CCI Speed oscillator mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "CCI Speed" per MT4, senza ridisegno.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. Il CCI Speed è la derivata prima del CCI stesso.
- Il Commodity_Channel_Index (CCI) misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
- Il CCI Speed è ottimo per scalping di ingresso nella direzione del trend principale: usatelo in combinazione con qualsiasi indicatore di trend adatto, ad esempio EMA20 ed EMA50, come mostrato nelle immagini.
- L'indicatore CCI Speed mostra la velocità con cui il CCI stesso cambia direzione: è molto sensibile.
- Se il valore dell'indicatore CCI Speed è < 0: la velocità è negativa; se il valore dell'indicatore CCI Speed è > 0: la velocità è positiva.
- L'indicatore è dotato di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.