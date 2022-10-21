Ea Tw79 Adx Grid Scalping

Merhaba; Bu ürün iki hareketli ortalamanın kesişiminden alış ve satış sinyalleri üretir.Hareketli ortalamalarının bütün yeteneklerini kullanır.Bir scalping stratejisi üretmek için sinyal seviyesinden sonra bir kar alma seviyesi belirlenir.Kaybı durdurmak için ise ters sinyali kullanır.Sistem her kayıptan sonra lot miktarını fibonacci oranlarına göre artırabilir.Bu margintale özelliğini pasif hale getirmek için low lot ve high lot miktarını aynı girmek gerecektir.Böylece sabit lot miktarı ile çal