MT4用Crypto_Forexインジケーター「CCI Speed」（リペイント機能なし）





- このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。CCI SpeedはCCI自体の1階微分です。

- Commodity_Channel_Index（CCI）は、現在の価格と過去の平均価格の差を測定します。

- CCI Speedは、主要トレンドの方向にスキャルピングエントリーするのに適しています。例えば、図にあるようにEMA20やEMA50など、適切なトレンドインジケーターと組み合わせて使用​​してください。

- CCI Speedインジケーターは、CCI自体がどれだけ速く方向転換するかを示します。非常に敏感です。

- CCI Speedインジケーターの値が0未満の場合、速度は負です。値が0より大きい場合、速度は正です。

- このインジケーターには、モバイルとPCの両方でアラートが組み込まれています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。