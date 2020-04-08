Elliott Wave Radar

O Que Este Indicador Faz?

Ele analisa automaticamente o gráfico para identificar padrões de Ondas de Elliott (impulsos e correções) e mostra onde estão as ondas 1, 2, 3, 4 e 5 em tempo real. Além disso, inclui projeções de preço, validação de volume e detecção de triângulos.

Em Que Esta Versão "Radar" Melhora?

  • Projeção de Alvos: Sugere para onde o preço pode ir na onda 5.

  • Validação com Volume: Confirma se o volume apoia o padrão detectado.

  • Detecção de Triângulos: Identifica correções complexas (contráteis, expansivos, simétricos).

  • Análise Probabilística: Diz quão confiável é o padrão detectado (%).

  • Múltiplas Contagens Alternativas: Oferece mais de uma opção válida se o mercado estiver ambíguo.

Como Entender as Cores e Linhas

Linhas de Onda:

  • AZUL: Ondas impulsivas (1, 3, 5) — A tendência principal.

  • VERMELHA: Ondas corretivas (2, 4) — Recuos dentro da tendência.

LINHA AMARELA (Recuo Sugerido)

Ela marca os níveis onde é mais provável que uma correção termine.

Se o preço recuar e romper a base da linha amarela (o ponto mais próximo do preço, que funciona como nível de entrada), a probabilidade de que continue em direção à projeção localizada na outra extremidade da linha aumenta. Este sinal é confiável apenas quando uma mudança completa na tendência já foi confirmada, o que valida tanto o ponto de partida quanto o de chegada da linha amarela.

LINHA CINZA (Canal de Tendência)

Ela delimita o percurso das ondas impulsivas e ajuda a projetar onde a onda 5 pode terminar. Se o preço respeitar o canal, confirma a força da tendência; se o romper antes do tempo, pode antecipar uma correção ou uma mudança de cenário.

Exemplo Prático: Tendência de Alta

  • Onda 1 (Azul): Primeiro impulso de alta.

  • Onda 2 (Vermelha): Recuo (normalmente 50% ou 61.8% da onda 1).

  • Onda 3 (Azul): Forte movimento de alta (a mais longa).

  • Onda 4 (Vermelha): Recuo menor (não se sobrepõe à onda 1).

  • Linha Amarela: Se o preço estiver aqui, sugere o fim da correção e uma entrada potencial.

  • Canal Cinza: Se o preço o romper, confirma a força na direção da tendência.

Sinais Chave para Operar

  • ENTRADA: Quando o preço toca a linha amarela em uma correção e recupera.

  • ALVO: Onde a projeção da onda 5 sugere (baseado em Fibonacci).

  • CONFIRMAÇÃO: O volume deve ser maior nas ondas impulsivas do que nas corretivas.

Entrada Potencial Antecipada (MAIOR RISCO)

  • Quando: O preço toca ou se aproxima da linha vermelha (onda 2 ou 4).

  • Confirmação: Recuperação com volume e continuação do padrão.

  • Sinal: Linha amarela ativa com alta probabilidade.

Lembre-se

  • Não é 100% infalível: Use stops.

  • Funciona melhor em gráficos de 1H ou superiores.

  • Combine-o com suporte/resistência para maior precisão.

O indicador faz a análise técnica pesada por você! Basta identificar as linhas e seguir a lógica da tendência.


Responder ao comentário