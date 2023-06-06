TPSproTREND PrO



Ana işlevler:

VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri!

Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renklendirme işlevi de vardır.

ZARAR DURDUR / KAR AL bölgelerinin gösterimi

Giriş noktası ararken görsel netliği artırmak amacıyla, başlangıçta pazara giriş için en uygun noktanın arandığı AL/SAT bölgesini görüntüleyen bir modül oluşturuldu. Zararı durdurma seviyesiyle çalışmaya yönelik ek akıllı mantık, zamanla boyutunun azaltılmasına yardımcı olur ve böylece bir ticarete girerken (sl hamlesi) başlangıçtaki riskleri azaltır.