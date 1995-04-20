CCI Speed oscillator mt
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator "CCI Speed" für MT4, kein Repaint.
– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. CCI Speed ist die erste Ableitung des CCI selbst.
– Der Commodity_Channel_Index (CCI) misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem historischen Durchschnittskurs.
– Der CCI Speed eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends: Verwenden Sie ihn in Kombination mit geeigneten Trendindikatoren, z. B. EMA20 und EMA50, wie auf den Bildern dargestellt.
– Der CCI Speed Indikator zeigt an, wie schnell der CCI seine Richtung ändert – er ist sehr empfindlich.
– Ist der Wert des CCI Speed Indikators < 0, ist die Geschwindigkeit negativ; ist der Wert des CCI Speed Indikators > 0, ist die Geschwindigkeit positiv.
– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.