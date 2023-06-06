TPSproTREND PrO

Ana işlevler:

  • VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri!

    • Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renklendirme işlevi de vardır.

  • ZARAR DURDUR / KAR AL bölgelerinin gösterimi

    • Giriş noktası ararken görsel netliği artırmak amacıyla, başlangıçta pazara giriş için en uygun noktanın arandığı AL/SAT bölgesini görüntüleyen bir modül oluşturuldu. Zararı durdurma seviyesiyle çalışmaya yönelik ek akıllı mantık, zamanla boyutunun azaltılmasına yardımcı olur ve böylece bir ticarete girerken (sl hamlesi) başlangıçtaki riskleri azaltır.

  • MIN/MAX'ın daha yüksek bir zaman diliminden görüntülenmesi (MTF modu)

    • Trend değişikliklerini göstermenin yanı sıra, daha yüksek bir zaman aralığındaki MIN/MAX düzeltmelerinin konumlarını görüntüleyecek bir fonksiyon eklenmiştir. Ek olarak MIN/MAX artık düzeltmenin ne olduğunu gösteren numaralandırmaya sahiptir.

  • Risk Ödül Oranı (RR)

    • Gösterge algoritmalarını kullanarak, risk/ödül oranının ortalama 1k2'yi aştığı kesin giriş noktalarını tespit etmek mümkündür. Buna görsel olarak, örneğin bir sinyal alındıktan sonra mumların renkli bir taslağı da eşlik eder.

  • Fiyat hareketinin yönü ne olursa olsun sinyaller sağlar.
    • TPSpro TRENDPRO göstergesi, fiyatın yukarı, aşağı hareket etmesine veya yatay bir trendde kalmasına bakılmaksızın bir işleme girmek için sinyaller üretir.
  • Tüm işlemlere ilişkin istatistikler Kazanma Oranı Yüzdesi

    • Gösterge, kâr potansiyeli ve geçmiş istatistikler hakkında bilgi sağlayarak, nerede ve nasıl daha fazla gelir elde edilebileceğini daha net bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.

  • Farklı zaman aralıklarında çalışır
    • TPSpro TRENDPRO göstergesi, grafik üzerinde dakikadan (M1) aya (MN) kadar herhangi bir zaman aralığında kullanılabilir.
  • Grafik ve sesli uyarılar
    • Gösterge, bir işleme girmek için sinyalleri kaçırmamanızı sağlayan grafiksel ve sesli gösterge sağlar.
  • Basit ve etkili trend tarayıcı
    • Tüm zaman aralıkları tek bir trend üzerinde birleştiğinde otomatik olarak uyarı veren ve telefonunuza bildirimler gönderen çok kompakt bir trend tarayıcıdır.
  • Uzmanlar ve yeni başlayanlar için

    • Adım adım video eğitimi ve talimatlar, ilk seferiniz olsa bile, belirli bir örnek kullanarak göstergeyle nasıl çalışılacağını açıklayacaktır.

Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
352
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

Денис Селезнев
334
Денис Селезнев 2025.02.07 18:42 
 

Этот продавец и его индикаторы просто поразили меня! Видно, что в их разработку вложены тысячи часов опыта и труда. Я хочу отметить, что торговая стратегия, которую он использует, невероятно проста, и раньше мне не приходило в голову ее применять. Но как только вы начинаете использовать ее с этим индикатором, она просто работает. Она дает вам преимущество на рынке, а это именно то, что нужно каждому трейдеру.

