Tpx Adx Color

Indicador ADX usado no método das Agulhadas do Didi que irá te facilitar a se manter no trade, enquanto estiver na cor azul você não irá precisar olhar outros sinais para sair do trade e inversamente enquanto estiver amarelo você irá segurar a venda. Tudo de forma rápida e visual.

O indicador ADX mostra se existe tendência no mercado, esse indicador usado junto com as agulhadas é a combinação perfeita para você surfar os movimentos fortes do mercado!!!!