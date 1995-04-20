CCI Speed oscillator mt

Crypto_Forex Indikator "CCI Speed" für MT4, kein Repaint.





– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. CCI Speed ​​ist die erste Ableitung des CCI selbst.

– Der Commodity_Channel_Index (CCI) misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem historischen Durchschnittskurs.

– Der CCI Speed ​​eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends: Verwenden Sie ihn in Kombination mit geeigneten Trendindikatoren, z. B. EMA20 und EMA50, wie auf den Bildern dargestellt.

– Der CCI Speed ​​Indikator zeigt an, wie schnell der CCI seine Richtung ändert – er ist sehr empfindlich.

– Ist der Wert des CCI Speed ​​Indikators < 0, ist die Geschwindigkeit negativ; ist der Wert des CCI Speed ​​Indikators > 0, ist die Geschwindigkeit positiv.

– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.