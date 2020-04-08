CCI Speed oscillator mt
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Vitesse CCI » pour MT4, sans retouche.
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. La vitesse CCI est la dérivée première du CCI lui-même.
- L'indice Commodity_Channel_Index (CCI) mesure l'écart entre le prix actuel et le prix moyen historique.
- La vitesse CCI est idéale pour scalper les entrées dans le sens de la tendance principale : utilisez-la en combinaison avec d'autres indicateurs de tendance appropriés, par exemple les MME20 et MME50, comme sur les images.
- L'indicateur de vitesse CCI indique la vitesse à laquelle le CCI change de direction ; il est très sensible.
- Si la valeur de l'indicateur de vitesse CCI est < 0 : la vitesse est négative ; si la valeur de l'indicateur de vitesse CCI est > 0 : la vitesse est positive.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
