能します）を破ると、その線が反対側に位置する予測に向けて継続する確率が高まります。このシグナルは、トレンドの完全な変化がすでに確認され、黄色の線の始点と終点の両方が有効とされた場合にのみ信頼できます。

灰色の線（トレンドチャネル）

この線は推進波の軌跡を区切り、第5波がどこで終了するかを予測するのに役立ちます。価格がチャネルを尊重する場合、トレンドの強さが確認されます。もし途中でそれを破ると、修正やシナリオの変化を予期できる場合があります。

実践例：上昇トレンド

波1（青）： 最初の上昇推進。

波2（赤）： 後退（通常は波1の50％または61.8％）。

波3（青）： 強い上昇の動き（最も長い）。

波4（赤）： 小さな後退（波1と重なりません）。

黄色い線： 価格がここにある場合、 修正の終了 と潜在的なエントリーを示唆します。

灰色のチャネル： 価格がそれを破ると、トレンド方向の強さが確認されます。

取引のための主要なシグナル

エントリー: 価格が修正中に 黄色の線 に触れて反発するとき。

ターゲット: 第5波の予測 が示唆する場所（フィボナッチに基づく）。

確認: 出来高は修正波よりも推進波で高くなければなりません。

早期の潜在的エントリー（高リスク）

いつ: 価格が 赤い線 （波2または4）に触れるか近づくとき。

確認: 出来高を伴う反発とパターンの継続。

シグナル: 高確率で黄色い線がアクティブになっていること。

覚えておいてください

100％確実ではありません: ストップロスを使用してください。

1H以上のチャートで最もよく機能します。

より高い精度を得るために、サポート/レジスタンスと組み合わせてください。

このインジケーターは、面倒なテクニカル分析を代わりに行ってくれます！あなたは線を特定し、トレンドのロジックに従うだけで良いのです。