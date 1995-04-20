CCI Speed oscillator mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "CCI Speed" para MT4, sin repintado.
- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. CCI Speed es la primera derivada del propio CCI.
- El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) mide la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico.
- CCI Speed es ideal para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal: úselo en combinación con cualquier indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, la EMA20 y la EMA50, como se muestra en las imágenes.
- El indicador CCI Speed muestra la rapidez con la que el propio CCI cambia de dirección; es muy sensible.
- Si el valor del indicador CCI Speed es < 0: la velocidad es negativa; si es > 0: la velocidad es positiva.
- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC.
