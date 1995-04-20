RaysFX Supertrend Bar
- Göstergeler
- Davide Rappa
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
RaysFX Supertrend BarRaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali:
- Calcola il CCI per diversi periodi temporali.
- Visualizza puntini per indicare i segnali di trading.
- Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra le linee dei bar.