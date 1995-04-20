CCI Speed oscillator mt

Индикатор Crypto_Forex "CCI Speed" для MT4, без перерисовки.





- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. CCI Speed ​​является первой производной самого CCI.

- Commodity_Channel_Index (CCI) измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.

- CCI Speed ​​хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда: используйте его в сочетании с любыми подходящими трендовыми индикаторами, например EMA20 и EMA50, как на картинках.

- Индикатор CCI Speed ​​показывает, как быстро сам CCI меняет свое направление - он очень чувствителен.

- Если значение индикатора CCI Speed ​​< 0: скорость отрицательная; если значение индикатора CCI Speed ​​> 0: скорость положительная.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.