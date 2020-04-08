Elliott Wave Radar

Optimized Trend Tracker OTT es un indicador que proporciona a los traders encontrar una tendencia existente o en otras palabras ser de qué lado de la tendencia actual estamos. Estamos bajo el efecto de la tendencia alcista en los casos en que los precios están por encima de OTT , bajo la influencia de una tendencia bajista, cuando los precios están por debajo de OTT se puede decir que estamos. El primer parámetro en el indicador OTT establecido por los dos parámetros es el periodo/longitud