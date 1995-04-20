CCI Speed oscillator mt

Indicador Crypto_Forex "CCI Speed" para MT4, sin repintado.





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. CCI Speed ​​es la primera derivada del propio CCI.

- El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) mide la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico.

- CCI Speed ​​es ideal para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal: úselo en combinación con cualquier indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, la EMA20 y la EMA50, como se muestra en las imágenes.

- El indicador CCI Speed ​​muestra la rapidez con la que el propio CCI cambia de dirección; es muy sensible.

- Si el valor del indicador CCI Speed ​​es < 0: la velocidad es negativa; si es > 0: la velocidad es positiva.

- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC.





