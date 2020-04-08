Elliott Wave Radar
- Indicadores
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versión: 1.0
¿Qué hace este indicador?
Analiza automáticamente el gráfico para identificar patrones de Ondas de Elliott (impulsos y correcciones) y te muestra dónde están las ondas 1, 2, 3, 4 y 5 en tiempo real. Además, incluye proyecciones de precio, validación de volumen y detección de triángulos.
¿En qué mejora esta versión "Radar"?
-
Proyección de objetivos: Sugiere hacia dónde podría ir el precio en la onda 5.
-
Validación con volumen: Confirma si el volumen apoya el patrón detectado.
-
Detección de triángulos: Identifica correcciones complejas (contráctiles, expansivos, simétricos).
-
Análisis probabilístico: Te dice cuán confiable es el patrón detectado (%).
-
Múltiples conteos alternativos: Más de una opción válida si el mercado es ambiguo.
Cómo entender los colores y líneas
Líneas de ondas:
-
AZUL: Ondas impulsivas (1, 3, 5) - La tendencia principal.
-
ROJA: Ondas correctivas (2, 4) - Retrocesos dentro de la tendencia.
- LÍNEA AMARILLA: Retroceso sugerido – Marca los niveles donde es más probable que termine una corrección.
Si el precio retrocede y rompe la base de la línea amarilla (el punto más cercano al precio, que funciona como nivel de entrada), aumenta la probabilidad de que continúe hacia la proyección ubicada en el otro extremo de la línea.
Esta señal solo es confiable cuando ya se confirma un cambio completo en la tendencia, lo que valida tanto el punto de partida como el de llegada de la línea amarilla.
-
LÍNEA GRIS (canal de tendencia): Delimita el recorrido de las ondas impulsivas y ayuda a proyectar dónde podría terminar la onda 5. Si el precio respeta el canal, confirma la fuerza de la tendencia; si lo rompe antes de tiempo, puede anticipar una corrección o un cambio de escenario.
Ejemplo práctico: Tendencia Alcista
-
Onda 1 (Azul): Primer impulso alcista.
-
Onda 2 (Roja): Retroceso (normalmente 50% o 61.8% de la onda 1).
-
Onda 3 (Azul): Fuerte movimiento alcista (la más larga).
-
Onda 4 (Roja): Retroceso menor (no superpone onda 1).
-
Línea amarilla: Si el precio está aquí, sugiere fin de la corrección y entrada potencial.
-
Canal gris: Si el precio lo rompe, confirma fuerza en la dirección de la tendencia.
Señales clave para operar
-
ENTRADA: Cuando el precio toca la línea amarilla en una corrección y rebota.
-
OBJETIVO: Donde la proyección de la onda 5 sugiere (basado en Fibonacci).
-
CONFIRMACIÓN: El volumen debe ser mayor en ondas impulsivas que en correctivas.
Entrada Potencial anticipada MAYOR RIESGO.
-
Cuándo: Precio toca o se acerca a la línea roja (onda 2 o 4 )
-
Confirmación: Rebote con volumen y continuación del patrón
-
Señal: Línea amarilla activa con alta probabilidad
Recuerda
-
No es 100% infalible: Usa stops.
-
Funciona mejor en gráficos de 1H o superiores.
-
Combínalo con soporte/resistencia para mayor precisión.