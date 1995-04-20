CCI Speed oscillator mt
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
MT4用Crypto_Forexインジケーター「CCI Speed」（リペイント機能なし）
- このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。CCI SpeedはCCI自体の1階微分です。
- Commodity_Channel_Index（CCI）は、現在の価格と過去の平均価格の差を測定します。
- CCI Speedは、主要トレンドの方向にスキャルピングエントリーするのに適しています。例えば、図にあるようにEMA20やEMA50など、適切なトレンドインジケーターと組み合わせて使用してください。
- CCI Speedインジケーターは、CCI自体がどれだけ速く方向転換するかを示します。非常に敏感です。
- CCI Speedインジケーターの値が0未満の場合、速度は負です。値が0より大きい場合、速度は正です。
- このインジケーターには、モバイルとPCの両方でアラートが組み込まれています。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。