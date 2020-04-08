CCI Speed oscillator mt

Indicateur Crypto_Forex « Vitesse CCI » pour MT4, sans retouche.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. La vitesse CCI est la dérivée première du CCI lui-même.

- L'indice Commodity_Channel_Index (CCI) mesure l'écart entre le prix actuel et le prix moyen historique.

- La vitesse CCI est idéale pour scalper les entrées dans le sens de la tendance principale : utilisez-la en combinaison avec d'autres indicateurs de tendance appropriés, par exemple les MME20 et MME50, comme sur les images.

- L'indicateur de vitesse CCI indique la vitesse à laquelle le CCI change de direction ; il est très sensible.

- Si la valeur de l'indicateur de vitesse CCI est < 0 : la vitesse est négative ; si la valeur de l'indicateur de vitesse CCI est > 0 : la vitesse est positive.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.