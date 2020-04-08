Elliott Wave Radar
- Indicadores
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versão: 1.0
O Que Este Indicador Faz?
Ele analisa automaticamente o gráfico para identificar padrões de Ondas de Elliott (impulsos e correções) e mostra onde estão as ondas 1, 2, 3, 4 e 5 em tempo real. Além disso, inclui projeções de preço, validação de volume e detecção de triângulos.
Em Que Esta Versão "Radar" Melhora?
-
Projeção de Alvos: Sugere para onde o preço pode ir na onda 5.
-
Validação com Volume: Confirma se o volume apoia o padrão detectado.
-
Detecção de Triângulos: Identifica correções complexas (contráteis, expansivos, simétricos).
-
Análise Probabilística: Diz quão confiável é o padrão detectado (%).
-
Múltiplas Contagens Alternativas: Oferece mais de uma opção válida se o mercado estiver ambíguo.
Como Entender as Cores e Linhas
Linhas de Onda:
-
AZUL: Ondas impulsivas (1, 3, 5) — A tendência principal.
-
VERMELHA: Ondas corretivas (2, 4) — Recuos dentro da tendência.
LINHA AMARELA (Recuo Sugerido)
Ela marca os níveis onde é mais provável que uma correção termine.
Se o preço recuar e romper a base da linha amarela (o ponto mais próximo do preço, que funciona como nível de entrada), a probabilidade de que continue em direção à projeção localizada na outra extremidade da linha aumenta. Este sinal é confiável apenas quando uma mudança completa na tendência já foi confirmada, o que valida tanto o ponto de partida quanto o de chegada da linha amarela.
LINHA CINZA (Canal de Tendência)
Ela delimita o percurso das ondas impulsivas e ajuda a projetar onde a onda 5 pode terminar. Se o preço respeitar o canal, confirma a força da tendência; se o romper antes do tempo, pode antecipar uma correção ou uma mudança de cenário.
Exemplo Prático: Tendência de Alta
-
Onda 1 (Azul): Primeiro impulso de alta.
-
Onda 2 (Vermelha): Recuo (normalmente 50% ou 61.8% da onda 1).
-
Onda 3 (Azul): Forte movimento de alta (a mais longa).
-
Onda 4 (Vermelha): Recuo menor (não se sobrepõe à onda 1).
-
Linha Amarela: Se o preço estiver aqui, sugere o fim da correção e uma entrada potencial.
-
Canal Cinza: Se o preço o romper, confirma a força na direção da tendência.
Sinais Chave para Operar
-
ENTRADA: Quando o preço toca a linha amarela em uma correção e recupera.
-
ALVO: Onde a projeção da onda 5 sugere (baseado em Fibonacci).
-
CONFIRMAÇÃO: O volume deve ser maior nas ondas impulsivas do que nas corretivas.
Entrada Potencial Antecipada (MAIOR RISCO)
-
Quando: O preço toca ou se aproxima da linha vermelha (onda 2 ou 4).
-
Confirmação: Recuperação com volume e continuação do padrão.
-
Sinal: Linha amarela ativa com alta probabilidade.
Lembre-se
-
Não é 100% infalível: Use stops.
-
Funciona melhor em gráficos de 1H ou superiores.
-
Combine-o com suporte/resistência para maior precisão.
O indicador faz a análise técnica pesada por você! Basta identificar as linhas e seguir a lógica da tendência.