Elliott Wave Radar

这个指标有什么作用？

该指标会自动分析图表，识别艾略特波浪模式（推动浪和调整浪），并实时显示波浪1、2、3、4和5的位置。此外，它还包括价格预测、成交量验证和三角形形态识别。

“雷达”版本有哪些改进？

目标预测： 提示价格在第五浪中可能走向何方。

成交量验证： 确认成交量是否支持已识别的模式。

三角形识别： 识别复杂的调整浪（收缩、扩张、对称）。

概率分析： 告诉你已识别模式的可靠性（%）。

多重备选计数： 如果市场走势模糊，提供不止一个有效选项。

如何理解颜色和线条

波浪线：

蓝色： 推动浪 （1、3、5）— 主要趋势。

红色： 调整浪（2、4）— 趋势内的回调。

黄线（建议回调位）

这条线标出了修正最有可能结束的水平。

如果价格回调并突破黄线的底部（即最接近价格、作为入场点的那个位置），则价格继续向黄线另一端的预测位移动的可能性会增加。只有当完整的趋势变化已经确认，并且黄线的起点和终点都得到验证时，这个信号才是可靠的。

灰色线（趋势通道）

这条线界定了推动浪的运行轨迹，并帮助预测第五浪可能结束的位置。如果价格在通道内运行，则确认了趋势的强度；如果提前突破通道，则可能预示着修正或市场情景的变化。

实用示例：看涨趋势

波浪1（蓝色）： 第一次看涨推动。

波浪2（红色）： 回调（通常是波浪1的50%或61.8%）。

波浪3（蓝色）： 强劲的看涨走势（最长的一浪）。

波浪4（红色）： 较小的回调（不与波浪1重叠）。

黄线： 如果价格在此处，它暗示 修正结束 并可能提供入场机会。

灰色通道： 如果价格突破通道，则确认了趋势方向的强度。

关键交易信号

入场： 当价格在修正中触及 黄线 并反弹时。

目标： 在 第五浪预测 所指示的位置（基于斐波那契）。

确认： 成交量在推动浪中应大于修正浪。

潜在提前入场（风险更高）

何时： 价格触及或接近 红线 （波浪2或4）。

确认： 伴随成交量的反弹和模式的延续。

信号： 黄线以高概率激活。

请记住

它并非100%可靠： 使用止损 。

在1小时或更高时间周期的图表上效果更好。

结合支撑/阻力位，以提高准确性。

该指标为你完成了繁重的技术分析工作！你只需要识别这些线，并遵循趋势的逻辑。