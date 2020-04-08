Elliott Wave Radar

¿Qué hace este indicador?

Analiza automáticamente el gráfico para identificar patrones de Ondas de Elliott (impulsos y correcciones) y te muestra dónde están las ondas 1, 2, 3, 4 y 5 en tiempo real. Además, incluye proyecciones de precio, validación de volumen y detección de triángulos.

 ¿En qué mejora esta versión "Radar"?

  • Proyección de objetivos: Sugiere hacia dónde podría ir el precio en la onda 5.

  • Validación con volumen: Confirma si el volumen apoya el patrón detectado.

  • Detección de triángulos: Identifica correcciones complejas (contráctiles, expansivos, simétricos).

  • Análisis probabilístico: Te dice cuán confiable es el patrón detectado (%).

  • Múltiples conteos alternativos: Más de una opción válida si el mercado es ambiguo.

Cómo entender los colores y líneas

Líneas de ondas:

  •  AZUL: Ondas impulsivas (1, 3, 5) - La tendencia principal.

  •  ROJA: Ondas correctivas (2, 4) - Retrocesos dentro de la tendencia.

  • LÍNEA AMARILLA: Retroceso sugerido – Marca los niveles donde es más probable que termine una corrección.
    Si el precio retrocede y rompe la base de la línea amarilla (el punto más cercano al precio, que funciona como nivel de entrada), aumenta la probabilidad de que continúe hacia la proyección ubicada en el otro extremo de la línea.
    Esta señal solo es confiable cuando ya se confirma un cambio completo en la tendencia, lo que valida tanto el punto de partida como el de llegada de la línea amarilla.

  •  LÍNEA GRIS (canal de tendencia): Delimita el recorrido de las ondas impulsivas y ayuda a proyectar dónde podría terminar la onda 5. Si el precio respeta el canal, confirma la fuerza de la tendencia; si lo rompe antes de tiempo, puede anticipar una corrección o un cambio de escenario.

Ejemplo práctico: Tendencia Alcista

  1.  Onda 1 (Azul): Primer impulso alcista.

  2.  Onda 2 (Roja): Retroceso (normalmente 50% o 61.8% de la onda 1).

  3.  Onda 3 (Azul): Fuerte movimiento alcista (la más larga).

  4. Onda 4 (Roja): Retroceso menor (no superpone onda 1).

  5.  Línea amarilla: Si el precio está aquí, sugiere fin de la corrección y entrada potencial.

  6.  Canal gris: Si el precio lo rompe, confirma fuerza en la dirección de la tendencia.

Señales clave para operar

  • ENTRADA: Cuando el precio toca la línea amarilla en una corrección y rebota.

  • OBJETIVO: Donde la proyección de la onda 5 sugiere (basado en Fibonacci).

  • CONFIRMACIÓN: El volumen debe ser mayor en ondas impulsivas que en correctivas.

Entrada Potencial anticipada MAYOR RIESGO.

  • Cuándo: Precio toca o se acerca a la línea roja (onda 2  o 4 )

  • Confirmación: Rebote con volumen y continuación del patrón

  • Señal: Línea amarilla activa con alta probabilidad

 Recuerda

  • No es 100% infalible: Usa stops.

  • Funciona mejor en gráficos de 1H o superiores.

  • Combínalo con soporte/resistencia para mayor precisión.

¡El indicador hace el análisis técnico pesado por ti! Solo identifica las líneas y sigue la lógica de la tendencia.



Productos recomendados
Aggression Wave PRO
JETINVEST
Indicadores
Aggression Wave PRO es un indicador desarrollado para monitorear la divergencia, la fuerza y ​​la continuidad del volumen de agresión de las negociaciones de compra y venta. Agrression Wave PRO tiene características que le permiten ver más allá del volumen delta acumulado del día. Nota: Este indicador NO FUNCIONA para Brokers y/o Mercados SIN el tipo de agresión (COMPRA o VENTA). Las criptomonedas y Forex no brindan este tipo de información, es decir, no funciona con ella. Operación     Es p
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
Indicadores
Este indicador le ayuda a identificar tendencias y patrones. Muestra la tendencia a corto, medio y largo plazo al mismo tiempo en la pantalla. Es compatible con todos los plazos, excepto mensual. Este indicador NO implementa el indicador ZigZag, pero utiliza su propio algoritmo de reacción rápida. Mercados soportados : - Forex - Metales - Energías Spot - sólo en Futuros de Energía o Petróleo US - sólo en Índices Spot o Índice US Tech 100 o UK 100 Index o US Wall Street 30 Index o US SPX 500 In
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicadores
Indicador basado en tendencias Identifique tendencias con este indicador Un indicador de tendencias fácil de usar Sin configuraciones complicadas Atributos: Puede utilizarse en todos los símbolos Puede utilizarse en todos los marcos temporales Señales relativamente altas Sin ajustes complicados Específico para la tendencia Soporte de por vida Ajustes: Alarma Mostrar Alerta: Al activar estos ajustes, después de recibir la señal, recibirá una alarma en Metatrader Alarma Mostrar Notificación: Al
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indicadores
Este indicador se basa en los suavizadores de Nadaraya-Watson publicados anteriormente. Aquí hemos creado un indicador de envolvente basado en Kernel Smoothing con alertas integradas a partir de cruces entre los extremos del precio y de la envolvente. A diferencia del estimador Nadaraya-Watson, este indicador sigue una metodología contraria . Tenga en cuenta que, por defecto, este indicador puede estar sujeto a repintado. Los usuarios pueden utilizar un método de suavizado sin repintado dispo
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Categoría: Indicador de tendencia Plataforma: MetaTrader 5 Tipo: Indicador de entrada Plazos: Todos Estilos de Operador: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Opciones Binarias Mercados: Todos Descripción Este indicador es una versión mejorada del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con características adicionales de claridad visual y detección de ciclos. Está diseñado para proporcionar a los operadores una visión más clara de las condiciones de impulso y los posibles puntos de inflexión. Caracterís
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
Introducción a Smart Engulfing MT5: Adéntrate en el mundo del trading refinado con Smart Engulfing MT5, tu indicador profesional para identificar patrones envolventes de alta calidad. Diseñada con precisión y facilidad de uso en mente, esta herramienta está creada exclusivamente para usuarios de MetaTrader 5. Descubre oportunidades de trading lucrativas sin esfuerzo, ya que Smart Engulfing MT5 te guía con alertas, flechas y tres niveles de toma de beneficios distintos, convirtiéndolo en el compa
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indicadores
Este es el Índice de Fuerza Relativa (RSI) personalizado de Gekko, una versión personalizada del famoso indicador RSI. Use el RSI normal y aproveche dos cálculos de señales de entrada y diferentes formas de recibir alertas cada vez que haya un posible punto de entrada o salida. Entradas Period: Periodo para el cálculo de RSI (cantidad de barras); Cómo el indicador calculará las señales de entrada (oscilación): 1- Produce señales de salida para oscilaciones basadas en el RSI entrando o saliendo
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
El indicador Swing High Low and Fibonacci Retracement es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles de precios clave y posibles zonas de retroceso en el mercado. Detecta automáticamente los máximos y mínimos recientes en el gráfico y superpone niveles de retroceso de Fibonacci basados en estos puntos. Este indicador ayuda a los operadores a Visualizar la estructura del mercado resaltando los puntos de oscilación recientes. Identificar las zonas de soporte y res
SMC Unmitigated Finding
Panthita Aichoi
Indicadores
SMC Unmitigated Finding es un indicador para encontrar oferta y demanda no mitigada en tramos anteriores de precio Ajustes Ajustes de Zigzag ZZDepth - Por defecto es 12. ZZDeviation - por defecto es 5. ZZBackStep - por defecto es 3. Configuración de la línea horizontal SupportColor : color de la línea de soporte. ResistanceColor : color de la línea de resistencia. Configuración Num of Show- Número de líneas de soporte y resistencia mostradas.
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Indicadores
Póngase en contacto conmigo para recibir instrucciones, ¡cualquier pregunta! Introducción Los fondos en V y los máximos (o retrocesos de Fibonacci) son patrones gráficos muy populares entre los operadores debido a su potencial para identificar cambios de tendencia. Estos patrones se caracterizan por movimientos de precios bruscos y repentinos, creando una formación en forma de V o V invertida en el gráfico . Al reconocer estos patrones, los operadores pueden anticipar posibles cambios en la dir
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicadores
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Estrategia Pro Confirma la dirección de la tendencia utilizando la lógica inteligente del impulso y el comportamiento clave del precio C ómo funciona DoctorEdge V-LINE es un indicador visual inteligente diseñado para detectar impulsos de tendencia y confirmar su fuerza basándose en cómo reacciona el precio alrededor de ciertas zonas dinámicas. Tendencia de compra: Cuando el precio alcanza el nivel -20 , la línea se vuelve verde , señalando una pote
Custom RSI suggested by Adrian Morosan research
Minh Truong Pham
Indicadores
Adrian MOROSAN (2011) examinó el mismo conjunto de datos utilizando tanto el RSI tradicional como el modificado. También incorporó el volumen de negociación en la fórmula de cálculo del método. Por último, los resultados obtenidos utilizando la forma tradicional del indicador se compararán con los obtenidos utilizando la versión modificada. Comprobó que, en comparación con la forma original, su versión resultaba más ventajosa cuando se utilizaba una interpretación diferente, incluso opuesta. Y,
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicadores
Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger La Estrategia de Flechas RSI Bandas de Bollinger es un indicador técnico limpio y efectivo diseñado para identificar puntos de reversión de alta probabilidad utilizando la combinación del RSI y las Bandas de Bollinger. Esta estrategia utiliza el indicador RSI junto con las Bandas de Bollinger para: Vender cuando el precio está por encima de la banda superior de Bollinger. Comprar cuando el precio está por debajo de la banda inferior de Bollinger. Las
MP Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicadores
Este indicador contiene Niveles Pivote de: Tradicional Fibonacci Woodie Clásico Demark Camarilla Los periodos de cálculo se pueden establecer en automático / Diario / Semanal / Mensual / Anual. Número de niveles editable. Opciones para ocultar etiquetas de nivel y etiquetas de precio. Los Puntos Pivote son niveles de precios que los chartistas pueden utilizar para determinar los niveles de soporte y resistencia intradía. Los Puntos Pivote utilizan la Apertura, el Máximo y el Mínimo del día anter
Reversal Zones Pro MT5
Stanislav Konin
Indicadores
Reversal Zones Pro - un indicador diseñado específicamente para identificar con precisión las zonas clave de cambio de tendencia. Calcula el rango medio real del movimiento del precio desde los límites inferiores a los superiores y muestra visualmente las posibles zonas de inversión directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar eficazmente los puntos de inflexión cruciales en el mercado. Características principales: Identificación de zonas de inversión: El indicador destaca
Price Action Reversal
Puiu Alex
Indicadores
La acción del precio es uno de los conceptos de negociación más populares. Sin embargo, todavía circulan muchos malentendidos y medias verdades que confunden a los operadores y los abocan al fracaso. Usando PA Trend Reversal será posible identificar movimientos de agotamiento de alta probabilidad de una tendencia. Características El indicador emite alertas en tiempo real cuando se cumplen las condiciones. Configure qué pares de divisas y en qué plazos desea recibir alertas. Entradas Cálculo de V
Bullhouse WavePrice
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indicadores
Indicador Wave Price El indicador Wave Price es una herramienta avanzada de análisis técnico que visualiza los movimientos de los precios en formaciones de ondas utilizando un enfoque ZigZag. Ayuda a los operadores a identificar patrones de precios significativos, tendencias y posibles retrocesos al descomponer la acción del precio en ondas significativas. Análisis de ondas de precios : Visualiza los movimientos de los precios en claros patrones de ondas Cálculo basado en ZigZag : Filtra el rui
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si el
Kangaroo Tail Hunter MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Presentamos al Cazador de Canguros - Su Ventaja Definitiva en el Mercado Forex ¡ATENCIÓN Operadores de Forex! ¿Está usted en la búsqueda constante de configuraciones comerciales de alta probabilidad? ¿O tal vez es usted un operador novato que lucha por identificar con precisión los puntos de entrada y salida? Nuestra solución, el Kangaroo Hunter, está a punto de revolucionar su forma de operar. Este indicador meticulosamente diseñado simplifica y refina el arte de identificar los patrones de Co
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indicadores
El indicador First Dawn utiliza un mecanismo único para buscar y trazar señales. Esto mantiene la búsqueda de señales, por lo que es un gran indicador para scaping e identificación de cambios de dirección, swing trading y trend trading. El First Dawn le ayuda a obtener señales tempranas. El backtest le da la verdadera imagen de cómo funciona el indicador con cuentas reales/demo. Aunque este es un indicador pequeño está repleto de configuraciones ventajosas que le ayudarán tanto si lo desea: Aju
MTF Trend Map
Lù Hirata
Indicadores
"Quiero confirmar la dirección de la tendencia en marcos temporales superiores, pero cambiar el gráfico cada vez es molesto..." ¡Este producto existe para ti! Trend Map Descripción del producto Esta herramienta registra la dirección de la tendencia en cada marco temporal (o en cada estructura fractal) y la muestra siempre en el gráfico. Aunque cambies el marco temporal, el panel permanece visible, por lo que es recomendable para quienes revisan el gráfico con frecuencia cambiando el tiempo. Perm
Oscillator Candles
Natan Saidon
Indicadores
Con este indicador puede colorear las velas de su gráfico basándose en la salida de cualquier indicador oscilador. Soporta tanto indicadores incorporados como personalizados, con la capacidad de establecer hasta 5 parámetros personalizados, esquema de color personalizado y valores de umbral superior/inferior. La mayoría de los indicadores incorporados en MT5 se encuentran en la ruta "Ejemplos". Por ejemplo, para utilizar el indicador RSI por defecto, establezca la ruta del indicador a "Examples\
Oscillator Predictor MT5
Samil Bozuyuk
Indicadores
Indicador muy especial de Joe Dinapoli que es un derivado de un Oscilador Detrended. A través de un conjunto de ecuaciones paramétricas, se crea un oscilador predictor que pronostica, con un periodo de antelación, las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los valores de predicción resultantes se expresan en forma de bandas en el gráfico de barras, tanto por encima como por debajo del mercado. Puede confundirse con una banda de Bollinger, pero no tiene ningún parecido. Las bandas del Predictor
Visual Keltner Volatility Expansion
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Keltner de Expansión de la Volatilidad ¡Libere el poder de la volatilidad con precisión! El Indicador de Expansión de Volatilidad Visual Keltner es una herramienta de vanguardia meticulosamente diseñada para los operadores que buscan dominar la volatilidad del mercado e identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad. Con un precio de sólo 65 dólares, este indicador ofrece una combinación sin igual de simplicidad y eficacia, que le permite adaptarlo y optimizarlo
Consolidation detect ICT
Minh Truong Pham
Indicadores
La consolidación se produce cuando el precio se mueve dentro de un rango de negociación claro. Cuando los precios se consolidan, el creador de mercado coloca órdenes en ambos lados del mercado. Esto se debe principalmente a la manipulación del dinero no informado. Este indicador identifica automáticamente las zonas de consolidación y las traza en el gráfico. El método para determinar las zonas de consolidación se basa en los puntos pivote y el ATR, lo que garantiza una identificación precisa. E
Forex Signal Confidence
Jhones Jorente Garcia
Indicadores
"Este indicador fue diseñado para que usted no opere en contra de la tendencia, la fuerza del precio le ayuda a tener más confianza en sus entradas. Nota: El indicador se puede utilizar en cualquier par de divisas, no te preocupes si no tienes instalados todos los indicadores que utiliza, se calculará a partir de los indicadores que ya tengas en la plataforma.Con una interfaz que cambia de color para compra (azul), venta (rojo) y neutral.
Optimized Trend Track OTT
Erol Mutlu
4 (1)
Indicadores
Optimized Trend Tracker OTT es un indicador que proporciona a los traders encontrar una tendencia existente o en otras palabras ser de qué lado de la tendencia actual estamos. Estamos bajo el efecto de la tendencia alcista en los casos en que los precios están por encima de OTT , bajo la influencia de una tendencia bajista, cuando los precios están por debajo de OTT se puede decir que estamos. El primer parámetro en el indicador OTT establecido por los dos parámetros es el periodo/longitud
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indicadores
Market Structure Trend Targets es un potente indicador de negociación diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara, estructurada y basada en datos del impulso del mercado, las rupturas y las zonas clave de reacción de los precios. Basado en los principios del análisis inteligente de la estructura del mercado , ayuda a identificar no sólo la dirección de la tendencia, sino también los niveles precisos de ruptura , el agotamiento de la tendencia y las posibles zonas de reversión , todo
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
Indicadores
Pattern Trader No Repaint Indicador MT5 Version El indicador busca el patrón 123, el patrón 1234, el patrón doble superior, el patrón doble inferior, el patrón cabeza y hombros, el patrón cabeza y hombros inverso, el patrón ZigZag 1.618 y el patrón Padre Murciélago. El indicador Pattern Trader utiliza el Indicador Zig Zag y Fractales Mejorados para determinar los patrones. Los objetivos y los niveles de Stop Loss se definen mediante cálculos de Fibonacci. Estos niveles deben tomarse com
IBB Candles MT5
Navdeep Singh
Indicadores
IBB Candles es una herramienta que se basa en el concepto de Bandas de Bollinger Inversas. Compara el precio relativo al estado de las bandas y traza velas con diferentes colores que definen el estado actual del mercado, es decir, rango | tendencia | tendencia fuerte. Como su nombre indica IBB (Inverse Bollinger Bands) es una técnica que es completamente diferente de las tradicionales bandas de Bollinger y resulta ser mucho más eficaz en el análisis de mercado. Esta implementación personal hace
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indicadores
Indicador Trend BB MACD con Filtro ADX El Trend BB MACD con Filtro ADX es una herramienta técnica avanzada que combina Bandas de Bollinger (BB) , MACD y el Índice de Movimiento Direccional (ADX) , incorporando ahora un sistema completo de análisis direccional con +DI y -DI , así como opciones de confirmación cruzada con MACD. Está diseñado para ofrecer señales de trading precisas y filtradas, optimizadas para scalping, intradía y swing trading , ayudando a identificar no solo la dirección, sino
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Projective SR – Soportes y Resistencias Proyectados en Tiempo Real Projective SR es un indicador avanzado que detecta automáticamente los puntos clave de soporte y resistencia en el gráfico y los proyecta de forma diagonal y dinámica hacia el futuro , anticipando posibles zonas donde el precio podría reaccionar. A diferencia de los indicadores tradicionales que solo muestran niveles fijos, Projective SR analiza la geometría del precio , identifica los pivotes más relevantes y dibuja líneas incli
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Advanced ADX Pro: Lleva tu Análisis del ADX al Siguiente Nivel  El Advanced ADX Pro es una herramienta de trading avanzada diseñada para transformar tu experiencia con el tradicional indicador Average Directional Index (ADX) . Creado para ofrecer mayor comodidad, control y claridad visual y auditiva, este indicador va mucho más allá de las capacidades del ADX nativo de MetaTrader 5 (MT5).  ¿Qué es el ADX y por qué es Crucial?  El ADX es un indicador técnico vital que mide la fuerza de la tendenc
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicadores
StochW%R Momentum Oscillator – Tu Indicador Híbrido de Momentum Inteligente Precisión. Filtrado de Ruido. Mas Confiable. ¿Cansado de osciladores tradicionales que generan señales falsas en mercados volátiles? El   StochW%R Momentum Oscillator   es la evolución para analizar momentum, combinando lo mejor del   Estocástico   y el   Williams %R   en un solo indicador potente y personalizable. Beneficio clave:   Reduce el ruido del mercado   y ofrece   señales más limpias   gracias a su algoritmo de
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Virtual Candle Blocks – Visualiza el mercado sin límites Virtual Candle Blocks es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que te permite crear y visualizar velas de cualquier temporalidad personalizada, incluso aquellas que no existen de forma nativa en la plataforma. Características Principales: Temporalidades Personalizadas: Agrupa las velas base en bloques de la duración que desees (ej. 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) para crear una nueva vela virtual. Esto te permite acceder a temporalidades exclus
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilidades
Theme Switcher - Personaliza tu Terminal de Trading Descripción El   Theme Switcher   es un panel interactivo que permite cambiar rápidamente el esquema de colores de tu gráfico en MetaTrader 5. Diseñado para traders que buscan un entorno visual cómodo y personalizado, esta herramienta ofrece una variedad de estilos temáticos inspirados en marcas, películas y diseños profesionales. ¿Cómo usarlo? Abrir el panel : Simplemente añade el indicador a tu gráfico y aparecerá una ventana con botones de d
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
¿Qué es Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections es un completo sistema de trading para MetaTrader 5 que te ofrece una doble ventaja: no solo identifica señales de entrada de alta probabilidad (cruce de Medias Moviles) en el momento presente, sino que también traza un mapa visual con posibles escenarios futuros del mercado. Piensa en él como un sistema dos en uno: Un Generador de Señales Inteligente que te dice cuándo actuar, cruces de medias móviles Pi. Un Proyector de Ciclos Estratégico que
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El LCD Laguerre Convergence Divergence es un indicador técnico avanzado diseñado para mejorar al MACD clásico, ofreciendo una detección de momentum más rápida, sensible y adaptativa. Su ventaja principal es el uso de filtros Laguerre , que reaccionan con mayor precisión a los cambios de precio que las medias móviles tradicionales. Ventajas Clave Mayor Sensibilidad y Menor Retraso: Los filtros Laguerre generan señales de entrada y salida más tempranas, cruciales en mercados volátiles. Adaptabilid
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Scalping Timer – Precisión en Tiempo Real para Scalpers Exigentes Scalping Timer es un indicador visual compacto diseñado específicamente para scalpers y day traders que dependen del timing perfecto y del costo mínimo de transacción . Este panel en tiempo real muestra dos métricas esenciales para el scalping: Cuenta regresiva exacta del tiempo restante para el cierre de vela establecida en el grafico Visualización inmediata del spread actual del símbolo Con esta información crítica al alcance d
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
MarketCrack – Whale Detector,  es un indicador profesional diseñado para detectar de forma visual y anticipada la actividad de los grandes participantes del mercado, conocidos como “ballenas”. Su propósito es identificar momentos clave de presión institucional significativa, permitiendo al trader alinearse con la dirección del dinero inteligente y tomar decisiones estratégicas con mayor confianza. Funcionalidad y objetivo: MarketCrack – Whale Detector analiza la acción del precio y el volumen
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Exporter for AI Assistant es un indicador profesional para MetaTrader 5 diseñado para exportar datos de trading completos y estructurados en formatos JSON. Su objetivo es permitir que cualquier asistente de Inteligencia Artificial (IA) —ya sea gratuito o de pago como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o DeepSeek— pueda analizar la información y ofrecer recomendaciones, estrategias y explicaciones personalizadas. Recomendación Especial: DeepSeek Si bien este exportador funciona con cualquie
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Advisor - A Helping Hand Este indicador está diseñado para   asesorar y acompañar   al trader en su operativa, ofreciendo un análisis cuantitativo del mercado en tiempo real. No es una herramienta para tomar decisiones automáticas, sino un   asistente inteligente   que proporciona: Diagnóstico del mercado   (tendencia alcista/bajista, rango, volatilidad) Recomendaciones generales   (cuándo comprar, vender o esperar) Gestión de riesgo sugerida   (Stop Loss y Take Profit basados en ATR) Co
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Laguerre RSI es un oscilador avanzado basado en filtros digitales desarrollado por John Ehlers . Este indicador suaviza las fluctuaciones de precio utilizando una técnica llamada filtro de Laguerre , permitiendo detectar con mayor precisión las zonas de sobrecompra y sobreventa , reduciendo el ruido del mercado. El Laguerre RSI oscila entre 0 y 1 , y sus niveles estándar son: Sobrecompra: por encima de 0.75 Sobreventa: por debajo de 0.25 Este indicador es ideal para detectar giros de mercado
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Este indicador es un monitor avanzado de posiciones en pérdida , diseñado para ayudarte a reaccionar a tiempo y proteger tu capital. Analiza en tiempo real todas las operaciones abiertas en el símbolo actual, calcula la volatilidad usando ATR en múltiples temporalidades y determina qué tan cerca está el precio de tu Stop Loss. Muestra líneas visuales (Stop Loss dinámico y Break-Even) y un panel estilo Bloomberg con información clave de cada operación: Porcentaje de pérdida respecto a tu balanc
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Señales inteligentes basadas en acción del precio con filtros avanzados GoGo Breaker es un potente indicador de trading que utiliza el patrón   "Master Candle"   para identificar oportunidades de alta probabilidad en tiempo real. Diseñado para traders que buscan   entradas rápidas y precisas , es ideal para   scalping, intradía y swing trading .   Detecta automáticamente   señales de compra/venta con flechas claras.   Funciona en todos los mercados : Forex
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Real-Time Synthetic FX Rate es un indicador diseñado para calcular una estimación sintética y robusta del tipo de cambio para cualquier par de divisas disponible en su bróker (incluyendo pares mayores, menores y exóticos). Su objetivo es ofrecer una referencia dinámica que refleje la formación del precio minuto a minuto , brindando una guía orientativa antes de la publicación de tasas oficiales o validaciones institucionales. Cómo Funciona: Modelo Híbrido Robusto El indicador genera su valor si
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Correlation Nexus Domina la Relación entre Pares de Forma Directa o Inversa Correlation Nexus es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 que detecta oportunidades de trading basadas en la correlación estadística entre dos instrumentos financieros. Este sistema permite al trader beneficiarse tanto de correlaciones positivas (directas) como de correlaciones negativas (inversas) , adaptándose dinámicamente a distintos pares de divisas, índices o commodities. A diferencia de herramientas con
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Adaptive Fibonacci Zones es una versión mejorada y dinámica del clásico retroceso de Fibonacci de MetaTrader 5. Su principal diferencia con el Fibonacci nativo es que no necesitas trazar manualmente los niveles , ni decidir a ojo desde qué punto hasta qué punto medir el retroceso. El indicador hace este trabajo por ti: detecta automáticamente los swings (máximos y mínimos relevantes) del mercado utilizando fractales y un filtro de volatilidad basado en ATR. De esta forma, el Fibonacci se adap
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Smart Volume Flow  El Smart Volume Flow es una herramienta profesional de análisis de volumen que lleva la interpretación del flujo de órdenes a un nivel superior. Está diseñada para ir más allá del simple conteo de barras, combinando volumen híbrido , contexto de tendencia , filtros multi–temporalidad y validación con fuerza direccional (ADX y +DI/-DI) . Su objetivo es desglosar, ponderar y contextualizar la actividad del mercado, transformando datos crudos en información táctica para la toma d
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
"La Estrategia de Ajedrez Aplicada al Trading en Forex" Imagina el mercado como un tablero de ajedrez. Cada indicador técnico es una pieza única y poderosa, con una función distintiva. Este sistema inteligente combina seis "piezas" clave que trabajan en armonía para detectar señales de entrada con alta probabilidad: Peón (EMA 50): Tu scout ágil, detecta cambios rápidos en la tendencia a corto plazo. Torre (EMA 200): Una fortaleza inquebrantable, confirma la tendencia principal del mercado. Caba
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
DominoSync DoubleSix es un indicador avanzado que ayuda a traders a identificar señales de entrada más confiables analizando varias temporalidades y filtrando velas de bajo volumen o rangos atípicos. las señales de las entradas se muestran en el histograma del indicador , lo que permite un análisis más claro y menos intrusivo en el gráfico de precios. Qué hace único a DominoSync DoubleSix Análisis Multitemporal Evalúa hasta 20 temporalidades (desde M1 hasta W1). Calcula la probabilidad alcista
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Pro MA 5 – La Suite Profesional de Medias Móviles  El sistema de medias móviles más completo para MetaTrader 5 Pro MA 5   revoluciona el análisis técnico al ofrecer una interfaz   potente, personalizable y eficiente   para detectar tendencias con   precisión quirúrgica .  ¿Qué es Pro MA 5? Es un indicador avanzado que integra hasta   5 medias móviles configurables   con   alertas inteligentes , un   panel interactivo   y un diseño optimizado para operar en cualquier instrumento o marco temporal.
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Asesores Expertos
Bot AUI - Ultra Instinto Artificial ATENCIÓN: Este bot NO es para ti si buscas ganancias diarias, semanales o mensuales. Este bot está diseñado únicamente para rentabilidad ANUAL. Así que si no estás dispuesto a dejarlo trabajar tranquilamente durante todo un año sin intervenir, no es para ti.  ¿Cómo funciona este bot? El bot analiza múltiples factores del mercado en diferentes temporalidades para tomar decisiones muy estrictas. Solo entra en operación cuando detecta una confluencia perfecta d
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
TDI Laguerre: El TDI Laguerre es una evolución del popular indicador Traders Dynamic Index (TDI) , que reemplaza el RSI clásico por un filtro Laguerre para ofrecer una lectura más fluida, sensible y precisa de la acción del precio. Esta versión avanzada combina elementos de volatilidad, medias móviles y detección de señales visuales con alertas configurables.  ¿Qué hace este indicador? Este indicador representa: Una línea Laguerre suavizada basada en el precio de cierre. Una línea de señal EMA d
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicador Avanzado de Volatilidad y Compresión BB KC Hybrid Squeeze Band es un indicador técnico de nueva generación que combina de forma inteligente las Bandas de Bollinger (BB) y el Canal de Keltner (KC) en una única estructura híbrida. Diseñado para ofrecer una lectura más precisa del entorno de volatilidad, compresión y expansión del mercado, este indicador permite detectar zonas clave de oportunidad con mayor anticipación y menor ruido. ¿Qué hace? 1. Cálculo de B
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El MultiFrame Momentum es un indicador avanzado que analiza simultáneamente múltiples temporalidades del mercado para identificar momentos de convergencia direccional. Su diseño único busca coincidencias de momentum entre distintos timeframes, generando señales visuales claras mediante una línea que cambia entre verde (alcista), roja (bajista) y gris (neutral). Configuración Esencial y Pruebas La efectividad del indicador depende completamente de la configuración personalizada de temporalidades
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Legion of Soldiers – Manual de Uso Enfoque Principal El Legion of Soldiers está diseñado como un indicador de re-entradas dentro de estrategias tendenciales ya establecidas . Este indicador no define la tendencia por sí mismo, sino que se utiliza para acompañar y reforzar un sistema tendencial previamente identificado. La dirección de la tendencia debe ser previamente confirmada usando herramientas como: MarketCrack – Whale Detector (recomendado). O cualquier otra estrategia de detección de ten
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
El Oracle Oscillator es una verdadera revolución en el análisis técnico. En lugar de obligar al trader a vigilar varios osciladores al mismo tiempo —como RSI, Estocástico, Williams %R, DeMarker y Filtro Laguerre— este indicador unifica lo mejor de cada uno en una sola línea híbrida (color DodgerBlue), perfectamente calibrada para ser   reactiva ante los movimientos reales   mientras   filtra el ruido del mercado , evitando los falsos impulsos que confunden a tantos traders. ¿Por qué es superior
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Dragon Bands Z: Indicador de Análisis de Tendencia Visual Dragon Bands Z es un indicador diseñado para simplificar la lectura del gráfico mediante la consolidación visual de múltiples fuentes técnicas. Su objetivo es proporcionar una indicación clara de la dirección del mercado y su fuerza, sin la necesidad de gráficos saturados de múltiples indicadores. El indicador utiliza un relleno de color híbrido para traducir la acción del precio en cuatro estados visuales primarios: Verde: Indica una fue
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Descubre los secretos que los grandes jugadores no quieren que veas. ¿Alguna vez te has preguntado si las “ballenas” del mercado siempre entran a la misma hora y en la misma dirección? Este indicador te lo muestra. No da señales de entrada, pero revela patrones históricos de movimiento por hora o día que normalmente pasarían desapercibidos. Por ejemplo, podrías descubrir que los jueves a las 15:00 el EURUSD tiene un 80% de probabilidad de moverse al alza . Ideal para traders que quieren confirma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario