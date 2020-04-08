CCI Speed oscillator mt
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "CCI Hızı", Yeniden Boyama Yok.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. CCI Hızı, CCI'nin kendisinin 1. türevidir.
- Commodity_Channel_Index (CCI), mevcut fiyat ile tarihsel ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer.
- CCI Hızı, ana trend yönündeki girişleri scalping için iyidir: resimlerde olduğu gibi herhangi bir uygun trend göstergesiyle, örneğin EMA20 ve EMA50 ile birlikte kullanın.
- CCI Hız göstergesi, CCI'nin yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir - çok hassastır.
- CCI Hız göstergesinin değeri < 0 ise: hız negatiftir; CCI Hız göstergesinin değeri > 0 ise: hız pozitiftir.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
