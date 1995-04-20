CCI Speed oscillator mt
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "CCI Speed" для MT4, без перерисовки.
- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. CCI Speed является первой производной самого CCI.
- Commodity_Channel_Index (CCI) измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.
- CCI Speed хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда: используйте его в сочетании с любыми подходящими трендовыми индикаторами, например EMA20 и EMA50, как на картинках.
- Индикатор CCI Speed показывает, как быстро сам CCI меняет свое направление - он очень чувствителен.
- Если значение индикатора CCI Speed < 0: скорость отрицательная; если значение индикатора CCI Speed > 0: скорость положительная.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.