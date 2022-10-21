Ea Tw79 Adx Grid Scalping
- Uzman Danışmanlar
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
Merhaba;
Ea tw79 adx grid scalping otomatik işlem robotu tüm fiyat hareketlerini bir küme içerisine alarak tüm sağlıklı işlem seviyelerini bulur.Sistem dolar bazında toplam kazanç miktarı ile kapanır.Ayrıca adx indikatörünün ters sinyalinde en kısa take profit hedefi ile işlemden çıkabilme yeteniği vardır.Bu sistem adx trend kontrolü sayesinde grid sisteminin trend yönünde çalışmasına odaklanır.Sistem 1-2-3-4-5.... ilerlemeli lot miktarı ile çalışır.Başlangiç lot miktarı düşük tutulmalıdır.Otomatik alım satımı satın alan arkadaşlara optimizasyon set dosyaları destek olarak sağlanacaktır.